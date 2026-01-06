En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
INFORMACIÓN CLAVE

Jubilados de ANSES acceden a aumentos y refuerzos antes del 22 de enero

ANSES mantiene en enero un esquema de cobros que impacta de lleno en los jubilados, con aumentos por inflación, refuerzos extraordinarios y beneficios por consumo que se liquidan en el mismo período. Los detalles del mecanismo y los montos que entran en juego.

Jubilados de ANSES acceden a aumentos y refuerzos antes del 22 de enero

Jubilados de ANSES acceden a aumentos y refuerzos antes del 22 de enero

Los jubilados de ANSES atraviesan en enero un mes atípico en términos de ingresos. El organismo previsional sostiene un esquema que permite combinar distintos pagos dentro del mismo período, lo que modifica el total que reciben miles de beneficiarios antes de que finalice el mes.

Leé también Jubilados ANSES: quiénes acceden al pago de $419.299 con aumento y bono
Jubilados ANSES: quiénes acceden al pago de $419.299 con aumento y bono

Durante estas semanas, los jubilados y pensionados pueden acceder a un refuerzo compuesto por tres componentes distintos: el ajuste mensual por inflación, un bono extraordinario focalizado y un beneficio asociado al consumo con tarjeta de débito, vigente hasta una fecha límite.

Este esquema no implica un único pago nuevo, sino la superposición de medidas ya vigentes que, al coincidir en enero, generan un impacto mayor en el ingreso mensual. La clave está en conocer qué incluye cada componente y quiénes acceden a la combinación completa.

¿Cuál es el aumento que ANSES aplicó a jubilados en enero?

ANSES aplicó en enero un aumento del 2,5% para jubilaciones y pensiones, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, tal como establece la movilidad mensual vigente.

Con esta actualización, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $349.401,58

  • Haber máximo: $2.351.141,84

El incremento se incorpora automáticamente al haber mensual y alcanza a todos los jubilados y pensionados del sistema previsional.

¿Cómo funciona el bono extraordinario para jubilados este mes?

Jubilados_ANSES
Jubilados de ANSES acceden a aumentos y refuerzos antes del 22 de enero

Jubilados de ANSES acceden a aumentos y refuerzos antes del 22 de enero

Además del aumento por inflación, ANSES liquida en enero un bono extraordinario destinado a reforzar los ingresos más bajos.

Las condiciones del refuerzo son:

  • $70.000 completos para quienes cobran la jubilación mínima

  • Monto proporcional para haberes superiores, hasta alcanzar un ingreso total de $419.401,58

  • Quienes superan ese tope quedan excluidos del bono

El pago se acredita junto con el haber mensual y no requiere trámite previo.

¿Qué es el reintegro por consumo de ANSES y hasta cuándo rige?

El tercer componente del esquema es el reintegro por consumo del programa Beneficios ANSES, que permite recuperar parte del dinero gastado con tarjeta de débito en comercios adheridos.

Características principales:

  • Reintegro de hasta $120.000

  • Depósito automático en la cuenta bancaria

  • Aplica solo a pagos con débito

  • Vigente hasta el 22 de enero

El beneficio depende del nivel de consumo y no está garantizado para todos los jubilados, ya que requiere realizar compras dentro del programa.

¿Cuánto puede cobrar un jubilado de ANSES con todos los refuerzos?

Un jubilado que percibe la mínima y accede a los tres componentes puede alcanzar en enero un ingreso total compuesto por:

  • $349.401,58 de jubilación con aumento

  • $70.000 de bono extraordinario

  • Hasta $120.000 en reintegros por consumo

Esto lleva el total mensual potencial a más de $539.000, siempre que se cumplan las condiciones de cada beneficio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados ANSES enero
Notas relacionadas
Cobros ANSES enero: jubilados, AUH y pensiones con aumento
Jubilados ANSES: con aumento confirmado, cuánto se cobra en enero 2026 y qué pasará con el bono
Jubilados de ANSES suman hasta $120.000 extra por reintegros en enero 2026

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar