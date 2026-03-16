Jubilados ANSES con aumento y bono: cuánto cobro en abril 2026

El nuevo haber mínimo que pagará ANSES

Con el incremento del 2,90%, el haber mínimo legal de jubilaciones se ubicará en $380.319,31 a partir de abril de 2026.

Sin embargo, el Gobierno confirmó la continuidad de un refuerzo clave para los sectores de menores ingresos: el bono extraordinario de $70.000.

Este adicional se viene otorgando desde hace meses como una herramienta para compensar parcialmente el impacto de la inflación sobre los jubilados con ingresos más bajos.

Gracias a este refuerzo, el ingreso total de quienes cobran la jubilación mínima quedará de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $380.319,31

Bono extraordinario: $70.000

De esta forma, el ingreso garantizado para los jubilados de la escala más baja llegará a $450.319,31.

Esto significa que ningún jubilado que cobre la mínima recibirá menos de ese monto durante abril.

ANSES_bono

Cómo funciona el bono proporcional

Uno de los puntos que más consultas genera entre los beneficiarios es el funcionamiento del bono para quienes no cobran exactamente la jubilación mínima.

En estos casos, ANSES aplicará un sistema de bono proporcional. Esto significa que aquellos jubilados que perciban un haber superior a la mínima, pero inferior a los $450.319,31, recibirán un complemento hasta alcanzar ese monto final.

Por ejemplo, si un jubilado cobra un haber de $420.000, el organismo le otorgará un bono menor a $70.000 para completar el ingreso hasta los $450.319,31.

De esta manera se mantiene una lógica escalonada que busca priorizar a los sectores con ingresos más bajos dentro del sistema previsional.

Los nuevos montos de todas las prestaciones en abril

El aumento del 2,90% no impacta únicamente en las jubilaciones. También modifica los valores de otras prestaciones que administra ANSES.

Estos serán los montos oficiales para abril de 2026.

Jubilación máxima

El haber máximo del sistema previsional argentino quedará fijado en:

$2.559.188,81

Este valor corresponde a los jubilados que realizaron aportes elevados durante su vida laboral y alcanzaron el tope del sistema.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

La PUAM, destinada a personas mayores de 65 años que no completaron los años de aportes necesarios para jubilarse, tendrá los siguientes valores:

Monto base: $304.255,44

Con bono: $374.255,44

Pensiones no contributivas por invalidez y vejez

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también se ajustarán con el nuevo índice de movilidad.

Quedarán establecidas de la siguiente forma:

Monto base: $266.223,52

Con bono: $336.223,52

Estas prestaciones están dirigidas a personas que no pudieron acceder al sistema contributivo por distintas situaciones sociales o de salud.

Pensión para madres de siete hijos

En el caso de las pensiones destinadas a madres de siete hijos, el monto será equivalente al haber mínimo.

Por lo tanto, en abril cobrarán:

Monto base: $380.319,31

Con bono: $450.319,31

Esto las ubica dentro del grupo de beneficiarios que perciben el refuerzo completo de $70.000.

El calendario de pagos confirmado para abril

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Pensiones no contributivas