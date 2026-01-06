Con esta actualización, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $349.401,58

Haber máximo: $2.351.141,84

El incremento se incorpora automáticamente al haber mensual y alcanza a todos los jubilados y pensionados del sistema previsional.

¿Cómo funciona el bono extraordinario para jubilados este mes?

Jubilados_ANSES Jubilados de ANSES acceden a aumentos y refuerzos antes del 22 de enero

Además del aumento por inflación, ANSES liquida en enero un bono extraordinario destinado a reforzar los ingresos más bajos.

Las condiciones del refuerzo son:

$70.000 completos para quienes cobran la jubilación mínima

Monto proporcional para haberes superiores, hasta alcanzar un ingreso total de $419.401,58

Quienes superan ese tope quedan excluidos del bono

El pago se acredita junto con el haber mensual y no requiere trámite previo.

¿Qué es el reintegro por consumo de ANSES y hasta cuándo rige?

El tercer componente del esquema es el reintegro por consumo del programa Beneficios ANSES, que permite recuperar parte del dinero gastado con tarjeta de débito en comercios adheridos.

Características principales:

Reintegro de hasta $120.000

Depósito automático en la cuenta bancaria

Aplica solo a pagos con débito

Vigente hasta el 22 de enero

El beneficio depende del nivel de consumo y no está garantizado para todos los jubilados, ya que requiere realizar compras dentro del programa.

¿Cuánto puede cobrar un jubilado de ANSES con todos los refuerzos?

Un jubilado que percibe la mínima y accede a los tres componentes puede alcanzar en enero un ingreso total compuesto por:

$349.401,58 de jubilación con aumento

$70.000 de bono extraordinario

Hasta $120.000 en reintegros por consumo

Esto lleva el total mensual potencial a más de $539.000, siempre que se cumplan las condiciones de cada beneficio.