Impacto en el deporte mundial: murió la campeona de atletismo Ciara Mageean a los 34 años

En su palmarés internacional destacan además las siguientes conquistas:
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Medalla de plata en los 1.500 metros del Campeonato Europeo de Múnich 2022.
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Medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Ámsterdam 2016.
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Medalla de bronce en el Campeonato Europeo en pista cubierta de Glasgow 2019.
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Medalla de plata para Irlanda del Norte en los Juegos de la Mancomunidad de Birmingham 2022.
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Subcampeonatos en el Mundial Juvenil 2010 y en el Europeo Juvenil 2011.
A nivel olímpico, la especialista representó a Irlanda en las citas de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020. Si bien tenía pautada su participación en París 2024, una lesión en el tendón de Aquiles le impidió salir a la pista un día antes de su debut. Asimismo, finalizó en el cuarto lugar en la final del Mundial de Budapest 2023 y estableció los récords nacionales irlandeses en 800, 1.000 y 1.500 metros, además de la milla, superando marcas históricas que pertenecían a la legendaria Sonia O’Sullivan. Coincidiendo con la etapa final de su carrera, la atleta publicó sus memorias tituladas My Greatest Race.
Cómo homenajearon las autoridades y el atletismo a Ciara Mageean
Tras la confirmación de su deceso, diversas personalidades gubernamentales y deportivas expresaron sus condolencias. El jefe de Gobierno de Irlanda, Micheál Martin, encabezó las palabras de tributo: “Me entristece profundamente el fallecimiento prematuro de Ciara Mageean. Como campeona europea y atleta olímpica, inspiró a muchísimas personas con sus extraordinarias actuaciones y llenó de orgullo a Irlanda. Ciara ha dejado un legado deportivo excepcional”.
En sintonía, la Federación de Atletismo de Irlanda emitió una declaración institucional resaltando el valor de su figura en la comunidad deportiva: “Ciara fue una figura muy querida e inspiradora que tocó la vida de muchísimas personas. Su valentía, calidez y espíritu dejarán un legado perdurable”.