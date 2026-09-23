En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
información clave

AUH de ANSES en octubre: confirman las fechas de cobro tras el aumento

El organismo previsional oficializó el calendario de transferencias bancarias para las asignaciones universales. Las acreditaciones directas inician el jueves 8 con nuevos montos tras la movilidad mensual.

AUH de ANSES en octubre: confirman las fechas de cobro tras el aumento

AUH de ANSES en octubre: confirman las fechas de cobro tras el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de cobro para la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondientes a octubre de 2026 tras el nuevo incremento por movilidad, fijando el importe bruto por encima de los $156.000 por menor.

Leé también ANSES confirmó un extra de más de $50.000 para AUH: cómo cobrarlo en octubre
ANSES confirmó un extra de más de $50.000 para AUH: cómo cobrarlo en octubre

De esa suma total, la titular percibe más de $125.000 netos en mano (80% directo) en su tarjeta de débito y se retiene el 20% para cobrar tras la entrega de la Libreta, depositándose a partir del jueves 8 de octubre según la terminación del documento.

¿Cuánto se cobrará en mano por la AUH en octubre de 2026?

AUH de ANSES en octubre: confirman las fechas de cobro tras el aumento

AUH de ANSES en octubre: confirman las fechas de cobro tras el aumento

Con la actualización previsional indexada al IPC, los importes netos directos según la cantidad de menores a cargo quedan conformados de la siguiente forma:

  • Familias con 1 hijo: perciben más de $125.000 netos de AUH directa en su cuenta bancaria.

  • Familias con 2 hijos: cobran más de $250.000 netos en la tarjeta de débito.

  • Familias con 3 hijos: suman más de $375.000 netos de bolsillo.

  • Familias con 4 hijos: reciben más de $500.000 netos directos.

¿Cómo saber si me corresponde cobrar la AUH por banco o billetera virtual en octubre de 2026?

La acreditación de las asignaciones sociales se canaliza según la modalidad registrada por el titular:

  • Cuentas bancarias de la seguridad social: se deposita en la caja de ahorro vinculada a la tarjeta de débito habilitada por ANSES.

  • Billeteras virtuales homologadas: para quienes hayan optado por el cobro digital, los fondos quedan disponibles en la app financiera habilitada en la misma fecha de cobro.

  • Extracción de efectivo: disponible en cualquier cajero automático de la red bancaria sin costo adicional.

¿Cómo consultar la fecha de cobro y el lugar de pago en Mi ANSES?

Para verificar la fecha asignada y el punto de cobro:

  • Acceder a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web o la app móvil.

  • Ingresar a la sección "Hijos" y seleccionar "Mis Asignaciones".

  • Consultar la pestaña "Cuándo y dónde cobro" para constatar la entidad liquidadora.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?

El cronograma de acreditaciones bancarias se desarrollará bajo el siguiente esquema oficial, encabezado por las asignaciones:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF:

    • DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre de 2026.

    • (Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

    • DNI terminado en 2: martes 13 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.

  • Jubilaciones que no superan la mínima (con bono de $70.000):

    • Del jueves 8 al jueves 22 de octubre de 2026 (un DNI por día hábil).

  • Jubilaciones que superan el haber mínimo:

    • DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre de 2026.

  • Pensiones No Contributivas (PNC):

    • DNI terminados en 0 y 1: jueves 1 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 6 y 7: martes 6 de octubre de 2026.

    • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de octubre de 2026.

  • Asignación por Embarazo (AUE):

    • Del viernes 9 al viernes 23 de octubre de 2026.

  • Prestación por Desempleo (Plan 1):

    • Del viernes 23 al jueves 29 de octubre de 2026 (dos DNI por jornada).

  • Asignaciones de Pago Único (APU):

    • Del 8 de octubre al 11 de noviembre de 2026 para todas las terminaciones de documento.

En pocas palabras

  • ANSES oficializó el calendario de cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para octubre de 2026, con montos actualizados por movilidad.
  • Se detallan los importes netos por cantidad de hijos, acreditándose en cuenta bancaria o billetera virtual según la modalidad.
  • El cronograma de pagos, que inicia el jueves 8, se organiza según la terminación del DNI y contempla diversas prestaciones sociales.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES octubre Fechas Cobro
Notas relacionadas
El Gobierno confirmó el aumento de la AUH de ANSES para octubre
ANSES pagará medio millón de pesos a familias numerosas de la AUH y Tarjeta Alimentar
AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes cobran el haber récord de $646.459 en octubre

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar