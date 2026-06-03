De Haaland y Nico Paz al caso récord de Curazao: casi 300 futbolistas jugarán para un país distinto al que nacieron

Cuáles son los casos más famosos de jugadores nacidos en el extranjero

El fenómeno cruza transversalmente a las principales figuras del planeta. Erling Haaland puede ser el caso más famoso: nació en Inglaterra, en una situación similar a la de Simeone y Paz, porque su padre, Alf-Inge Haaland, se encontraba jugando en el Leeds pero siempre estuvieron identificados con su país de origen, decidiendo vestir de forma absoluta la camiseta de Noruega.

Por su parte, los países de África aparecen como los principales protagonistas del fenómeno. Estructuras de la talla de Marruecos, Argelia, Túnez, Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Cabo Verde y República Democrática del Congo cuentan con gran cantidad de futbolistas nacidos en países europeos, especialmente en Francia, Bélgica, Países Bajos y España. El caso marroquí se convirtió en uno de los ejemplos más emblemáticos durante Qatar 2022, ya que buena parte del plantel que alcanzó las semifinales nació fuera del país africano. En esta edición 2026, son muchos los futbolistas nacidos en Francia que integran las selecciones de Argelia, Marruecos, Túnez, Senegal, Costa de Marfil, Cabo Verde, Ghana, RD Congo, Haití, y Egipto.

Por qué la Selección de Curazao tiene un récord Guinness en el Mundial 2026

Para muchas federaciones, especialmente aquellas con poblaciones reducidas o ligas menos desarrolladas, acceder a jugadores formados en los principales centros futbolísticos del mundo es una oportunidad determinante en los grandes certámenes. El ejemplo que rompe todos los moldes históricos en esta edición es el del combinado caribeño.

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El caso más llamativo es el de Curazao, ya que de sus 26 convocados, 25 nacieron en Países Bajos, todo el plantel a excepción de Tahith Chong, quien a pesar de haber nacido en la isla, desarrolló su carrera en Europa e incluso llegó a defender la camiseta neerlandesa en la Selección Sub-21.

Esta particularidad estadística responde a un trasfondo político y administrativo profundo de la región. En el caso particular de Curazao, las cifras se deben a un vínculo histórico: aunque la isla es un país autónomo desde 2010, sigue formando parte del Reino de los Países Bajos, una situación que fomenta la migración desde hace décadas y el desarrollo deportivo de jugadores en el Viejo Continente, permitiendo armar una estructura competitiva integrada casi en su totalidad por futbolistas nacidos en tierras neerlandesas.

Uno por uno: los 289 jugadores que jugarán para otras selecciones en el Mundial 2026

Selección de Curazao

Eloy Room (Países Bajos)

Tymick Room (Países Bajos)

Trevor Doornbusch (Países Bajos)

Jurien Gaari (Países Bajos)

Shurandy Sambo (Países Bajos)

Roshon Van Eijma (Países Bajos)

Sherel Floranus (Países Bajos)

Armando Obispo (Países Bajos)

Jeremy Antonisse (Países Bajos)

Richedeley Bazoer (Países Bajos)

Deveron Fonville (Países Bajos)

Godfried Roemeratoe (Países Bajos)

Juninho Bacuna (Países Bajos)

Livano Comenencia (Países Bajos)

Leandro Bacuna (Países Bajos)

Tyjani Noslin (Países Bajos)

Arjanty Martha (Países Bajos)

Kevin Felida (Países Bajos)

Jorgino Decentje (Países Bajos)

Jerdy Schouten (Países Bajos)

Sontje Hansen (Países Bajos)

Xean Dorp (Países Bajos)

Jearl Margaretha (Países Bajos)

Brandley Kuwas (Países Bajos)

Brandley Kastaneer (Países Bajos)

Selección de Túnez

Montassar Talbi (Francia)

Dylan Bronn (Francia)

Yan Valery (Francia)

Ellyes Skhiri (Francia)

Hannibal Mejbri (Francia)

Ismaël Gharbi (Francia)

Elias Achouri (Francia)

Rani Khedira (Alemania)

Elias Saad (Alemania)

Rayan Elloumi (Canadá)

Anis Ben Slimane (Dinamarca)

Omar Rekik (Países Bajos)

Sebastian Tounekti (Noruega)

Adem Arous (Arabia Saudita)

Moutaz Neffati (Suecia)

Selección de Haití

Johnny Placide (Francia)

Alexandre Pierre (Francia)

Martin Expérience (Francia)

Jean-Kévin Duverne (Francia)

Jean-Ricner Bellegarde (Francia)

Dominique Simon (Francia)

Duckens Nazon (Francia)

Ruben Providence (Francia)

Josué Casimir (Francia)

Yassin Fortune (Francia)

Wilson Isidor (Francia)

Leverton Joseph (Francia)

Duke Lacroix (Estados Unidos)

Derrick Etienne Jr. (Estados Unidos)

Josué Duverger (Canadá)

Kéto Thermoncy (Suiza)

Selección de Argelia

Luca Zidane (Francia)

Melvin Mastaíl (Francia)

Aïssa Mandi (Francia)

Rayan Aït-Nouri (Francia)

Jaouen Hadjam (Francia)

Samir Chergui (Francia)

Nabil Bentaleb (Francia)

Farès Chaïbi (Francia)

Houssem Aouar (Francia)

Riyad Mahrez (Francia)

Amine Gouiri (Francia)

Anis Hadj Moussa (Francia)

Farès Ghedjemis (Francia)

Rafik Belghali (Bélgica)

Ibrahim Maza (Alemania)

Ramiz Zerrouki (Países Bajos)

Selección de Bosnia

Denis Burni (Alemania)

Kerim Alajbegovi (Alemania)

Sead Kolašinac (Alemania)

Armin Demirovi (Alemania)

Amar Dedi (Austria)

Ermin Hasi (Austria)

Osman Hadiki (Austria)

Armin Gigovi (Suecia)

Benjamin Tahirovi (Suecia)

Dennis Hadikaduni (Suecia)

Samed Badar (Serbia)

Jovo Luki (Serbia)

Ivan Baši (Croacia)

Amir Hadiahmetovi (Dinamarca)

Tarik Muharemovi (Eslovenia)

Haris Tabakovi (Suiza)

Esmir Bajraktarevi (Estados Unidos)

Selección de Marruecos

Issa Diop (Francia)

Redouane Halhal (Francia)

Neil El Aynaoui (Francia)

Samir El Mourabet (Francia)

Ayyoub Bouloud (Francia)

Gessime Yassine (Francia)

Munir Mohamedi (España)

Achraf Hakimi (España)

Chadi Riad (España)

Ismael Saibari (España)

Brahim Díaz (España)

Ayoub Amraoui (España)

Zakaria El Ouahdi (Bélgica)

Bilal El Khannouss (Bélgica)

Chemsdine Talbi (Bélgica)

Noussair Mazraoui (Países Bajos)

Anass Salah-Eddine (Países Bajos)

Sofyan Amrabat (Países Bajos)

Yassine Bounou (Canadá)

Selección de República Democrática del Congo

Lionel Mpasi (Francia)

Arthur Masuaku (Francia)

Gédéon Kalulu (Francia)

Dylan Batubinsika (Francia)

Steve Kapuadi (Francia)

Samuel Moutoussamy (Francia)

Gaël Kakuta (Francia)

Cédric Bakambu (Francia)

Yoane Wissa (Francia)

Nathanaël Mbuku (Francia)

Simon Banza (Francia)

Matthieu Epolo (Bélgica)

Joris Kayembe (Bélgica)

Noah Sadiki (Bélgica)

Ngal'ayel Mukau (Bélgica)

Théo Bongonda (Bélgica)

Aaron Wan-Bissaka (Inglaterra)

Aaron Tshibola (Inglaterra)

Timothy Fayulu (Suiza)

Charles Pickel (Suiza)

Selección de Cabo Verde

Sidny Lopes Cabral (Países Bajos)

Jamiro Monteiro (Países Bajos)

Deroy Duarte (Países Bajos)

Laros Duarte (Países Bajos)

Garry Rodrigues (Países Bajos)

Dailon Livramento (Países Bajos)

Logan Costa (Francia)

Steven Moreira (Francia)

Willy Semedo (Portugal)

Wagner Pina (Portugal)

Telmo Arcanjo (Portugal)

Hélio Varela (Portugal)

Roberto Lopes (Irlanda)

CJ dos Santos (Estados Unidos)

Selección de Qatar

Salah Zakaria (Palestina)

Ahmed Fathy (Egipto)

Ahmed Alaaeldin (Egipto)

Meshaal Barsham (Sudán)

Assim Madibo (Sudán)

Almoez Ali (Sudán)

Boualem Khoukhi (Argelia)

Edmilson Junior (Brasil)

Lucas Mendes (Brasil)

Karim Boudiaf (Francia)

Mohammed Muntari (Ghana)

Pedro Miguel (Portugal)

Issa Laaye (Senegal)

Yusuf Abdurisag (Somalia)

Selección de Senegal

Édouard Mendy (Francia)

Mory Diaw (Francia)

Yehvann Diouf (Francia)

Kalidou Koulibaly (Francia)

Moussa Niakhaté (Francia)

Mamadou Sarr (Francia)

Antoine Mendy (Francia)

Pape Gueye (Francia)

Iliman Ndiaye (Francia)

Ibrahim Mbaye (Francia)

Nicolas Jackson (Gambia)

Ismail Jakobs (Alemania)

Selección de Turquía

Salih Özcan (Alemania)

Hakan Çalhanolu (Alemania)

Kaan Ayhan (Alemania)

Kenan Yldz (Alemania)

Can Uzun (Alemania)

Ferdi Kadolu (Países Bajos)

Orkun Kökçü (Países Bajos)

Ouz Aydn (Países Bajos)

Mert Müldür (Austria)

Deniz Gül (Suecia)

Selección de Costa de Marfil

Yahia Fofana (Francia)

Evan Ndicka (Francia)

Guéla Doué (Francia)

Seko Fofana (Francia)

Nicolas Pépé (Francia)

Evann Guessand (Francia)

Elye Wahi (Francia)

Ange-Yoan Bonny (Francia)

Alban Lafont (Burkina Faso)

Selección de Irak

Hussein Ali (Suecia)

Amir Al-Ammari (Suecia)

Kevin Yakob (Suecia)

Ahmed Qasem (Suecia)

Merchas Doski (Alemania)

Youssef Amyn (Alemania)

Frans Putros (Dinamarca)

Zidane Iqbal (Inglaterra)

Marko Farji (Noruega)

Selección de Australia

Harry Souttar (Escocia)

Cameron Burgess (Escocia)

Miloš Degenek (Serbia)

Paul Okon-Engstler (Alemania)

Mohamed Touré (Guinea)

Alessandro Circati (Italia)

Awer Mabil (Kenia)

Nestory Irankunda (Tanzania)

Selección de Ghana

Jerome Opoku (Inglaterra)

Antoine Semenyo (Inglaterra)

Brandon Thomas-Asante (Inglaterra)

Marvin Senaya (Francia)

Elisha Owusu (Francia)

Jordan Ayew (Francia)

Derrick Luckassen (Países Bajos)

Iñaki Williams (España)

Selección de Croacia

Josip Staniši (Alemania)

Marin Pongrai (Alemania)

Mario Pašali (Alemania)

Mateo Kovai (Austria)

Luka Sui (Austria)

Josip Šutalo (Bosnia y Herzegovina)

Petar Sui (Bosnia y Herzegovina)

Martin Baturina (Suiza)

Selección de Nueva Zelanda

Tommy Smith (Inglaterra)

Joe Bell (Inglaterra)

Matthew Garbett (Inglaterra)

Lachlan Bayliss (Australia)

Nando Pijnaker (Países Bajos)

Callan Elliot (Escocia)

Alex Rufer (Suiza)

Finn Surman (Gales)

Selección de Escocia

Angus Gunn (Inglaterra)

Scott McTominay (Inglaterra)

Ché Adams (Inglaterra)

George Hirst (Inglaterra)

Tyler Fletcher (Inglaterra)

Lyndon Dykes (Australia)

Kieran Tierney (Isla de Man)

Selección de Paraguay

Juan José Cáceres (Argentina)

Kaku (Argentina)

Andrés Cubas (Argentina)

Maurício (Brasil)

Gastón Oliveira (Uruguay)

Selección de Francia

Michael Olise (Inglaterra)

Marcus Thuram (Italia)

Brice Samba (República Democrática del Congo)

Selección de Ecuador

Hernán Galíndez (Argentina)

John Yeboah (Alemania)

Jeremy Arévalo (España)

Selección de Jordania

Ali Alzaizeh (Alemania)

Mohammad Abu Hashish (Irak)

Mo Abualnadi (Estados Unidos)

Selección de Canadá

Owen Goodman (Inglaterra)

Luc de Fougerolles (Inglaterra)

Alfie Jones (Inglaterra)

Alphonso Davies (Ghana)

Ismaël Koné (Costa de Marfil)

Tani Oluwaseyi (Estados Unidos)

Jonathan David (Estados Unidos)

Selección de Estados Unidos

Antonee Robinson (Inglaterra)

Giovanni Reyna (Inglaterra)

Sebastian Berhalter (Inglaterra)

Malik Tillman (Alemania)

Alejandro Zendejas (México)

Sergiño Dest (Países Bajos)

Selección de México

Brian Gutiérrez (Estados Unidos)

Obed Vargas (Estados Unidos)

Santiago Giménez (Argentina)

Julián Quiñones (Colombia)

Álvaro Fidalgo (España)

Selección de Suiza

Breel Embolo (Camerún)

Yvon Mvogo (Camerún)

Marvin Keller (Inglaterra)

Selección de Argentina

Giuliano Simeone (Italia)

Nico Paz (España)

Selección de Irán

Dennis Eckert (Alemania)

Saman Ghoddos (Suecia)

Selección de Corea del Sur

Jens Castrop (Alemania)

Selección de Alemania

Waldemar Anton (Uzbekistán)

Selección de Países Bajos

Guus Til (Zambia)

Selección de Egipto

Haissem Hassan (Francia)

Selección de Uruguay

Fernando Muslera (Argentina)

Rodrigo Zalazar (Nicaragua)

Selección de Noruega

Thelo Aasgaard (Inglaterra)

Erling Haaland (Inglaterra)

Selección de Portugal

Matheus Nunes (Brasil)

Diogo Costa (Suiza)

Selección de Inglaterra

Marc Guéhi (Costa de Marfil)

Selección de España

Aymeric Laporte (Francia)

Selección de Uzbekistán

Utkir Yusupov (Kazajistán)

Selección de Bélgica

Amadou Onana (Senegal)

Selección de Japón