Javier Milei confirmó el aumento para jubilados y mantiene el bono

¿Cómo se calcula el bono proporcional para quienes superan la mínima?

El decreto dictado por las autoridades nacionales establece un tope de compensación proporcional para los adultos mayores que perciben ingresos intermedios en el padrón social. Si el haber mensual del titular supera la jubilación mínima básica de $419.817,12 pero no alcanza el umbral unificado de los $489.817,12, la administración pública liquidará un plus equivalente.

En estas situaciones técnicas específicas, el jubilado recibirá un bono de asistencia económica reducido, calculado de forma exacta por el sistema para cubrir la diferencia restante hasta completar el techo de los $489.817,12 netos. De esta manera, el Ejecutivo busca mantener un esquema equitativo que brinde soporte financiero de emergencia a la clase pasiva.

¿A cuánto se eleva la jubilación máxima que paga el Estado?

El decreto firmado por el Poder Ejecutivo establece que el reajuste del 1,9% por movilidad también alcanza a los haberes más altos del sistema previsional. Con esta actualización periódica avalada por la gestión de Javier Milei, el tope máximo de las jubilaciones ordinarias que administra el organismo se elevará a un techo bruto unificado de $2.825.074,77.

Este grupo de altos ingresos no percibe el refuerzo de emergencia de los $70.000, pero sí mantiene el mismo porcentaje de indexación mensual sobre sus haberes base. Los desgloses de las retenciones correspondientes a la obra social PAMI se aplican de forma automatizada sobre estos nuevos montos que rigen para el próximo ciclo previsional.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la jubilación mínima en agosto de 2026

Las jornadas de acreditación bancaria que incluyen el haber actualizado y el bono unificado de la entidad previsional se distribuirán de la siguiente manera: