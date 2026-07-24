En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Fechas
Cobro
información clave

Fechas de cobro: el Gobierno confirmó el calendario para asignaciones familiares en AGOSTO 2026

Se oficializó el cronograma definitivo para la acreditación de las prestaciones familiares en todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social organizó los días de pago de manera escalonada según la terminación del documento de identidad.

Banner Seguinos en google DESK
Fechas de cobro: el Gobierno confirmó el calendario para asignaciones familiares en AGOSTO 2026. Imagen ilustrativa hecha con IA.

Fechas de cobro: el Gobierno confirmó el calendario para asignaciones familiares en AGOSTO 2026. Imagen ilustrativa hecha con IA.

El Gobierno nacional ya dispone de la planificación logística para efectuar las transacciones familiares correspondientes al próximo mes. Se informa que el calendario operativo del Estado se estructuró técnicamente de manera fragmentada para ordenar el flujo de fondos en el clearing financiero y garantizar la disponibilidad de efectivo en las terminales de cobro automáticas de todo el país.

Leé también PUAM: ANSES confirmó fechas de cobro y bono en agosto 2026
PUAM: ANSES confirmó fechas de cobro y bono en agosto 2026. Imagen ilustrativa hecha con IA.

El orden diseñado por la entidad previsional se despliega de forma paralela al cronograma de las jubilaciones de menor cuantía. Se confirma que las titulares contarán con sus haberes mensuales unificados con los programas de asistencia alimentaria complementaria, permitiendo que las familias dispongan de la totalidad de la asistencia estatal directa desde el primer día asignado.

¿Cómo impactan los feriados en las fechas de pago de las asignaciones?

Fechas de cobro: el Gobierno confirm&oacute; el calendario para asignaciones familiares en AGOSTO 2026

Fechas de cobro: el Gobierno confirmó el calendario para asignaciones familiares en AGOSTO 2026

La diagramación de las jornadas de depósito bancario contempla el calendario de días hábiles comerciales determinado por el Banco Central de la República Argentina. Ante eventuales jornadas no laborables o feriados específicos, las órdenes de pago de la Administración Nacional de la Seguridad Social se adelantan de oficio para garantizar que el dinero esté disponible.

El sistema previsional nacional coordina los clearing bancarios de manera de mitigar demoras logísticas. Las beneficiarias con documentos finalizados en la segunda mitad del padrón deben considerar esta brecha al momento de planificar la economía doméstica. Las transacciones electrónicas, transferencias digitales y compras con tarjeta de débito permanecen operativas las 24 horas del día.

¿Qué montos se acreditan de forma unificada en el cronograma?

Las titulares encontrarán disponible en sus cuentas el haber correspondiente incrementado por movilidad mensual, lo que representa una suma nominal directa por hijo ajustada al 1,9% de inflación. A este valor de base de la seguridad social se le adiciona el saldo correspondiente a la Tarjeta Alimentar, subsidio que se transfiere en la misma fecha de cobro de forma automatizada.

No se requiere realizar filas físicas en las sucursales bancarias ni gestiones de validación presencial en las delegaciones del organismo para percibir el aumento mensual. Las transferencias se realizan de oficio y el dinero unificado queda resguardado en la cuenta previsional de la madre o tutor, permitiendo una libre disponibilidad de los recursos.

¿Cómo corroborar el estado contable y la boca de expendio asignada?

La consulta virtual es la vía oficial recomendada por el organismo para constatar eventuales cambios en las bocas de expendio. Las beneficiarias pueden ingresar al portal de la entidad previsional en la solapa "Cuándo y dónde cobro" utilizando su número de CUIL para obtener la confirmación inmediata del estado de su pago.

Fechas oficiales: días de pago del calendario de las asignaciones en agosto de 2026

Se informa que las jornadas de depósito se organizaron según el último dígito del Documento Nacional de Identidad del titular. El esquema determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social contempla las siguientes fechas:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • Cronograma oficial: El Gobierno confirmó las fechas de cobro para asignaciones familiares en agosto de 2026, organizadas por terminación de DNI.
  • Acreditaciones unificadas: Se acreditan haberes, movilidad e indexación de la Tarjeta Alimentar de forma automática en la misma fecha.
  • Consulta de pagos: Se puede verificar el estado y lugar de cobro a través del portal de la ANSES o la app Mi Argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fechas Cobro Gobierno
Notas relacionadas
Asignaciones familiares: el Gobierno confirmó las fechas de cobro de AGOSTO 2026
ASIGNACIONES FAMILIARES de ANSES: El Gobierno confirmó las fechas de cobro de agosto
SUAF de ANSES: Javier Milei confirmó el aumento para AGOSTO 2026

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar