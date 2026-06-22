El trámite de ANSES que puede garantizar un ingreso mensual: cómo hacerlo

El objetivo del programa es brindar una protección económica mínima y garantizar el acceso a prestaciones médicas y de salud.

La evaluación no se basa únicamente en el diagnóstico de una enfermedad, sino también en cómo esa condición afecta la capacidad laboral y la autonomía de la persona.

Cuáles son los requisitos

Para solicitar la pensión, los interesados deben cumplir con determinadas condiciones establecidas por la normativa vigente.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Acreditar una incapacidad laboral igual o superior al 76%.

No cobrar jubilaciones, pensiones ni otros beneficios incompatibles.

No tener empleo registrado en relación de dependencia.

Carecer de ingresos o recursos suficientes para el sostenimiento personal.

Cumplir con las condiciones de residencia exigidas por la legislación.

En el caso de menores de edad, además de la evaluación médica se analiza la situación económica del grupo familiar.

Alerta ANSES: quiénes dejan de cobrar Pensiones No Contributivas

Qué documentos se necesitan

Para iniciar el trámite es necesario reunir una serie de documentos que serán evaluados durante el proceso.

La documentación requerida incluye:

Documento Nacional de Identidad actualizado.

Certificado Médico Oficial (CMO).

Historia clínica y estudios médicos.

Informes y antecedentes de tratamientos realizados.

Partida de nacimiento, cuando corresponda.

Formularios adicionales en caso de representación o apoderados.

Uno de los elementos centrales del trámite es el Certificado Médico Oficial, ya que permite acreditar la incapacidad laboral mediante una evaluación realizada dentro del sistema de salud habilitado.

Cómo hacer el trámite paso a paso

La gestión puede iniciarse a través de los canales habilitados por ANSES y requiere que la información personal del solicitante se encuentre actualizada.

El procedimiento incluye las siguientes etapas:

Obtener el Certificado Médico Oficial.

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Verificar los datos personales y familiares.

Completar la solicitud de la pensión.

Presentar la documentación médica requerida.

Esperar la evaluación administrativa y sanitaria.

El trámite es gratuito y puede requerir instancias presenciales según cada caso.

Qué enfermedades pueden ser evaluadas

No existe un listado cerrado de enfermedades que otorguen automáticamente la pensión.

Sin embargo, suelen analizarse patologías que generan limitaciones permanentes para el trabajo, entre ellas:

Parkinson.

Alzheimer.

Esclerosis múltiple.

Epilepsia.

Cáncer.

Insuficiencia renal crónica.

Artritis reumatoide.

Enfermedades respiratorias severas.

La aprobación depende de la evaluación integral del estado de salud y del impacto que la enfermedad tenga sobre la capacidad laboral.

Qué analiza la junta médica

Los profesionales encargados de la evaluación consideran distintos factores.

Entre ellos:

La evolución de la enfermedad.

Los tratamientos realizados.

Las limitaciones físicas o cognitivas.

La posibilidad de desarrollar tareas laborales.

La actividad laboral previa del solicitante.

La incapacidad debe generar una restricción real y permanente para trabajar.

Compatibilidades y otros beneficios

Mientras la solicitud se encuentra en análisis, algunas personas pueden continuar cobrando otras prestaciones compatibles.

Además, una vez otorgada la pensión, los beneficiarios pueden acceder a cobertura médica y, en determinadas situaciones, a programas sociales complementarios.

También existen casos en los que se permite la inscripción al Monotributo Social, dependiendo de la evaluación socioeconómica correspondiente.

Revisiones y controles

Las pensiones no contributivas se encuentran sujetas a controles periódicos por parte de los organismos estatales.

Estas auditorías tienen como objetivo verificar:

La continuidad de los requisitos médicos.

La situación económica del titular.

La existencia de incompatibilidades.

La actualización de la documentación.

Por ese motivo, ANSES recomienda mantener los datos personales actualizados y responder a las convocatorias de revisión cuando correspondan.