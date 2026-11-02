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Anuncian el bono para pensionados en noviembre: cuánto se cobra y fechas por DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el incremento del 1,93% para noviembre de 2026 y fijó los valores finales que percibirán los titulares de la PUAM y las PNC.

PUAM de ANSES en octubre: confirman nuevo monto con aumento y bono

PUAM de ANSES en octubre: confirman nuevo monto con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los montos oficiales que cobrarán los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en noviembre de 2026. Tras confirmarse el aumento del 1,93% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre y la entrega del bono extraordinario de $70.000, los beneficiarios de la PUAM cobrarán un monto final de $425.326,77 netos de bolsillo, mientras que las PNC por Invalidez y Vejez recibirán $380.910,92 en mano a partir del próximo miércoles 11 de noviembre.

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¿Cuánto cobra de bolsillo cada pensionado en noviembre con el aumento y el bono?

La liquidación previsional contempla la incorporación del refuerzo económico de $70.000 directamente en el haber mensual de los beneficiarios. La escala de montos netos consolidados queda configurada de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: haber básico ajustado de $444.158,46 + bono extraordinario de $70.000 = $514.158,46 netos de bolsillo.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber ajustado de $355.326,77 + bono extraordinario de $70.000 = $425.326,77 netos de bolsillo.

  • PNC por Invalidez y Vejez: haber ajustado de $310.910,92 + bono extraordinario de $70.000 = $380.910,92 netos de bolsillo.

¿Cuáles son los requisitos de acceso para cobrar la PUAM y las PNC de ANSES?

Para solicitar y mantener la titularidad de las pensiones previsionales, el organismo exige el cumplimiento estricto de las condiciones normativas vigentes:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): contar con 65 años o más; residencia mínima continuada de 10 años para argentinos naturalizados o 20 años para extranjeros; no percibir otra jubilación, pensión o prestación por desempleo; y no ausentarse del país por más de 90 días corridos.

  • PNC por Vejez: tener 70 años o más; acreditación de residencia (5 años para naturalizados, 40 años para extranjeros); no cobrar haberes previsionales propios ni del cónyuge; e inexistencia de bienes o ingresos suficientes para la subsistencia familiar.

  • PNC por Invalidez Laboral: acreditar una incapacidad laboral igual o superior al 66% mediante Certificado Médico Oficial (CMO); límite de edad de hasta 65 años; residencia continuada de 10 años en extranjeros (3 años en padres de menores); y que los ingresos familiares en menores no superen las 4 jubilaciones mínimas.

ANSES confirmó el aumento para la PUAM y PNC en noviembre

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¿Cómo es el calendario de pago de la PUAM según el DNI en noviembre?

La acreditación para los beneficiarios de la PUAM coincide con el cronograma dispuesto para las jubilaciones y pensiones mínimas, iniciando el depósito tras los feriados por la visita del papa León XIV:

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

  • DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

  • DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.

  • DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.

  • DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.

  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.

  • DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.

  • DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

¿Qué fechas corresponden al cobro de las Pensiones No Contributivas?

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez se liquidan en un esquema agrupado de tres jornadas consecutivas según la terminación de documento:

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre.

  • DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre.

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.

En pocas palabras

  • ANSES oficializó: Aumento del 1,93% y bono de $70.000 para noviembre de 2026.
  • PUAM y PNC: Cobrarán $425.326,77 y $380.910,92 respectivamente, con fechas por DNI.
  • Calendario de pago: Detalle de fechas de cobro para PUAM y PNC según terminación de DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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