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Sin empleo: cómo cobrar la plata de ANSES paso a paso

Miles de personas que perdieron su empleo pueden acceder a una asistencia económica de ANSES por varios meses. El organismo mantiene vigente la Prestación por Desempleo, un beneficio destinado a trabajadores despedidos o con contrato finalizado que cumplan ciertos requisitos y hagan el trámite correspondiente.

Me echaron del trabajo: cómo cobrar la plata de ANSES paso a paso

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Las personas que quedaron desempleadas y trabajaban en relación de dependencia pueden acceder a una asistencia económica mensual a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Se trata de la Prestación por Desempleo, un beneficio destinado a acompañar a quienes perdieron su fuente laboral mientras buscan reinsertarse en el mercado de trabajo.

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La ayuda está pensada para trabajadores que fueron despedidos sin causa, cuyos contratos finalizaron o que perdieron su empleo por motivos ajenos a su voluntad. El objetivo es brindar un respaldo económico temporal y sostener ingresos durante una etapa compleja.

Además del pago mensual, el beneficio permite mantener determinadas coberturas y compatibilidades con otras asignaciones familiares.

Quiénes pueden pedir la Prestación por Desempleo

ANSES establece distintos requisitos según el tipo de relación laboral que tenía la persona antes de quedar desempleada.

Trabajadores permanentes

Quienes tenían empleo efectivo deberán acreditar:

  • Haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años previos al despido o finalización laboral.

Trabajadores eventuales o de temporada

En estos casos, deberán demostrar:

  • Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años
  • Tener más de 90 días trabajados en el último año antes de la desvinculación

Cuánto se cobra y por cuánto tiempo

El monto y la duración del beneficio no son iguales para todos. Dependen de factores como:

  • Salario que cobraba la persona
  • Cantidad de aportes realizados
  • Tiempo trabajado recientemente

ANSES puede otorgar entre 2 y 12 cuotas mensuales.

En el caso de personas mayores de 45 años, el beneficio puede extenderse hasta 6 meses adicionales.

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La Prestación por Desempleo brinda un alivio económico a quienes quedaron sin trabajo en Argentina. Foto: Anses.

La Prestación por Desempleo brinda un alivio económico a quienes quedaron sin trabajo en Argentina. Foto: Anses.

Cómo se cobra la ayuda

Una vez aprobado el trámite, ANSES habilita una Caja de Ahorro de la Seguridad Social para depositar el dinero. El titular podrá retirar fondos mediante tarjeta de débito o por ventanilla en la sucursal asignada.

Si la persona ya cobra otra prestación en una cuenta bancaria, en muchos casos se utiliza esa misma cuenta para depositar la ayuda.

Qué beneficios son compatibles

La Prestación por Desempleo puede cobrarse junto con otras asignaciones familiares, entre ellas:

  • Asignación por prenatal
  • Asignación Universal por Hijo (AUH), si corresponde
  • Ayuda Escolar Anual
  • Asignación por nacimiento
  • Asignación por adopción
  • Asignación por matrimonio

Qué documentación hay que presentar

Para iniciar el trámite, se necesita:

  • DNI original y copia
  • Documentación que pruebe la situación de desempleo

Según cada caso, se puede solicitar:

Despido sin causa

  • Telegrama de despido
  • Carta documento
  • Nota firmada por el empleador certificada

Fin de contrato

  • Copia del contrato vencido

Fallecimiento del empleador

  • Acta de defunción certificada

Quiebra o cierre de empresa

  • Nota del síndico
  • Sentencia judicial
  • Publicación en Boletín Oficial

Renuncia con causa justificada

  • Telegramas enviados por el trabajador intimando y comunicando la desvinculación

Problemas de salud

  • Certificado médico con aptitud laboral para otras tareas

Cómo hacer el trámite en ANSES

Opción online

Se puede gestionar desde la web oficial ingresando a:

  • Atención Virtual

Con:

  • CUIL
  • Clave de la Seguridad Social

Allí se cargan datos personales y documentación escaneada.

Opción presencial

También puede hacerse en una oficina de ANSES con turno previo.

El día asignado, la persona debe presentarse con toda la documentación para completar la gestión.

Un respaldo mientras buscás trabajo

La Prestación por Desempleo funciona como una herramienta clave para quienes atraviesan la pérdida de empleo formal. Permite contar con ingresos temporales y sostener parte de la cobertura social mientras se buscan nuevas oportunidades laborales.

Por eso, quienes hayan sido despedidos o terminado una relación laboral pueden revisar si cumplen los requisitos y avanzar con el trámite ante ANSES.

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