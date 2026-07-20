En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
Previsional

Jubilados de ANSES: cómo ahorrar en supermercados, farmacias y combustibles con estos descuentos

Los beneficiarios pueden acceder a promociones, reintegros y cuotas sin interés en miles de comercios. Conocé cómo funcionan los beneficios y qué bancos participan.

Banner Seguinos en google DESK
Jubilados de ANSES: cómo ahorrar en supermercados

Jubilados de ANSES: cómo ahorrar en supermercados, farmacias y combustibles con estos descuentos

Además del aumento mensual de sus haberes, los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden acceder a una amplia red de beneficios para ahorrar en compras cotidianas. A través del programa Beneficios Capital Humano ANSES y de las promociones que ofrecen distintos bancos, es posible obtener descuentos, reintegros y cuotas sin interés en miles de comercios de todo el país.

Leé también Calendario ANSES: quiénes cobran según la terminación del DNI
calendario anses: quienes cobran segun la terminacion del dni

Las promociones alcanzan a supermercados, farmacias, perfumerías, estaciones de servicio y otros rubros de consumo frecuente. En la mayoría de los casos, solo es necesario pagar con la tarjeta de débito donde se depositan los haberes previsionales, sin realizar trámites adicionales.

¿Cómo funcionan los descuentos para jubilados de ANSES?

El programa Beneficios Capital Humano ANSES cuenta con una red de más de 7.000 comercios adheridos y alrededor de 12.000 puntos de venta distribuidos en todo el país.

A esta iniciativa se suman las promociones que ofrecen diferentes entidades bancarias, que pueden incluir:

  • Descuentos directos al momento de pagar.
  • Reintegros que se acreditan posteriormente en la cuenta.
  • Cuotas sin interés en comercios seleccionados.
  • Promociones especiales según el día de la semana.

La posibilidad de combinar los beneficios de ANSES con las promociones bancarias permite maximizar el ahorro en las compras habituales.

Supermercados con beneficios para jubilados

Entre las cadenas que suelen ofrecer promociones para clientes que cobran sus haberes a través del Banco Nación se encuentran:

  • Carrefour.
  • Coto.
  • Changomás.
  • La Anónima.
  • Disco.
  • Jumbo.
  • Vea.
  • Día.
  • Josimar.

Los porcentajes de descuento, los topes de reintegro y los días de vigencia varían según el comercio y la entidad bancaria, por lo que se recomienda consultar las promociones antes de realizar las compras.

El nuevo beneficio para jubilados del Gobierno y ANSES que TODOS ESPERABAN en supermercados

El nuevo beneficio para jubilados del Gobierno y ANSES que TODOS ESPERABAN en supermercados

También hay descuentos en farmacias, perfumerías y combustibles

Los beneficios no se limitan a los supermercados. Los jubilados y pensionados también pueden acceder a promociones en farmacias, perfumerías y estaciones de servicio.

Entre las ofertas vigentes se destacan:

  • Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y la posibilidad de financiar compras en tres cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas, con topes mensuales.
  • Banco Supervielle: 50% de descuento en farmacias adheridas, 20% de ahorro en supermercados los martes y 10% de descuento en estaciones de servicio Shell, de acuerdo con las condiciones de la entidad.

Los beneficios pueden modificarse periódicamente, por lo que conviene revisar las condiciones de cada banco antes de utilizarlos.

¿Cuándo se acredita el reintegro?

Según la promoción, el descuento puede aplicarse directamente al momento del pago o acreditarse días después en la cuenta bancaria.

En general, los reintegros se depositan dentro de los siete días hábiles posteriores a la compra, siempre que el pago se haya realizado con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se cobran los haberes.

En el caso de quienes se jubilaron recientemente, algunos beneficios pueden demorar hasta 90 días en habilitarse, debido a los procesos de actualización de datos que realizan las entidades financieras.

¿Dónde consultar las promociones vigentes?

Los jubilados y pensionados pueden conocer los descuentos disponibles a través de los canales oficiales del banco donde cobran sus haberes o consultando el programa Beneficios Capital Humano ANSES, que reúne la información sobre comercios adheridos, promociones y reintegros disponibles en cada provincia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados ANSES Farmacias
Notas relacionadas
ANSES paga la AUH con aumento en agosto: estos son los nuevos montos y las fechas de cobro
Aumento de ANSES en agosto: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH
Javier Milei confirmó el aumento para jubilados y mantiene el bono

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar