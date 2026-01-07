Eliminaron el Programa Hogar de ANSES: cuál es el nuevo trámite para acceder a los subsidios
El flamante esquema ya está vigente y exige una reinscripción online. La ayuda dejará de pagarse por ANSES y se otorgará como descuento al momento de la compra.
Cuál es el nuevo trámite para acceder a los subsidios tras la eliminación del Programa Hogar (Foto: archivo).
El Gobierno puso en marcha un nuevo esquema de asistencia para la compra de garrafas y dejó sin efecto el Programa Hogar de ANSES. A partir de esta decisión, se creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que concentrará la ayuda estatal destinada a los hogares que utilizan gas envasado. En este contexto, quienes cobraban el beneficio anterior deberán volver a inscribirse para no perder el subsidio.
Con la implementación del SEF, el Programa Hogar quedó definitivamente discontinuado. El nuevo sistema incorpora a los usuarios en situación de vulnerabilidad que dependen del gas envasado y modifica la modalidad de asistencia, por lo que la reinscripción es obligatoria para continuar recibiendo el beneficio.
Desde la Secretaría de Energía informaron que el subsidio ya no se acreditará mediante pagos de la Anses. En su lugar, se otorgará un descuento directo al momento de adquirir la garrafa, el cual se aplicará únicamente a través de medios de pago electrónicos.
El trámite de inscripción se realiza de forma online en el sitio oficial de subsidios energéticos y habrá un plazo máximo de seis meses para completarlo. Durante ese período, el Estado garantizará la continuidad de la ayuda para quienes ya formaban parte del Programa Hogar.
Cabe recordar que, durante la actual gestión, los pagos del programa anterior no tuvieron una frecuencia regular y el monto quedó desactualizado frente al precio de las garrafas. Con el nuevo régimen, el Gobierno busca mejorar la efectividad del subsidio.
Régimen de Subsidios Energéticos: cómo acceder
Para anotarse en el SEF, los hogares deben contar con ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales, según los valores vigentes del Indec. En la actualidad, ese tope equivale a $3.641.397 para una familia tipo 2.
Además, el esquema contempla situaciones de mayor vulnerabilidad, como la presencia de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), titulares de pensiones vitalicias para excombatientes o familias con Certificado de Vivienda del ReNaBaP.
Al momento de realizar la inscripción, será necesario contar con la siguiente información:
CUIL de todos los integrantes mayores de 18 años del hogar.
DNI del titular del beneficio.
Dirección de correo electrónico personal.
Cómo funcionará el subsidio para garrafas
A diferencia del Programa Hogar, que otorgaba un monto fijo, el nuevo régimen aplicará el beneficio como un descuento sobre el precio de la garrafa. Por el momento, no se difundieron detalles sobre el porcentaje exacto del subsidio ni su mecanismo operativo completo.
El descuento solo será válido cuando la compra se realice mediante un medio de pago electrónico, quedando excluidas las operaciones en efectivo.
La inscripción al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados ya se encuentra habilitada y debe realizarse exclusivamente por internet. El trámite es personal, gratuito y no requiere intermediarios.