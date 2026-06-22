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Jubilados de ANSES: confirman los montos de la mínima y la máxima para julio

Se formalizó el incremento mensual que modificará los haberes del sector pasivo en todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la movilidad automática basada en el IPC de mayo, reconfigurando el piso salarial y el techo previsional.

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Aumento y bono para jubilados de ANSES: los montos oficiales de junio 2026

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará los nuevos valores para el sistema previsional que regirán a partir del próximo ciclo operativo. Tras procesarse el indicador del 2,1% de inflación emitido de manera oficial por el INDEC, se confirma que los beneficiarios del sector pasivo percibirán un ajuste directo en sus recibos, permitiendo que las prestaciones sigan la evolución de los precios minoristas.

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Esta actualización obligatoria busca resguardar el valor real de los ingresos de la clase pasiva. El impacto del incremento sobre las jubilaciones ordinarias se acreditará de forma automatizada en las cuentas de la seguridad social, sin necesidad de trámites previos, permitiendo que los jubilados de ANSES en julio cuenten con el nuevo saldo neto de libre disponibilidad de manera puntual en sus tarjetas de débito.

¿Cuánto van a cobrar los jubilados de la mínima en julio de 2026?

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El haber básico de los jubilados de ANSES pasará a ser de $411.867,96 debido al ajuste mensual por inflación. A esa cifra se le sumará de forma unificada el bono extraordinario de $70.000 que las autoridades decidieron mantener para sostener los ingresos de los sectores más vulnerables del padrón contributivo nacional.

De esta manera, el piso mínimo que garantiza el Estado para que ningún beneficiario de la escala inferior quede desprotegido será de $481.867,96 netos de bolsillo. El extra monetario no remunerativo se deposita de oficio junto con los haberes regulares, facilitando el retiro total en las terminales electrónicas de todas las entidades bancarias.

¿A cuánto se eleva la jubilación máxima que paga la ANSES?

El decreto firmado por el Poder Ejecutivo establece que el reajuste del 2,1% por movilidad también alcanza a los haberes más altos del sistema previsional. Con esta actualización periódica, el tope máximo de las jubilaciones ordinarias que administra el organismo se elevará a un techo bruto cercano a los $2.771.478,31.

Este grupo de altos ingresos no percibe el refuerzo de emergencia de los $70.000, pero sí mantiene el mismo porcentaje de indexación mensual sobre sus haberes base. Los desgloses de las retenciones correspondientes a la obra social PAMI se aplican de forma automatizada sobre estos nuevos montos que rigen para el próximo ciclo.

¿Cómo ver el recibo de sueldo digital desde el celular?

Los adultos mayores pueden ingresar a la plataforma virtual Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social para revisar la liquidación de julio de 2026 de manera anticipada. El aplicativo permite descargar el comprobante oficial para constatar que se hayan cargado correctamente todos los conceptos del mes.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la jubilación mínima en julio de 2026

Las jornadas de acreditación bancaria se distribuyeron siguiendo el orden habitual del último número del documento de identidad de los titulares:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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