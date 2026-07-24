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Guerra y precio del petróleo

Petróleo: el peligro de que el crudo vuelva a llegar a 120 dólares como en el peor momento de la guerra

Los ataques entre Irán y los Estados Unidos en Medio Oriente tienen un efecto inmediato y negativo en el precio del barril del crudo. Creen que puede volver a los valores de la instancia más álgida del conflicto. Cómo puede afectar a la Argentina.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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La guerra en medio oriente vuelve a hacer subir el precio del petróleo.¿Qué puede pasar en la Argentina? (Foto: Reuters)

La guerra en medio oriente vuelve a hacer subir el precio del petróleo.¿Qué puede pasar en la Argentina? (Foto: Reuters)

El precio del barril Brent del crudo de petróleo ya superó los 125 dólares, el valor más alto desde el inicio de esta guerra entre Estados Unidos e Irán. No sólo eso, estuvo cerca de duplicar su valor: cuando comenzó, cotizaba en torno a los 73 dólares. La noticia no es de ahora, sino del pasado 30 de abril. Fue el momento en que la guerra entre Irán y los Estados Unidos llegó a su máximo valor. Y los analistas internacionales temen que ese panorama pueda repetirse.

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Desde que comenzó la guerra en Medio Oriente el precio del barril de crudo alcanzó su nivel récord. (Foto: A24.com)

Los nuevos intercambios de misiles en la zona del Golfo Pérsico han hecho subir el precio del crudo a al techo de los 100 dólares. Pero hay temor de que ese valor sea rápidamente un piso. Se cree que este nuevo escenario bélico - Estados Unidos amenaza con duros ataques sobre Irán - harán que el precio siga subiendo hasta tocar los 120 dólares. Otra vez, representaría un incremento del 36% sobre el valor al día previo al comienzo de la guerra.

Esto vuelve la preocupación sobre los precios del combustible en la Argentina. YPF tiene una posición dominante del mercado. Su presidente, Horacio Marín, explicó que la empresa tiene un "amortiguador de precios" para compensar subas y descensos bruscos del precio del crudo, estimado en unos 90 dólares. Sin embargo, el crudo ya está un 10% arriba.

También aplicó una campaña para decir "nosotros te ayudamos, ahora te toca a vos ayudarnos". Significa que cuando sube mucho el precio internacional, YPF aumenta menos el combustible; pero cuando este a la baja, los combustibles en nuestro país se mantienen para compensar las "pérdidas".

Ahora, estamos en un momento de incertidumbre. Si el precio "sostén" es de 90 dólares, YPF podría decidir un nuevo aumento de combustibles. Pero la pregunta es, ¿cuánto más se podría afrontar un aumento del precio cuando los datos oficiales señalan que la compra de nafta en estaciones de servicio ha disminuido?

Combustibles: los misiles del Golfo afectan al precio en la Argentina

Si el precio internacional del Brent se mantiene por encima de los USD100 o continúa escalando, es probable que los combustibles en la Argentina enfrenten una nueva presión alcista, aunque el traslado a los surtidores dependerá de la estrategia comercial de las petroleras y de la política económica del Gobierno. YPF es la principal compañía del país y determina la política de precios en los surtidores.

La evolución de los precios del crudo y del combustible, al compás del conflicto en Medio Oriente. (Foto: Captura de TV)

La evolución de los precios del crudo y del combustible, al compás del conflicto en Medio Oriente. (Foto: Captura de TV)

Al subir el precio del crudo, el principal riesgo para el mercado interno es que las refinadoras comiencen a pagar más caro el petróleo. Aunque Argentina produce gran parte del crudo que consume, el precio local toma como referencia el valor internacional del Brent. Cuando ese indicador sube, también aumenta el costo de oportunidad para las empresas productoras.

En ese escenario, podrían darse varias situaciones:

  • Subas de naftas y gasoil. Si el Brent permanece en torno a los USD100 durante varias semanas, las petroleras tendrían argumentos para aplicar nuevos aumentos para recomponer márgenes. En un mercado con precios más liberados que en años anteriores, el traslado suele ser más rápido. El precio "sostén" está fijado en los 90 dólares.
  • Aumentos escalonados. En lugar de una fuerte corrección de una sola vez, las compañías podrían optar por incrementos mensuales o quincenales para evitar un impacto brusco sobre la inflación. El Gobierno aún no llega al "0,..." como indicador mensual.
  • Demora por razones macroeconómicas. El Gobierno podría buscar que las petroleras moderen o posterguen los ajustes si considera que un incremento significativo pondría en riesgo la desaceleración inflacionaria. Sin embargo, si el Brent permanece elevado durante un período prolongado, resulta difícil sostener esa estrategia.

Aumento del petróleo: favorece a las exportaciones y complica a la economía interna

El informe también destaca que el encarecimiento del petróleo no tiene solamente efectos negativos para la Argentina. Un barril más caro mejora los ingresos por exportaciones de crudo de Vaca Muerta y aumenta la rentabilidad de las empresas del sector energético, lo que podría traducirse en mayores inversiones y un ingreso adicional de divisas.

Sin embargo, para los consumidores el efecto más inmediato suele ser el aumento del precio de los combustibles. Un mayor costo del gasoil impacta además sobre el transporte de cargas, la logística y la actividad agropecuaria, mientras que la nafta más cara eleva el costo de movilidad de particulares y empresas. Esa cadena puede terminar trasladándose a otros precios de la economía.

En definitiva, si el Brent consolida su cotización por encima de los USD100 o avanza hacia niveles de USD110 o USD120, como algunos analistas ya comenzaron a contemplar ante la escalada del conflicto en Medio Oriente, la probabilidad de nuevos aumentos en las estaciones de servicio argentinas crecerá de manera significativa. La velocidad y la magnitud dependerán de cuánto dure el shock internacional y de la decisión de las petroleras de absorber una parte del incremento o trasladarlo al consumidor final.

Roberto Adrián Maidana
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