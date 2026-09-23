Fechas de cobro para jubilados de ANSES: el nuevo calendario llega con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de cobro para jubilados y pensionados correspondientes a octubre de 2026, período en el cual el haber mínimo garantizado se elevará por encima de los $506.000 netos en mano al unificarse el básico indexado de más de $436.000 y el bono extraordinario de $70.000.