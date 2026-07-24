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¿Fin de ciclo? La revelación de Leandro Paredes sobre su futuro en la Selección Argentina que preocupa a todos

Leandro Paredes habló tras la victoria de Boca por Sudamericana, analizó la derrota con España y abrió la puerta a una posible despedida de la Selección.

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¿Fin de ciclo? La revelación de Leandro Paredes sobre su futuro en la Selección Argentina que preocupa a todos

El regreso de las competencias continentales de clubes trajo consigo reflexiones de peso por parte de las figuras que integraron el plantel nacional en Norteamérica. Leandro Paredes habló este jueves después de la victoria por 1-0 de Boca sobre O'Higgins y el tema del Mundial resultó excluyente, a apenas cuatro días de la fallida final de la Selección Argentina frente a España. Y terminó lanzando una bomba sobre su futuro en la Albiceleste, sobre la cual demostró no estar muy convencido.

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El mediocampista comenzó detallando el cuadro físico con el que convivió en el tramo decisivo de la Copa del Mundo. "Los primeros días fueron duros porque tenía una fisurita pero ahora estoy mejor. El dolor fuerte fueron los primeros días después del partido con Egipto y lo fuimos llevando bien con traumatólogos y demás para aguantar lo que más podía", explicó el volante sobre su lesión en la costilla.

A su vez, aprovechó para desactivar las especulaciones de los últimos días sobre el desarrollo del partido frente al conjunto europeo. "Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Todo lo que se dijo previo, durante y después al Mundial... Hicimos un gran Mundial, España fue superior a nosotros en la final, es justo ganador y nos queda solo disfrutar de lo que hicimos en estos ocho años. Fue un proceso espectacular, es un placer ser parte de esto y seguramente caeremos después", remarcó.

Cómo evalúa Leandro Paredes el dolor por la final perdida ante España

El futbolista no ocultó la desazón que atraviesa el grupo tras quedarse a las puertas del trofeo internacional. "Va a ser un proceso largo superar lo que vivimos. Si bien conseguimos cosas importantes, perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo porque estuvimos muy cerca otra vez", reflexionó en declaraciones televisivas.

Pese al golpe, ponderó el vínculo construido con la gente durante el proceso: "Queda disfrutar, porque no es fácil conseguir el nivel que mantuvimos mucho tiempo, lo que conseguimos, aunque perdimos la final la gente se vio reflejada en nosotros y eso es muy gratificante y por eso, feliz".

¿Seguirán Messi, Scaloni y Paredes en la Selección Argentina?

La sorpresa de la noche llegó al ser consultado sobre el futuro de Lionel Messi y Lionel Scaloni en el equipo. "Va a ser para muchos pensar en una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que poner un montón de cosas sobre la balanza y hablar con el entrenador, tomar decisiones con calma", advirtió.

En ese mismo sentido, el volante fue repreguntado sobre su situación personal con la camiseta nacional y sembró la incertidumbre sobre su ciclo. "No lo sé, es un proceso: hay que digerirlo, pensarlo, no tomar decisiones apresuradas y seguramente es algo que hay que hablar", concluyó.

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