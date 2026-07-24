¿Fin de ciclo? La revelación de Leandro Paredes sobre su futuro en la Selección Argentina que preocupa a todos

Pese al golpe, ponderó el vínculo construido con la gente durante el proceso: "Queda disfrutar, porque no es fácil conseguir el nivel que mantuvimos mucho tiempo, lo que conseguimos, aunque perdimos la final la gente se vio reflejada en nosotros y eso es muy gratificante y por eso, feliz".

¿Seguirán Messi, Scaloni y Paredes en la Selección Argentina?

La sorpresa de la noche llegó al ser consultado sobre el futuro de Lionel Messi y Lionel Scaloni en el equipo. "Va a ser para muchos pensar en una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que poner un montón de cosas sobre la balanza y hablar con el entrenador, tomar decisiones con calma", advirtió.

En ese mismo sentido, el volante fue repreguntado sobre su situación personal con la camiseta nacional y sembró la incertidumbre sobre su ciclo. "No lo sé, es un proceso: hay que digerirlo, pensarlo, no tomar decisiones apresuradas y seguramente es algo que hay que hablar", concluyó.