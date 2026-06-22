Las dos caras de la moneda: el récord negativo que Lionel Messi alcanzó antes de su gol histórico ante Austria

Con este tercer fallo, se transformó en el futbolista con más fallas en la historia de la competencia a nivel global. El historial de ejecuciones fallidas del Diez en el torneo de la FIFA se compone de la siguiente manera:

Rusia 2018: No logró convertir en el debut frente a Islandia (remate atajado).

Qatar 2022: Tampoco pudo festejar ante Polonia durante la fase de grupos (remate atajado).

Mundial 2026: El reciente disparo desviado frente a Austria en Dallas.

Con esta última incidencia, Messi sumó otro dato inédito: se transformó en el primer jugador en toda la historia de la competencia en fallar un penal en tres ediciones mundialistas de manera consecutiva.

Cómo llegó la revancha y el gol histórico de Lionel Messi ante Austria

Fiel a su estilo y a la mentalidad que lo caracteriza, el delantero de la Albiceleste no dejó que el impacto anímico lo condicionara por mucho tiempo dentro del terreno de juego. La ansiada revancha futbolística no tardó en llegar durante el desarrollo del compromiso en Texas.

Tras recibir una asistencia de Facundo Medina, Lionel Messi remató de forma certera a la carrera y quebró las tablas en el marcador para darle la ventaja parcial a la Albiceleste. Con esa definición magistral de pierna zurda, el capitán argentino dejó atrás el trago amargo del penal, celebró el 1-0 y alcanzó las 17 conquistas mundialistas oficiales, quedándose en soledad con el récord de máximo artillero histórico que durante doce años estuvo en manos de Miroslav Klose.