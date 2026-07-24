Qué dice el comunicado oficial del Gobierno de Tucumán

El parte difundido por la administración provincial señaló que el gobernador "presentó un cuadro clínico de intenso dolor precordial y sudoración" mientras se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires.

El documento agrega que, tras la evaluación médica inicial, los profesionales detectaron una estenosis en una rama de la arteria coronaria derecha y resolvieron colocar un stent.

Finalmente, el comunicado indicó que "el paciente presenta una buena recuperación postoperatoria y permanecerá internado" para continuar bajo observación médica.

Comunicado oficial del Gobierno de Tucumán



El gobernador se recupera satisfactoriamente de una intervención.



En el día de hoy jueves 23 de julio de 2026, el gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo viajó a Buenos Aires para concretar audiencias con el jefe de Gabinete Diego… pic.twitter.com/spBMRdTQp2 — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) July 23, 2026

Qué es un stent y cuándo se utiliza

El stent coronario es una pequeña malla metálica que se implanta dentro de una arteria para mantenerla abierta cuando existe una obstrucción provocada, generalmente, por placas de colesterol.

Su colocación se realiza mediante un procedimiento mínimamente invasivo conocido como angioplastia coronaria, que evita, en muchos casos, una cirugía cardíaca abierta.

Los cardiólogos suelen indicar posteriormente tratamiento con medicamentos antiplaquetarios, controles periódicos y cambios en los hábitos de vida para disminuir el riesgo de nuevos episodios cardiovasculares.

Jaldo había viajado a Buenos Aires por reuniones oficiales

Operaron de urgencia al gobernador Osvaldo Jaldo. (Foto: archivo)

Jaldo se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires para desarrollar una agenda institucional que incluía reuniones con funcionarios nacionales. De acuerdo con la información oficial, tenía previsto mantener un encuentro con integrantes del Gobierno nacional, aunque el episodio de salud obligó a suspender toda su actividad.

En las últimas semanas, el mandatario había mantenido un intenso ritmo político luego de la visita del presidente Javier Milei a Tucumán durante los actos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, donde ambos compartieron actividades oficiales.

Los mensajes del gabinete tucumano

Tras conocerse la noticia, funcionarios provinciales expresaron públicamente su respaldo al gobernador. El vicegobernador Miguel Ángel Acevedo llevó tranquilidad a la población y confirmó que mantiene contacto permanente con Jaldo.

Quiero llevar tranquilidad a todos los tucumanos y tucumanas. El gobernador Osvaldo Jaldo se encuentra recuperándose favorablemente en Buenos Aires. Estamos en contacto permanente y celebramos su buena evolución. Hago extensivo mi acompañamiento y el de la Legislatura de Tucumán a él y a toda su familia, con el deseo de una pronta recuperación", escribió en sus redes sociales.

También el ministro del Interior provincial, Darío Monteros, y el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, enviaron mensajes de apoyo y destacaron el trabajo realizado por el equipo médico del Hospital Italiano.

Los antecedentes de salud del gobernador

No es la primera vez que Osvaldo Jaldo enfrenta un problema de salud importante. En junio de 2023, poco después de ser electo gobernador, fue sometido a una cirugía laparoscópica para extraer un quiste de gran tamaño ubicado cerca del hígado, una lesión que había sido detectada dos décadas antes, pero que había aumentado considerablemente de volumen.

Durante aquella intervención también fue operado de una hernia umbilical. La recuperación fue favorable y pudo retomar rápidamente sus funciones.

Anteriormente, en marzo de 2021, permaneció internado tras contagiarse de Covid-19, cuando presentaba síntomas compatibles con la enfermedad. En esa oportunidad recibió el alta médica luego de varios días de seguimiento clínico.