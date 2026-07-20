Jubilados de ANSES: cómo ahorrar en supermercados, farmacias y combustibles con estos descuentos

Descuentos directos al momento de pagar.

Reintegros que se acreditan posteriormente en la cuenta.

Cuotas sin interés en comercios seleccionados.

Promociones especiales según el día de la semana.

La posibilidad de combinar los beneficios de ANSES con las promociones bancarias permite maximizar el ahorro en las compras habituales.

Supermercados con beneficios para jubilados

Entre las cadenas que suelen ofrecer promociones para clientes que cobran sus haberes a través del Banco Nación se encuentran:

Carrefour.

Coto.

Changomás.

La Anónima.

Disco.

Jumbo.

Vea.

Día.

Josimar.

Los porcentajes de descuento, los topes de reintegro y los días de vigencia varían según el comercio y la entidad bancaria, por lo que se recomienda consultar las promociones antes de realizar las compras.

El nuevo beneficio para jubilados del Gobierno y ANSES que TODOS ESPERABAN en supermercados

También hay descuentos en farmacias, perfumerías y combustibles

Los beneficios no se limitan a los supermercados. Los jubilados y pensionados también pueden acceder a promociones en farmacias, perfumerías y estaciones de servicio.

Entre las ofertas vigentes se destacan:

Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y la posibilidad de financiar compras en tres cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas, con topes mensuales.

hasta y la posibilidad de financiar compras en en supermercados, farmacias y ópticas, con topes mensuales. Banco Supervielle: 50% de descuento en farmacias adheridas, 20% de ahorro en supermercados los martes y 10% de descuento en estaciones de servicio Shell, de acuerdo con las condiciones de la entidad.

Los beneficios pueden modificarse periódicamente, por lo que conviene revisar las condiciones de cada banco antes de utilizarlos.

¿Cuándo se acredita el reintegro?

Según la promoción, el descuento puede aplicarse directamente al momento del pago o acreditarse días después en la cuenta bancaria.

En general, los reintegros se depositan dentro de los siete días hábiles posteriores a la compra, siempre que el pago se haya realizado con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se cobran los haberes.

En el caso de quienes se jubilaron recientemente, algunos beneficios pueden demorar hasta 90 días en habilitarse, debido a los procesos de actualización de datos que realizan las entidades financieras.

¿Dónde consultar las promociones vigentes?

Los jubilados y pensionados pueden conocer los descuentos disponibles a través de los canales oficiales del banco donde cobran sus haberes o consultando el programa Beneficios Capital Humano ANSES, que reúne la información sobre comercios adheridos, promociones y reintegros disponibles en cada provincia.