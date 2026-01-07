Eliminaron el Programa Hogar de ANSES: cuál es el nuevo trámite para acceder a los subsidios

Cabe recordar que, durante la actual gestión, los pagos del programa anterior no tuvieron una frecuencia regular y el monto quedó desactualizado frente al precio de las garrafas. Con el nuevo régimen, el Gobierno busca mejorar la efectividad del subsidio.

garrafas.jpg

Régimen de Subsidios Energéticos: cómo acceder

Para anotarse en el SEF, los hogares deben contar con ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales, según los valores vigentes del Indec. En la actualidad, ese tope equivale a $3.641.397 para una familia tipo 2.

Además, el esquema contempla situaciones de mayor vulnerabilidad, como la presencia de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), titulares de pensiones vitalicias para excombatientes o familias con Certificado de Vivienda del ReNaBaP.

Al momento de realizar la inscripción, será necesario contar con la siguiente información:

CUIL de todos los integrantes mayores de 18 años del hogar.

DNI del titular del beneficio.

Dirección de correo electrónico personal.

Cómo funcionará el subsidio para garrafas

A diferencia del Programa Hogar, que otorgaba un monto fijo, el nuevo régimen aplicará el beneficio como un descuento sobre el precio de la garrafa. Por el momento, no se difundieron detalles sobre el porcentaje exacto del subsidio ni su mecanismo operativo completo.

El descuento solo será válido cuando la compra se realice mediante un medio de pago electrónico, quedando excluidas las operaciones en efectivo.

La inscripción al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados ya se encuentra habilitada y debe realizarse exclusivamente por internet. El trámite es personal, gratuito y no requiere intermediarios.