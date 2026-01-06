Jubilados de ANSES acceden a aumentos y refuerzos antes del 22 de enero
ANSES mantiene en enero un esquema de cobros que impacta de lleno en los jubilados, con aumentos por inflación, refuerzos extraordinarios y beneficios por consumo que se liquidan en el mismo período. Los detalles del mecanismo y los montos que entran en juego.
Los jubilados de ANSES atraviesan en enero un mes atípico en términos de ingresos. El organismo previsional sostiene un esquema que permite combinar distintos pagos dentro del mismo período, lo que modifica el total que reciben miles de beneficiarios antes de que finalice el mes.
Durante estas semanas, los jubilados y pensionados pueden acceder a un refuerzo compuesto por tres componentes distintos: el ajuste mensual por inflación, un bono extraordinario focalizado y un beneficio asociado al consumo con tarjeta de débito, vigente hasta una fecha límite.
Este esquema no implica un único pago nuevo, sino la superposición de medidas ya vigentes que, al coincidir en enero, generan un impacto mayor en el ingreso mensual. La clave está en conocer qué incluye cada componente y quiénes acceden a la combinación completa.
¿Cuál es el aumento que ANSES aplicó a jubilados en enero?
ANSES aplicó en enero un aumento del 2,5% para jubilaciones y pensiones, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, tal como establece la movilidad mensual vigente.
Con esta actualización, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:
Jubilación mínima:$349.401,58
Haber máximo:$2.351.141,84
El incremento se incorpora automáticamente al haber mensual y alcanza a todos los jubilados y pensionados del sistema previsional.
¿Cómo funciona el bono extraordinario para jubilados este mes?
Además del aumento por inflación, ANSES liquida en enero un bono extraordinario destinado a reforzar los ingresos más bajos.
Las condiciones del refuerzo son:
$70.000 completos para quienes cobran la jubilación mínima
Monto proporcional para haberes superiores, hasta alcanzar un ingreso total de $419.401,58
Quienes superan ese tope quedan excluidos del bono
El pago se acredita junto con el haber mensual y no requiere trámite previo.
¿Qué es el reintegro por consumo de ANSES y hasta cuándo rige?
El tercer componente del esquema es el reintegro por consumo del programa Beneficios ANSES, que permite recuperar parte del dinero gastado con tarjeta de débito en comercios adheridos.
Características principales:
Reintegro de hasta $120.000
Depósito automático en la cuenta bancaria
Aplica solo a pagos con débito
Vigente hasta el 22 de enero
El beneficio depende del nivel de consumo y no está garantizado para todos los jubilados, ya que requiere realizar compras dentro del programa.
¿Cuánto puede cobrar un jubilado de ANSES con todos los refuerzos?
Un jubilado que percibe la mínima y accede a los tres componentes puede alcanzar en enero un ingreso total compuesto por:
$349.401,58 de jubilación con aumento
$70.000 de bono extraordinario
Hasta $120.000 en reintegros por consumo
Esto lleva el total mensual potencial a más de $539.000, siempre que se cumplan las condiciones de cada beneficio.