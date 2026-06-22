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Las dos caras de la moneda: el récord negativo que Lionel Messi alcanzó antes de su gol histórico ante Austria

Antes de quebrar la marca mítica de Klose en Dallas, el capitán de la Selección Argentina falló una ejecución desde los doce pasos frente a Austria y sumó un registro inédito en la competencia ecuménica. Los detalles de la jugada y su llamativo historial.

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Foto: Reuters 

Foto: Reuters 

La jornada de la Copa del Mundo en Dallas estuvo marcada por las emociones fuertes y los giros estadísticos más inesperados para el fútbol internacional. Antes de romper el récord del alemán Miroslav Klose y convertirse en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo en absoluta soledad, Lionel Messi falló un penal para la Selección Argentina en el comienzo del encuentro ante Austria, duelo correspondiente a la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026. Este nuevo disparo marrado, lejos de pasar desapercibido, convirtió a la "Pulga" en el jugador con más penales malogrados en toda la historia de los Mundiales.

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La acción que derivó en la pena máxima se produjo en la primera gran jugada de riesgo del encuentro. Lautaro Martínez fue derribado dentro del área por el defensor austríaco Stefan Posch, quien le impactó directamente en el tobillo mientras su compañero Xaver Schlager intentaba quitarle la pelota. Tras varios momentos de marcada incertidumbre en el Dallas Stadium, el árbitro Amin Omar recibió el llamado desde el VAR para analizar detalladamente la acción en los monitores. Luego de visualizar la jugada desde varias cámaras, el referí sancionó la pena máxima en favor de la Albiceleste.

La máxima responsabilidad de la ejecución cayó de inmediato en los hombros del astro rosarino, quien lamentablemente no logró batir la resistencia del guardameta Alexander Schlager. El disparo cruzado de Lionel Messi salió ancho, mientras que el arquero rival también adivinó por completo su intención y se lanzó hacia el mismo lado. Se trató de una ejecución débil e imprecisa, poco característica para la jerarquía que suele exhibir el capitán del combinado nacional.

Cuántos penales erró Lionel Messi en los Mundiales y cuáles fueron los anteriores

A pesar de ser el ejecutor principal del seleccionado, las estadísticas desde los doce pasos le han presentado escenarios esquivos al capitán argentino en las grandes citas. Este fue el séptimo penal del cual se hace cargo Messi en una Copa del Mundo, convirtiéndose en el jugador con más disparos por esa vía en la historia de los Mundiales, registrando cuatro aciertos y tres errados.

Con este tercer fallo, se transformó en el futbolista con más fallas en la historia de la competencia a nivel global. El historial de ejecuciones fallidas del Diez en el torneo de la FIFA se compone de la siguiente manera:

  • Rusia 2018: No logró convertir en el debut frente a Islandia (remate atajado).

  • Qatar 2022: Tampoco pudo festejar ante Polonia durante la fase de grupos (remate atajado).

  • Mundial 2026: El reciente disparo desviado frente a Austria en Dallas.

Con esta última incidencia, Messi sumó otro dato inédito: se transformó en el primer jugador en toda la historia de la competencia en fallar un penal en tres ediciones mundialistas de manera consecutiva.

Cómo llegó la revancha y el gol histórico de Lionel Messi ante Austria

Fiel a su estilo y a la mentalidad que lo caracteriza, el delantero de la Albiceleste no dejó que el impacto anímico lo condicionara por mucho tiempo dentro del terreno de juego. La ansiada revancha futbolística no tardó en llegar durante el desarrollo del compromiso en Texas.

Tras recibir una asistencia de Facundo Medina, Lionel Messi remató de forma certera a la carrera y quebró las tablas en el marcador para darle la ventaja parcial a la Albiceleste. Con esa definición magistral de pierna zurda, el capitán argentino dejó atrás el trago amargo del penal, celebró el 1-0 y alcanzó las 17 conquistas mundialistas oficiales, quedándose en soledad con el récord de máximo artillero histórico que durante doce años estuvo en manos de Miroslav Klose.

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