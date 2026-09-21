Jubilados en octubre: ANSES confirma las fechas de cobro tras el aumento

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Haberes que no superan la mínima: perciben sus depósitos entre el jueves 8 y el jueves 22 de octubre a razón de una terminación de DNI por día hábil.
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Haberes que superan el haber mínimo: cobran en la última semana del mes, entre el viernes 23 y el jueves 29 de octubre, agrupándose en dos terminaciones de documento por jornada.
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Pensiones No Contributivas (PNC): inician los pagos de la seguridad social en los primeros días hábiles del mes.
¿Cómo consultar la fecha y lugar de cobro en Mi ANSES en octubre de 2026?
Para chequear el día exacto de acreditación y la entidad bancaria asignada:
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Acceder al portal oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
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Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".
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Seleccionar la opción "Cuándo y dónde cobro" o "Consulta de recibos".
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El sistema detallará la fecha asignada, la sucursal de cobro y los conceptos liquidados.
¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?
El cronograma integral de acreditaciones bancarias del organismo previsional se ejecutará bajo el siguiente ordenamiento, comenzando con el sector pasivo:
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Jubilaciones que no superan la mínima (con bono de $70.000):
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DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre de 2026.
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(Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, sin actividad bancaria).
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DNI terminado en 2: martes 13 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.
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Jubilaciones que superan el haber mínimo:
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DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre de 2026.
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Pensiones No Contributivas (PNC):
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DNI terminados en 0 y 1: jueves 1 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 6 y 7: martes 6 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de octubre de 2026.
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Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF:
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DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 2: martes 13 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.
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Asignación por Embarazo (AUE):
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DNI terminado en 0: viernes 9 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 1: martes 13 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 2: miércoles 14 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 3: jueves 15 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 4: viernes 16 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 6: martes 20 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 7: miércoles 21 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 8: jueves 22 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre de 2026.
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Prestación por Desempleo (Plan 1):
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DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre de 2026.
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Asignaciones de Pago Único (APU):