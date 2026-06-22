En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Julio
ANSES
Previsional

Julio 2026 ANSES: aumento, bono y nuevos montos para jubilados

El Gobierno confirmó el aumento del 2,1% para las jubilaciones y mantendrá el bono extraordinario de $70.000. Con la actualización, los beneficiarios de la mínima cobrarán $481.867,96 en julio de 2026.

Banner Seguinos en google DESK
Julio 2026 ANSES: aumento

Julio 2026 ANSES: aumento, bono y nuevos montos para jubilados

El Gobierno nacional confirmó con ANSES el nuevo esquema de ingresos para jubilados y pensionados que comenzará a regir durante julio de 2026. Tras conocerse el último dato de inflación difundido por el INDEC, las prestaciones previsionales tendrán un incremento del 2,1%, en línea con el mecanismo de actualización vigente.

Leé también Aumento de la AUH de ANSES en julio: cuánto se cobra por hijo
Aumento de la AUH de ANSES en julio: cuánto se cobra por hijo

La medida alcanza a todas las jubilaciones y pensiones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y se acreditará automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios, sin necesidad de realizar trámites presenciales.

De esta manera, los jubilados verán reflejado el aumento directamente en sus haberes de julio, junto con el bono extraordinario destinado a los sectores de menores ingresos.

Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en julio de 2026

Con el aumento del 2,1%, la jubilación mínima ascenderá a $411.867,96. A ese monto se le sumará el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno decidió mantener para quienes perciben los haberes más bajos del sistema.

Así, los beneficiarios que cobran la jubilación mínima percibirán un ingreso total de $481.867,96 durante julio.

El refuerzo se deposita automáticamente junto con el haber mensual y no requiere ningún trámite adicional por parte del titular.

A cuánto llegará la jubilación máxima

El incremento por movilidad también impactará sobre los haberes más altos del sistema previsional. En consecuencia, la jubilación máxima se ubicará en $2.771.478,31.

Los jubilados que perciben estos ingresos no recibirán el bono extraordinario de $70.000, ya que el beneficio está destinado únicamente a quienes cobran haberes más bajos.

Asimismo, las deducciones correspondientes, como los aportes a PAMI, continuarán aplicándose de manera automática sobre los nuevos montos.

Cómo consultar el recibo de haberes

Los jubilados y pensionados pueden acceder a la liquidación mensual a través de la plataforma Mi ANSES, utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Desde allí es posible:

  • Consultar la liquidación mensual.
  • Descargar el recibo de haberes.
  • Verificar descuentos y conceptos incluidos.
  • Confirmar la fecha y el lugar de cobro.

Calendario de pagos para jubilados de la mínima en julio de 2026

ANSES difundió el cronograma de pagos para los titulares que cobran la jubilación mínima:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.
  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio.
  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.

Con este esquema, los haberes comenzarán a acreditarse durante la segunda semana del mes, respetando el orden habitual según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Julio ANSES Jubilados
Notas relacionadas
AUE de ANSES: confirman las escalas oficiales de julio con aumento y el extra por leche
El Gobierno confirmó el bono para jubilados de ANSES: ¿cuánto cobrarán en julio?
SUAF en julio: el dato oficial de las asignaciones para trabajadores independientes

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar