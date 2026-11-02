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Impacto en el deporte mundial: murió la campeona de atletismo Ciara Mageean a los 34 años

Ciara Mageean, campeona europea de 1.500 metros, falleció a los 34 años tras luchar contra una dirísima enfermedad.

Ciara Mageean

Ciara Mageean, campeona europea de 1.500 metros, falleció a los 34 años tras luchar contra una dirísima enfermedad. 

El deporte internacional atraviesa un profundo luto tras confirmarse el fallecimiento de Ciara Mageean a los 34 años. La atleta oriunda de Portaferry, en Irlanda del Norte, perdió la vida tras ser diagnosticada con cáncer de intestino en mayo de 2025. La noticia fue ratificada por su círculo íntimo mediante un comunicado oficial en sus plataformas digitales: “A las 6:30 de esta mañana, Ciara perdió su batalla contra el cáncer rodeada de sus seres queridos... Una hija, hermana, esposa, amiga y fuente de inspiración muy querida para muchos”.

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La corredora había hecho pública su enfermedad en julio de 2025, compartiendo con el público los cambios drásticos que el diagnóstico impuso en su cotidianidad. Durante sus intervenciones públicas, abordó con crudeza el impacto emocional de la patología y la perspectiva de un desenlace prematuro: “Estaré sentada en el sofá y pensaré: 'Mierda. Puede que muera en dos años'... Siento que es casi más fácil ser la persona que tiene la enfermedad, pero es mi pareja, Tommy, quien tiene que me ve enferma. O mis padres, cuya hijita está enferma y no pueden hacer nada al respecto”, expresó en su momento en el ciclo Uncharted with Ray Goggins de la cadena RTÉ One.

Apenas semanas antes de su deceso, la deportista celebró su casamiento en Belfast con su pareja de toda la vida, Thomas Moran, en una ceremonia privada realizada el 13 de octubre.

Cuáles fueron los máximos logros deportivos de Ciara Mageean en el atletismo mundial

El punto culminante de la carrera de Mageean se registró en junio de 2024, cuando se consagró campeona europea en los 1.500 metros del Campeonato Europeo de Atletismo disputado en el Estadio Olímpico de Roma, obteniendo su primera medalla de oro continental tras superar una trayectoria marcada por exigentes cirugías y recuperaciones físicas.

En su palmarés internacional destacan además las siguientes conquistas:

  • Medalla de plata en los 1.500 metros del Campeonato Europeo de Múnich 2022.

  • Medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Ámsterdam 2016.

  • Medalla de bronce en el Campeonato Europeo en pista cubierta de Glasgow 2019.

  • Medalla de plata para Irlanda del Norte en los Juegos de la Mancomunidad de Birmingham 2022.

  • Subcampeonatos en el Mundial Juvenil 2010 y en el Europeo Juvenil 2011.

A nivel olímpico, la especialista representó a Irlanda en las citas de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020. Si bien tenía pautada su participación en París 2024, una lesión en el tendón de Aquiles le impidió salir a la pista un día antes de su debut. Asimismo, finalizó en el cuarto lugar en la final del Mundial de Budapest 2023 y estableció los récords nacionales irlandeses en 800, 1.000 y 1.500 metros, además de la milla, superando marcas históricas que pertenecían a la legendaria Sonia O’Sullivan. Coincidiendo con la etapa final de su carrera, la atleta publicó sus memorias tituladas My Greatest Race.

Cómo homenajearon las autoridades y el atletismo a Ciara Mageean

Tras la confirmación de su deceso, diversas personalidades gubernamentales y deportivas expresaron sus condolencias. El jefe de Gobierno de Irlanda, Micheál Martin, encabezó las palabras de tributo: “Me entristece profundamente el fallecimiento prematuro de Ciara Mageean. Como campeona europea y atleta olímpica, inspiró a muchísimas personas con sus extraordinarias actuaciones y llenó de orgullo a Irlanda. Ciara ha dejado un legado deportivo excepcional”.

En sintonía, la Federación de Atletismo de Irlanda emitió una declaración institucional resaltando el valor de su figura en la comunidad deportiva: “Ciara fue una figura muy querida e inspiradora que tocó la vida de muchísimas personas. Su valentía, calidez y espíritu dejarán un legado perdurable”.

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