En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Ayuda escolar
Previsional

ANSES paga $85.000 por hijo: cómo hacer el trámite si no recibiste la Ayuda Escolar

Las familias que cobran AUH o SUAF aún pueden acceder a la Ayuda Escolar 2026. ANSES habilitó la presentación del Certificado Escolar hasta fin de año para quienes no cobraron el beneficio.

Banner Seguinos en google DESK
ANSES paga $85.000 por hijo: cómo hacer el trámite si no recibiste la Ayuda Escolar

ANSES paga $85.000 por hijo: cómo hacer el trámite si no recibiste la Ayuda Escolar

Miles de familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las asignaciones familiares del sistema SUAF todavía tienen la posibilidad de cobrar la Ayuda Escolar Anual correspondiente a 2026. El beneficio, que este año alcanza los $85.000 por hijo, continúa disponible para quienes aún no percibieron el pago y cumplen con los requisitos establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Leé también AUE de ANSES: confirman las escalas oficiales de julio con aumento y el extra por leche
AUE de ANSES: confirman las escalas oficiales de julio con aumento y el extra por leche

En la mayoría de los casos, la falta de acreditación del beneficio se relaciona con la ausencia del Certificado Escolar, un documento obligatorio que permite acreditar la condición de alumno regular de los menores incluidos en la prestación.

Por este motivo, el organismo previsional recordó que todavía existe tiempo para completar el trámite y acceder al cobro antes de que venza el plazo establecido.

Por qué algunas familias no cobraron la Ayuda Escolar

ANSES realizó el pago automático de la Ayuda Escolar durante los primeros meses del año a aquellas familias que ya tenían acreditada la escolaridad de sus hijos. Sin embargo, muchos titulares no recibieron el beneficio debido a que la documentación no se encontraba actualizada.

También se registraron situaciones en las que una familia cobró la ayuda por uno de sus hijos, pero no por el resto. Esto sucede cuando algunos menores cuentan con la escolaridad registrada y otros no.

Además, existen determinados grupos para los cuales la presentación del formulario resulta obligatoria para habilitar el pago. Entre ellos se encuentran:

  • Niños de 45 días a 5 años que asisten a establecimientos educativos.
  • Adolescentes de 17 años.
  • Casos en los que ANSES no cuenta con información escolar actualizada.
Fechas de cobro AUH: el cronograma de ANSES para las asignaciones en junio

Fechas de cobro AUH: el cronograma de ANSES para las asignaciones en junio

Qué hacer si no se cobraron los $85.000

Las personas que todavía no recibieron la Ayuda Escolar deben verificar si la información educativa de sus hijos figura correctamente en los registros del organismo.

Para realizar el trámite, ANSES permite completar la gestión de manera digital a través de Mi ANSES.

Los pasos son los siguientes:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Seleccionar la opción “Hijos”.
  • Ingresar a “Presentar Certificado Escolar”.
  • Generar e imprimir el formulario correspondiente.
  • Llevarlo al establecimiento educativo para que sea firmado y sellado.
  • Tomar una fotografía clara y legible del documento.
  • Volver a ingresar a la plataforma y cargar la imagen en la opción “Subir Certificado”.

Una vez presentada la documentación, el organismo verifica los datos y habilita el pago correspondiente.

También se puede hacer el trámite de manera presencial

Las familias que tengan dificultades para realizar la gestión online pueden acercarse a las oficinas de ANSES o a los operativos territoriales que se realizan en distintos puntos del país.

En esos casos, el personal del organismo puede asistir a los titulares para completar la presentación del certificado y validar la información necesaria para acceder al beneficio.

Hasta cuándo hay tiempo para presentar el Certificado Escolar

ANSES informó que el plazo para presentar la documentación se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

Quienes no completen el trámite antes de esa fecha perderán la posibilidad de cobrar la Ayuda Escolar correspondiente a este año.

Por ese motivo, el organismo recomienda realizar la gestión con anticipación para evitar demoras o inconvenientes administrativos.

Cuándo se deposita el dinero

Una vez que ANSES aprueba y valida la documentación presentada, el pago suele acreditarse dentro de los 60 días posteriores.

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra habitualmente la AUH o las asignaciones familiares.

Según la normativa vigente, la Ayuda Escolar 2026 tiene un monto mínimo garantizado de $85.000. Esa cifra está integrada por una prestación base de $55.672 y un refuerzo extraordinario de $29.328 dispuesto por el Gobierno.

De esta manera, las familias que todavía no cobraron y cumplen con las condiciones establecidas aún están a tiempo de realizar el trámite y acceder al beneficio antes de que finalice el año.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Ayuda escolar
Notas relacionadas
El Gobierno confirmó el bono para jubilados de ANSES: ¿cuánto cobrarán en julio?
Julio 2026 ANSES: aumento, bono y nuevos montos para jubilados
Ni bono ni aguinaldo: el nuevo beneficio para los jubilados que se suma ahora

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar