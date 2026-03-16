Jubilados ANSES con aumento y bono: cuánto cobro en abril 2026
ANSES trae un incremento y una suma extra que cambia el ingreso final. El detalle que define cuánto cobrará cada jubilado desde el mes próximo.
Cuánto cobran los jubilados en abril 2026 (Foto: archivo).
El escenario salarial de abril 2026 para jubilados y pensionados ya quedó definido. El aumento que recibirán los adultos mayores por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) surgió tras la publicación del último dato inflacionario del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El organismo informó que la inflación de febrero fue del 2,90%, un número que activó automáticamente la fórmula de movilidad vigente. Como resultado, ANSES aplicará exactamente ese porcentaje de incremento en los haberes previsionales.
Este mecanismo funciona con un desfase de dos meses, por lo que los índices inflacionarios se trasladan posteriormente a los ingresos de jubilados y pensionados. Así, el ajuste que impactará en abril responde a la evolución de precios registrada durante febrero.
El objetivo de este esquema es que los ingresos previsionales acompañen, al menos parcialmente, la evolución del costo de vida. En lo que va del año, los precios ya acumularon una suba del 5,9% durante el primer bimestre, un dato que marcó el ritmo de actualización de las prestaciones sociales.
El nuevo haber mínimo que pagará ANSES
Con el incremento del 2,90%, el haber mínimo legal de jubilaciones se ubicará en $380.319,31 a partir de abril de 2026.
Sin embargo, el Gobierno confirmó la continuidad de un refuerzo clave para los sectores de menores ingresos: el bono extraordinario de $70.000.
Este adicional se viene otorgando desde hace meses como una herramienta para compensar parcialmente el impacto de la inflación sobre los jubilados con ingresos más bajos.
Gracias a este refuerzo, el ingreso total de quienes cobran la jubilación mínima quedará de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $380.319,31
Bono extraordinario: $70.000
De esta forma, el ingreso garantizado para los jubilados de la escala más baja llegará a $450.319,31.
Esto significa que ningún jubilado que cobre la mínima recibirá menos de ese monto durante abril.
Cómo funciona el bono proporcional
Uno de los puntos que más consultas genera entre los beneficiarios es el funcionamiento del bono para quienes no cobran exactamente la jubilación mínima.
En estos casos, ANSES aplicará un sistema de bono proporcional. Esto significa que aquellos jubilados que perciban un haber superior a la mínima, pero inferior a los $450.319,31, recibirán un complemento hasta alcanzar ese monto final.
Por ejemplo, si un jubilado cobra un haber de $420.000, el organismo le otorgará un bono menor a $70.000 para completar el ingreso hasta los $450.319,31.
De esta manera se mantiene una lógica escalonada que busca priorizar a los sectores con ingresos más bajos dentro del sistema previsional.
Los nuevos montos de todas las prestaciones en abril
El aumento del 2,90% no impacta únicamente en las jubilaciones. También modifica los valores de otras prestaciones que administra ANSES.
Estos serán los montos oficiales para abril de 2026.
Jubilación máxima
El haber máximo del sistema previsional argentino quedará fijado en:
$2.559.188,81
Este valor corresponde a los jubilados que realizaron aportes elevados durante su vida laboral y alcanzaron el tope del sistema.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
La PUAM, destinada a personas mayores de 65 años que no completaron los años de aportes necesarios para jubilarse, tendrá los siguientes valores:
Monto base: $304.255,44
Con bono: $374.255,44
Pensiones no contributivas por invalidez y vejez
Las Pensiones No Contributivas (PNC) también se ajustarán con el nuevo índice de movilidad.
Quedarán establecidas de la siguiente forma:
Monto base: $266.223,52
Con bono: $336.223,52
Estas prestaciones están dirigidas a personas que no pudieron acceder al sistema contributivo por distintas situaciones sociales o de salud.
Pensión para madres de siete hijos
En el caso de las pensiones destinadas a madres de siete hijos, el monto será equivalente al haber mínimo.
Por lo tanto, en abril cobrarán:
Monto base: $380.319,31
Con bono: $450.319,31
Esto las ubica dentro del grupo de beneficiarios que perciben el refuerzo completo de $70.000.