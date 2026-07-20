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Javier Milei confirmó el aumento para jubilados y mantiene el bono

El presidente ratificó el nuevo esquema de ingresos para el sector pasivo de la seguridad social. El Gobierno aplicará el incremento por movilidad del 1,9% y liquidará el refuerzo extraordinario de $70.000.

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Javier Milei confirmó el aumento para jubilados y mantiene el bono. Imagen ilustrativa hecha con IA.

Javier Milei confirmó el aumento para jubilados y mantiene el bono. Imagen ilustrativa hecha con IA.

El presidente Javier Milei ratificó el nuevo esquema de ingresos para el sector pasivo que entrará en vigencia el mes que viene. Tras el último dato oficial de inflación publicado por el INDEC correspondiente a junio, el Gobierno aplicará un incremento del 1,9% en todas las prestaciones del sistema general. Esta medida busca acompañar la evolución de los precios y se acreditará de manera directa en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

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La resolución del Ejecutivo detalla los montos definitivos que recibirán los adultos mayores según sus escalas de aportes. Los jubilados en agosto verán la actualización reflejada en sus recibos de sueldo habituales sin necesidad de hacer trámites o validaciones presenciales en las oficinas, permitiendo que el dinero quede disponible desde el día asignado por el Documento Nacional de Identidad.

¿Cuánto van a cobrar los jubilados de la mínima en agosto de 2026?

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Javier Milei confirmó el aumento para jubilados y mantiene el bono

El haber básico de los jubilados de ANSES pasará a ser de $419.817,12 debido al ajuste mensual por inflación dispuesto por el Estado (frente a los $411.989,32 de julio). A esa cifra se le sumará de forma unificada el bono extraordinario de asistencia económica de $70.000 que el Gobierno de Javier Milei decidió mantener para sostener los ingresos de los sectores de menores recursos.

De esta manera, el piso mínimo que garantiza el Estado para que ningún beneficiario de la escala inferior quede desprotegido será de $489.817,12 netos de bolsillo. El extra monetario no remunerativo se deposita de oficio junto con los haberes regulares, facilitando el retiro total en las terminales electrónicas de todas las entidades bancarias.

¿Cómo se calcula el bono proporcional para quienes superan la mínima?

El decreto dictado por las autoridades nacionales establece un tope de compensación proporcional para los adultos mayores que perciben ingresos intermedios en el padrón social. Si el haber mensual del titular supera la jubilación mínima básica de $419.817,12 pero no alcanza el umbral unificado de los $489.817,12, la administración pública liquidará un plus equivalente.

En estas situaciones técnicas específicas, el jubilado recibirá un bono de asistencia económica reducido, calculado de forma exacta por el sistema para cubrir la diferencia restante hasta completar el techo de los $489.817,12 netos. De esta manera, el Ejecutivo busca mantener un esquema equitativo que brinde soporte financiero de emergencia a la clase pasiva.

¿A cuánto se eleva la jubilación máxima que paga el Estado?

El decreto firmado por el Poder Ejecutivo establece que el reajuste del 1,9% por movilidad también alcanza a los haberes más altos del sistema previsional. Con esta actualización periódica avalada por la gestión de Javier Milei, el tope máximo de las jubilaciones ordinarias que administra el organismo se elevará a un techo bruto unificado de $2.825.074,77.

Este grupo de altos ingresos no percibe el refuerzo de emergencia de los $70.000, pero sí mantiene el mismo porcentaje de indexación mensual sobre sus haberes base. Los desgloses de las retenciones correspondientes a la obra social PAMI se aplican de forma automatizada sobre estos nuevos montos que rigen para el próximo ciclo previsional.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la jubilación mínima en agosto de 2026

Las jornadas de acreditación bancaria que incluyen el haber actualizado y el bono unificado de la entidad previsional se distribuirán de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • Javier Milei ratificó el esquema de ingresos para jubilados, aplicando un 1,9% de aumento por movilidad.
  • Los jubilados de la mínima cobrarán $419.817,12 más un bono de $70.000, totalizando $489.817,12.
  • Se detallaron las fechas de cobro para agosto de 2026, según la terminación del DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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