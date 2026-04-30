Sin empleo: cómo cobrar la plata de ANSES paso a paso

Trabajadores permanentes
Quienes tenían empleo efectivo deberán acreditar:
- Haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años previos al despido o finalización laboral.
Trabajadores eventuales o de temporada
En estos casos, deberán demostrar:
- Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años
- Tener más de 90 días trabajados en el último año antes de la desvinculación
Cuánto se cobra y por cuánto tiempo
El monto y la duración del beneficio no son iguales para todos. Dependen de factores como:
- Salario que cobraba la persona
- Cantidad de aportes realizados
- Tiempo trabajado recientemente
ANSES puede otorgar entre 2 y 12 cuotas mensuales.
En el caso de personas mayores de 45 años, el beneficio puede extenderse hasta 6 meses adicionales.
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La Prestación por Desempleo brinda un alivio económico a quienes quedaron sin trabajo en Argentina. Foto: Anses.
Cómo se cobra la ayuda
Una vez aprobado el trámite, ANSES habilita una Caja de Ahorro de la Seguridad Social para depositar el dinero. El titular podrá retirar fondos mediante tarjeta de débito o por ventanilla en la sucursal asignada.
Si la persona ya cobra otra prestación en una cuenta bancaria, en muchos casos se utiliza esa misma cuenta para depositar la ayuda.
Qué beneficios son compatibles
La Prestación por Desempleo puede cobrarse junto con otras asignaciones familiares, entre ellas:
- Asignación por prenatal
- Asignación Universal por Hijo (AUH), si corresponde
- Ayuda Escolar Anual
- Asignación por nacimiento
- Asignación por adopción
- Asignación por matrimonio
Qué documentación hay que presentar
Para iniciar el trámite, se necesita:
- DNI original y copia
- Documentación que pruebe la situación de desempleo
Según cada caso, se puede solicitar:
Despido sin causa
- Telegrama de despido
- Carta documento
- Nota firmada por el empleador certificada
Fin de contrato
- Copia del contrato vencido
Fallecimiento del empleador
- Acta de defunción certificada
Quiebra o cierre de empresa
- Nota del síndico
- Sentencia judicial
- Publicación en Boletín Oficial
Renuncia con causa justificada
- Telegramas enviados por el trabajador intimando y comunicando la desvinculación
Problemas de salud
- Certificado médico con aptitud laboral para otras tareas
Cómo hacer el trámite en ANSES
Opción online
Se puede gestionar desde la web oficial ingresando a:
Con:
- CUIL
- Clave de la Seguridad Social
Allí se cargan datos personales y documentación escaneada.
Opción presencial
También puede hacerse en una oficina de ANSES con turno previo.
El día asignado, la persona debe presentarse con toda la documentación para completar la gestión.
Un respaldo mientras buscás trabajo
La Prestación por Desempleo funciona como una herramienta clave para quienes atraviesan la pérdida de empleo formal. Permite contar con ingresos temporales y sostener parte de la cobertura social mientras se buscan nuevas oportunidades laborales.
Por eso, quienes hayan sido despedidos o terminado una relación laboral pueden revisar si cumplen los requisitos y avanzar con el trámite ante ANSES.