Julio 2026 ANSES: aumento, bono y nuevos montos para jubilados

Así, los beneficiarios que cobran la jubilación mínima percibirán un ingreso total de $481.867,96 durante julio.

El refuerzo se deposita automáticamente junto con el haber mensual y no requiere ningún trámite adicional por parte del titular.

A cuánto llegará la jubilación máxima

El incremento por movilidad también impactará sobre los haberes más altos del sistema previsional. En consecuencia, la jubilación máxima se ubicará en $2.771.478,31.

Los jubilados que perciben estos ingresos no recibirán el bono extraordinario de $70.000, ya que el beneficio está destinado únicamente a quienes cobran haberes más bajos.

Asimismo, las deducciones correspondientes, como los aportes a PAMI, continuarán aplicándose de manera automática sobre los nuevos montos.

Cómo consultar el recibo de haberes

Los jubilados y pensionados pueden acceder a la liquidación mensual a través de la plataforma Mi ANSES, utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Desde allí es posible:

Consultar la liquidación mensual.

Descargar el recibo de haberes.

Verificar descuentos y conceptos incluidos.

Confirmar la fecha y el lugar de cobro.

Calendario de pagos para jubilados de la mínima en julio de 2026

ANSES difundió el cronograma de pagos para los titulares que cobran la jubilación mínima:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 1: viernes 10 de julio.

DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.

DNI terminados en 3: martes 14 de julio.

DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.

DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.

DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.

DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.

DNI terminados en 8: martes 21 de julio.

DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.

Con este esquema, los haberes comenzarán a acreditarse durante la segunda semana del mes, respetando el orden habitual según la terminación del Documento Nacional de Identidad.