En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Flávio Bolsonaro
Misa
EN UNA IGLESIA EVANGÉLICA

Flávio Bolsonaro reapareció en una iglesia de Florida junto a su familia tras su salida de Brasil

El excandidato presidencial participó de un oficio religioso en Fort Lauderdale junto a su esposa, su hermano Eduardo y su cuñada. El encuentro fue encabezado por un pastor cercano al clan Bolsonaro, quien le dedicó un mensaje durante la ceremonia.

Flávio Bolsonaro reapareció en una iglesia de Florida junto a su familia tras abandonar Brasil. (Foto: O Globo)

Flávio Bolsonaro reapareció en una iglesia de Florida junto a su familia tras abandonar Brasil. (Foto: O Globo)

Flávio Bolsonaro volvió a mostrarse públicamente en Estados Unidos luego de abandonar Brasil. El ex candidato presidencial asistió el domingo a una celebración religiosa en la Casa de Oración Celeiro, una iglesia evangélica ubicada en Fort Lauderdale, Florida, acompañado por integrantes de su familia.

Leé también Quirno desmintió que Brasil haya pedido explicaciones a la Argentina por la salida de Flávio Bolsonaro
Pablo Quirno desmintió las versiones sobre un supuesto pedido de explicaciones de Brasil a la Argentina por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. (Foto: archivo).

A la ceremonia concurrió junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira, su hermano Eduardo Bolsonaro y su cuñada Heloísa Wolf. El oficio estuvo a cargo del pastor José Maurício Fernandes, conocido como Paizão, quien mantiene una relación cercana con la familia del ex mandatario Jair Bolsonaro, según informó el diario brasileño Folha de San Pablo.

A la ceremonia concurrió junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira, su hermano Eduardo Bolsonaro y su cuñada Heloísa Wolf. (Foto: captura de pantalla)

A la ceremonia concurrió junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira, su hermano Eduardo Bolsonaro y su cuñada Heloísa Wolf. (Foto: captura de pantalla)

La aparición se produjo después de la derrota de Flávio en el balotaje del 24 de octubre frente al presidente reelecto, Luiz Inácio Lula da Silva. Dos días más tarde, el dirigente dejó Brasil y viajó a Estados Unidos a través de la Argentina. Allí ya se encontraba su hermano Eduardo, condenado a cuatro años de prisión por coacción a la Justicia.

El mensaje del pastor durante la ceremonia

Uno de los momentos destacados del encuentro ocurrió cuando Paizão se dirigió directamente al ex candidato presidencial. Durante el servicio religioso, el pastor le transmitió un mensaje de respaldo vinculado con el resultado electoral.

“No ganaste ni perdiste porque con Jesús no se pierde. Y si pierdes, sigues ganando”, expresó frente a los asistentes.

Ese mismo domingo, Flávio también utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre su desempeño en las elecciones y ratificar su postura frente al resultado. En una extensa publicación, sostuvo que no se arrepentía de sus decisiones durante la campaña.

“No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice”, escribió.

Además, el hijo mayor de Jair Bolsonaro defendió su salida de Brasil y cuestionó el proceso judicial al que fue sometido. Según planteó, se trata de un procedimiento que “está muy lejos de ser justo e imparcial”. “Esto no es democracia”, agregó en su mensaje.

Flávio Bolsonaro defendió su salida de Brasil y cuestionó el proceso judicial al que fue sometido. (Foto: Reuters)

Flávio Bolsonaro defendió su salida de Brasil y cuestionó el proceso judicial al que fue sometido. (Foto: Reuters)

Una iglesia vinculada con los Bolsonaro

La Casa de Oración Celeiro es una congregación evangélica creada en 2025 por el pastor André Fernandes y su esposa, Quézia. De acuerdo con la información publicada por Folha de San Pablo, Fernandes tiene una relación estrecha con el entorno familiar de los Bolsonaro.

La asistencia de Flávio al oficio religioso representó su primera aparición pública desde que dejó territorio brasileño y se instaló en Florida.

Su llegada a Estados Unidos había tenido una primera repercusión pública el martes anterior, cuando difundió un mensaje en el que se presentó como el “presidente electo” de Brasil. Sin embargo, posteriormente modificó esa definición y reemplazó la expresión por la palabra “líder”.

Rubio negó que Estados Unidos haya organizado la salida de Flávio Bolsonaro

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que el gobierno de Donald Trump no intervino en los preparativos para que el dirigente brasileño abandonara su país, aunque confirmó que las autoridades le permitieron ingresar a Estados Unidos.

“Ya disponía de un visado, y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar en el país”, explicó durante una conferencia de prensa en Atlanta. Además, aclaró que “el Gobierno de EEUU no participó directamente” en la organización del viaje que llevó a Bolsonaro hasta Miami.

En pocas palabras

  • Flávio Bolsonaro: Reapareció públicamente en una iglesia evangélica de Fort Lauderdale, Florida, junto a su familia.
  • Mensaje del pastor: José Maurício Fernandes, cercano a los Bolsonaro, le dedicó palabras de respaldo tras la derrota electoral.
  • Salida de Brasil: El excandidato presidencial dejó su país dos días después del balotaje y viajó a Estados Unidos.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Flávio Bolsonaro Misa familia
Notas relacionadas
"No acabó el juego, vamos a continuar luchando": Flávio Bolsonaro reapareció desde EE.UU.
Marco Rubio negó que Estados Unidos haya ayudado a Flávio Bolsonaro a escapar de Brasil
Lula intenta evitar que el caso de Bolsonaro se convierta en una crisis diplomática con EE.UU.

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar