ANSES entrega un nuevo bono de hasta $372.400: cómo saber si te corresponde en julio

Para acceder, es necesario:

Haber sido despedido sin causa.

Contar con la cantidad mínima de aportes exigidos por ANSES.

Encontrarse en situación legal de desempleo.

Realizar el trámite dentro de los plazos establecidos.

También pueden acceder trabajadores permanentes y eventuales, aunque las condiciones y la duración del beneficio pueden variar según cada situación laboral.

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De cuánto es el monto en julio

El valor de la Prestación por Desempleo se calcula tomando como referencia el salario previo del trabajador.

En julio de 2026, el monto máximo del beneficio alcanza los $372.400, mientras que el importe mínimo se actualiza periódicamente de acuerdo con las disposiciones vigentes.

El dinero se acredita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario y puede cobrarse mediante tarjeta de débito o por ventanilla, según corresponda.

Cuánto tiempo se puede cobrar

La duración de la prestación depende de los aportes realizados durante la relación laboral.

En algunos casos, la ayuda puede extenderse entre dos y doce meses, aunque determinadas personas mayores de 45 años pueden acceder a una extensión adicional.

El objetivo del programa es brindar un respaldo económico mientras el trabajador busca reinsertarse en el mercado laboral.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

Las personas interesadas deben reunir la documentación que acredite el despido, como el telegrama laboral, la carta documento o la constancia de finalización del contrato.

Posteriormente, pueden iniciar el trámite a través de los canales habilitados por ANSES o mediante un turno presencial.

Además, el organismo recomienda mantener actualizados los datos personales y familiares para evitar demoras en la aprobación y el pago del beneficio.

Un apoyo económico para quienes perdieron su empleo

La Prestación por Desempleo se mantiene como una de las principales herramientas de asistencia destinadas a trabajadores que quedaron sin empleo. El objetivo es garantizar un ingreso temporal que permita afrontar gastos esenciales mientras se concreta la reinserción laboral.

De esta manera, quienes cumplan con los requisitos establecidos por ANSES podrán acceder a una ayuda económica que en julio puede alcanzar los $372.400 y que se acredita automáticamente una vez aprobada la solicitud.