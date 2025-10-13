Podrán acceder quienes:

No tengan servicio de gas natural a su nombre .

No superen dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) por grupo familiar, o categoría C del monotributo .

En caso de convivir con una persona con discapacidad y presentar CUD vigente, los ingresos no deben superar tres SMVM o categoría D del monotributo.

El programa alcanza tanto a trabajadores informales como beneficiarios de asignaciones sociales y jubilados con bajos ingresos.

¿De cuánto será el nuevo monto del subsidio de la garrafa social?

GARRAFA.jpg Programa Hogar ANSES: cómo inscribirse y cobrar el beneficio por garrafa social

El nuevo monto del subsidio del Programa Hogar de ANSES aún no fue confirmado oficialmente, pero se estima en torno a los $16.000, según anticiparon fuentes oficiales.

Además, los beneficiarios recibirán un pago retroactivo que cubrirá los meses entre diciembre de 2023 y abril de 2024, período durante el cual el programa estuvo suspendido.

El dinero se acreditará directamente en la cuenta bancaria registrada en ANSES, junto con el calendario habitual de pagos.

La actualización del monto busca compensar el incremento del gas envasado, especialmente en zonas del país sin conexión a redes.

Cómo inscribirse en el Programa Hogar de ANSES paso a paso

Para solicitar la garrafa social o verificar si el beneficio sigue activo, los titulares deben realizar el trámite desde la web oficial o la app mi ANSES.

El paso a paso es el siguiente:

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Verificar que los datos personales y familiares estén actualizados.

Ir a Programas y Beneficios → Solicitar Tarifa Social → Programa Hogar .

Completar los pasos y descargar el comprobante.

Si el hogar se encuentra en una zona con red de gas, se debe presentar un certificado emitido por la distribuidora que acredite que no se cuenta con conexión.

El trámite también puede realizarse en una oficina de ANSES con turno previo.

Fechas de pago del Programa Hogar en noviembre 2024

ANSES publicó el calendario de pagos para los titulares del Programa Hogar correspondiente a noviembre de 2024, ordenado según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: viernes 8 de noviembre

DNI terminados en 1: lunes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: martes 12 de noviembre

DNI terminados en 3: miércoles 13 de noviembre

DNI terminados en 4: jueves 14 de noviembre

DNI terminados en 5: viernes 15 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 19 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 20 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 21 de noviembre

DNI terminados en 9: viernes 22 de noviembre

Las fechas podrían actualizarse en la web oficial www.anses.gob.ar, donde también se informan los próximos cronogramas de pago y montos finales del beneficio.

Qué diferencia hay entre el subsidio del gas y el Programa Hogar?

El subsidio del gas natural se aplica directamente sobre la factura de los hogares conectados a la red, mientras que el Programa Hogar se deposita como un monto en efectivo para comprar garrafas sociales.

Ambos beneficios pueden coexistir, pero no se pueden percibir al mismo tiempo si un integrante del grupo familiar figura como usuario de gas por red.