Impacto en el deporte mundial: murió la campeona de atletismo Ciara Mageean a los 34 años

En su palmarés internacional destacan además las siguientes conquistas:

Medalla de plata en los 1.500 metros del Campeonato Europeo de Múnich 2022.

Medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Ámsterdam 2016.

Medalla de bronce en el Campeonato Europeo en pista cubierta de Glasgow 2019.

Medalla de plata para Irlanda del Norte en los Juegos de la Mancomunidad de Birmingham 2022.

Subcampeonatos en el Mundial Juvenil 2010 y en el Europeo Juvenil 2011.

A nivel olímpico, la especialista representó a Irlanda en las citas de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020. Si bien tenía pautada su participación en París 2024, una lesión en el tendón de Aquiles le impidió salir a la pista un día antes de su debut. Asimismo, finalizó en el cuarto lugar en la final del Mundial de Budapest 2023 y estableció los récords nacionales irlandeses en 800, 1.000 y 1.500 metros, además de la milla, superando marcas históricas que pertenecían a la legendaria Sonia O’Sullivan. Coincidiendo con la etapa final de su carrera, la atleta publicó sus memorias tituladas My Greatest Race.

Cómo homenajearon las autoridades y el atletismo a Ciara Mageean

Tras la confirmación de su deceso, diversas personalidades gubernamentales y deportivas expresaron sus condolencias. El jefe de Gobierno de Irlanda, Micheál Martin, encabezó las palabras de tributo: “Me entristece profundamente el fallecimiento prematuro de Ciara Mageean. Como campeona europea y atleta olímpica, inspiró a muchísimas personas con sus extraordinarias actuaciones y llenó de orgullo a Irlanda. Ciara ha dejado un legado deportivo excepcional”.

En sintonía, la Federación de Atletismo de Irlanda emitió una declaración institucional resaltando el valor de su figura en la comunidad deportiva: “Ciara fue una figura muy querida e inspiradora que tocó la vida de muchísimas personas. Su valentía, calidez y espíritu dejarán un legado perdurable”.