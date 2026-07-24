Javier Milei confirmó la jubilación mínima de agosto: cuánto se cobra

¿Cómo se aplica el bono proporcional para quienes ganan más de la mínima?

Los jubilados que perciben ingresos mensuales por encima del haber básico pero que no alcanzan el techo de los $489.817,12 reciben una compensación proporcional. En estos casos, el sistema liquida un extra variable calculado para completar de manera exacta dicho tope de ingresos.

Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber base actualizado de $440.000, el Estado le transferirá un bono reducido de $49.817,12 para equiparar el piso garantizado en mano de $489.817,12. Quienes superen ese umbral unificado cobran únicamente su haber indexado sin bono.

¿A cuánto asciende la jubilación máxima que paga el Estado?

El incremento mensual del 1,9% alcanza también al escalón más alto del padrón previsional. Con esta actualización ordenada por el Ejecutivo, el haber máximo para las jubilaciones ordinarias del sistema nacional se elevará a un tope bruto de $2.825.074,77 mensuales.

Este grupo de haberes superiores no accede al bono de $70.000, manteniendo la indexación directa según la inflación informada por el INDEC. Los desgloses correspondientes a los aportes obligatorios se aplican de manera automatizada sobre estos nuevos valores brutos.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la jubilación mínima en agosto de 2026

Las jornadas de acreditación en bancos para los jubilados que perciben el haber mínimo y el bono se organizaron de la siguiente forma: