Sin empleo: cómo cobrar la plata de ANSES paso a paso

Trabajadores permanentes

Quienes tenían empleo efectivo deberán acreditar:

Haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años previos al despido o finalización laboral.

Trabajadores eventuales o de temporada

En estos casos, deberán demostrar:

Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años

Tener más de 90 días trabajados en el último año antes de la desvinculación

Cuánto se cobra y por cuánto tiempo

El monto y la duración del beneficio no son iguales para todos. Dependen de factores como:

Salario que cobraba la persona

Cantidad de aportes realizados

Tiempo trabajado recientemente

ANSES puede otorgar entre 2 y 12 cuotas mensuales.

En el caso de personas mayores de 45 años, el beneficio puede extenderse hasta 6 meses adicionales.

image.png La Prestación por Desempleo brinda un alivio económico a quienes quedaron sin trabajo en Argentina. Foto: Anses.

Cómo se cobra la ayuda

Una vez aprobado el trámite, ANSES habilita una Caja de Ahorro de la Seguridad Social para depositar el dinero. El titular podrá retirar fondos mediante tarjeta de débito o por ventanilla en la sucursal asignada.

Si la persona ya cobra otra prestación en una cuenta bancaria, en muchos casos se utiliza esa misma cuenta para depositar la ayuda.

Qué beneficios son compatibles

La Prestación por Desempleo puede cobrarse junto con otras asignaciones familiares, entre ellas:

Asignación por prenatal

Asignación Universal por Hijo (AUH), si corresponde

Ayuda Escolar Anual

Asignación por nacimiento

Asignación por adopción

Asignación por matrimonio

Qué documentación hay que presentar

Para iniciar el trámite, se necesita:

DNI original y copia

Documentación que pruebe la situación de desempleo

Según cada caso, se puede solicitar:

Despido sin causa

Telegrama de despido

Carta documento

Nota firmada por el empleador certificada

Fin de contrato

Copia del contrato vencido

Fallecimiento del empleador

Acta de defunción certificada

Quiebra o cierre de empresa

Nota del síndico

Sentencia judicial

Publicación en Boletín Oficial

Renuncia con causa justificada

Telegramas enviados por el trabajador intimando y comunicando la desvinculación

Problemas de salud

Certificado médico con aptitud laboral para otras tareas

Cómo hacer el trámite en ANSES

Opción online

Se puede gestionar desde la web oficial ingresando a:

Atención Virtual

Con:

CUIL

Clave de la Seguridad Social

Allí se cargan datos personales y documentación escaneada.

Opción presencial

También puede hacerse en una oficina de ANSES con turno previo.

El día asignado, la persona debe presentarse con toda la documentación para completar la gestión.

Un respaldo mientras buscás trabajo

La Prestación por Desempleo funciona como una herramienta clave para quienes atraviesan la pérdida de empleo formal. Permite contar con ingresos temporales y sostener parte de la cobertura social mientras se buscan nuevas oportunidades laborales.

Por eso, quienes hayan sido despedidos o terminado una relación laboral pueden revisar si cumplen los requisitos y avanzar con el trámite ante ANSES.