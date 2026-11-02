Anuncian el bono para pensionados en noviembre: cuánto se cobra y fechas por DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los montos oficiales que cobrarán los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en noviembre de 2026. Tras confirmarse el aumento del 1,93% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre y la entrega del bono extraordinario de $70.000, los beneficiarios de la PUAM cobrarán un monto final de $425.326,77 netos de bolsillo, mientras que las PNC por Invalidez y Vejez recibirán $380.910,92 en mano a partir del próximo miércoles 11 de noviembre.