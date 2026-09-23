AUH de ANSES en octubre: confirman las fechas de cobro tras el aumento

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Cuentas bancarias de la seguridad social: se deposita en la caja de ahorro vinculada a la tarjeta de débito habilitada por ANSES.
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Billeteras virtuales homologadas: para quienes hayan optado por el cobro digital, los fondos quedan disponibles en la app financiera habilitada en la misma fecha de cobro.
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Extracción de efectivo: disponible en cualquier cajero automático de la red bancaria sin costo adicional.
¿Cómo consultar la fecha de cobro y el lugar de pago en Mi ANSES?
Para verificar la fecha asignada y el punto de cobro:
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Acceder a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web o la app móvil.
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Ingresar a la sección "Hijos" y seleccionar "Mis Asignaciones".
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Consultar la pestaña "Cuándo y dónde cobro" para constatar la entidad liquidadora.
¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?
El cronograma de acreditaciones bancarias se desarrollará bajo el siguiente esquema oficial, encabezado por las asignaciones:
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Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF:
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DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre de 2026.
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(Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural).
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DNI terminado en 2: martes 13 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.
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DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.
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Jubilaciones que no superan la mínima (con bono de $70.000):
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Jubilaciones que superan el haber mínimo:
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DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre de 2026.
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Pensiones No Contributivas (PNC):
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DNI terminados en 0 y 1: jueves 1 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 6 y 7: martes 6 de octubre de 2026.
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DNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de octubre de 2026.
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Asignación por Embarazo (AUE):
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Prestación por Desempleo (Plan 1):
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Asignaciones de Pago Único (APU):