ANSES confirmó un extra de más de $50.000 para AUH: cómo cobrarlo en octubre

-
Titulares de AUH: que tengan a cargo niños y niñas desde el nacimiento hasta el mes en que cumplen los 3 años de edad.
-
Asignación por Embarazo (AUE): mujeres gestantes durante todo el período del embarazo.
-
Liquidación automática: ANSES cruza los datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y deposita el monto en la misma cuenta sin trámite previo.
¿Cómo consultar la acreditación del extra en Mi ANSES en octubre de 2026?
Para chequear si el concepto del Complemento Leche figura incorporado en la liquidación del mes:
-
Acceder a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
-
Ingresar a la sección "Hijos" y presionar en "Mis Asignaciones".
-
Revisar el desglose de conceptos donde debe figurar el haber mensual de la AUH junto al ítem "Apoyo Alimentario Leche 1000 Días".
¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?
El cronograma oficial de pagos de la seguridad social se desarrollará de acuerdo con el siguiente esquema, encabezado por las asignaciones:
-
Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF:
-
DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre de 2026.
-
(Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural).
-
DNI terminado en 2: martes 13 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.
-
DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.
-
Asignación por Embarazo (AUE):
-
Jubilaciones que no superan la mínima (con bono de $70.000):
-
Jubilaciones que superan el haber mínimo:
-
DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre de 2026.
-
Pensiones No Contributivas (PNC):
-
DNI terminados en 0 y 1: jueves 1 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 6 y 7: martes 6 de octubre de 2026.
-
DNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de octubre de 2026.
-
Prestación por Desempleo (Plan 1):
-
Asignaciones de Pago Único (APU):