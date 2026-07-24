En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Javier Milei
Jubilación
información clave

Javier Milei confirmó la jubilación mínima de agosto: cuánto se cobra

El Gobierno oficializó las nuevas escalas para jubilados tras el dato de inflación del 1,9%. Con la suma unificada del haber ajustado y el refuerzo de $70.000, ningún jubilado percibirá menos de $489.817 netos en su cuenta.

Banner Seguinos en google DESK
Javier Milei confirmó la jubilación mínima de agosto: cuánto se cobra. Imagen ilustrativa hecha con IA.

Javier Milei confirmó la jubilación mínima de agosto: cuánto se cobra. Imagen ilustrativa hecha con IA.

El presidente Javier Milei ratificó el esquema de haberes que regirá para el sistema previsional durante el próximo ciclo. Tras conocerse que el índice de precios al consumidor del INDEC para el mes de junio marcó un 1,9%, el Estado aplicará ese mismo porcentaje de indexación sobre todas las prestaciones jubilatorias del país.

Leé también SUAF de ANSES: Javier Milei confirmó el aumento para AGOSTO 2026
SUAF de ANSES: Milei confirmó el aumento para AGOSTO 2026

La resolución del Ministerio de Economía fija los importes exactos que percibirán los adultos mayores según su tramo de aportes. Los jubilados en agosto recibirán el ajuste de manera directa en sus cuentas habituales, garantizando que el bono extraordinario de contención se abone en la misma fecha de cobro asignada por documento.

¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima en agosto entre haber y bono?

Javier Milei confirm&oacute; la jubilaci&oacute;n m&iacute;nima de agosto: cu&aacute;nto se cobra

Javier Milei confirmó la jubilación mínima de agosto: cuánto se cobra

El haber básico regular del jubilado de la mínima se ubicará en $419.817,12 gracias al ajuste mensual del 1,9% por movilidad. A este importe de base se le suma el bono extraordinario de $70.000, lo que determina un ingreso final consolidado en mano de $489.817,12 netos de bolsillo.

Este adicional no remunerativo se acredita de oficio junto a la liquidación corriente en el recibo de sueldo. De esta forma, el Gobierno fija el ingreso mínimo de la clase pasiva sin requerir gestiones o trámites de convalidación presencial en las oficinas públicas.

¿Cómo se aplica el bono proporcional para quienes ganan más de la mínima?

Los jubilados que perciben ingresos mensuales por encima del haber básico pero que no alcanzan el techo de los $489.817,12 reciben una compensación proporcional. En estos casos, el sistema liquida un extra variable calculado para completar de manera exacta dicho tope de ingresos.

Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber base actualizado de $440.000, el Estado le transferirá un bono reducido de $49.817,12 para equiparar el piso garantizado en mano de $489.817,12. Quienes superen ese umbral unificado cobran únicamente su haber indexado sin bono.

¿A cuánto asciende la jubilación máxima que paga el Estado?

El incremento mensual del 1,9% alcanza también al escalón más alto del padrón previsional. Con esta actualización ordenada por el Ejecutivo, el haber máximo para las jubilaciones ordinarias del sistema nacional se elevará a un tope bruto de $2.825.074,77 mensuales.

Este grupo de haberes superiores no accede al bono de $70.000, manteniendo la indexación directa según la inflación informada por el INDEC. Los desgloses correspondientes a los aportes obligatorios se aplican de manera automatizada sobre estos nuevos valores brutos.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la jubilación mínima en agosto de 2026

Las jornadas de acreditación en bancos para los jubilados que perciben el haber mínimo y el bono se organizaron de la siguiente forma:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • Jubilados en agosto: Se oficializaron las nuevas escalas con un ajuste del 1,9% y un refuerzo de $70.000.
  • Monto mínimo: Ningún jubilado percibirá menos de $489.817 netos mensuales.
  • Fechas de cobro: Se detallan los días de pago según terminación de DNI para agosto de 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Jubilación
Notas relacionadas
Milei viaja a Brasil para reunirse con el gobernador de San Pablo y participar del lanzamiento de Flávio Bolsonaro
En La Rural, Caputo descartó nuevos anuncios de Milei para el campo
La respuesta de Milei a la supuesta campaña anti-Argentina y a las acusaciones de racismo tras el Mundial

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar