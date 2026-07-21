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NUEVO BONO para jubilados en agosto: quiénes lo cobran y cuánto queda la jubilación mínima

Los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos podrían recibir un refuerzo extraordinario junto con el aumento del 1,9%. Cómo queda la jubilación mínima y cuánto cobrarán en total.

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NUEVO BONO para jubilados en agosto: quiénes lo cobran y cuánto queda la jubilación mínima

NUEVO BONO para jubilados en agosto: quiénes lo cobran y cuánto queda la jubilación mínima

Los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos volverán a contar en agosto con un refuerzo extraordinario que se suma al aumento mensual por movilidad. De esta manera, quienes cumplan con los requisitos podrán recibir hasta $70.000 adicionales junto con su prestación previsional.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará durante agosto una actualización del 1,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, de acuerdo con el índice de inflación correspondiente a junio, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

A este incremento se sumará el bono extraordinario para los beneficiarios que cobran los haberes previsionales más bajos. El pago se realizará junto con la jubilación o pensión, aunque el refuerzo no forma parte del haber mensual.

Quiénes cobrarán el bono de $70.000 en agosto

El bono extraordinario está destinado a jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima y a otros beneficiarios que cumplen con los límites establecidos por ANSES.

El monto máximo del refuerzo será de $70.000. Sin embargo, quienes tengan haberes superiores al mínimo podrían recibir un bono menor o no acceder al beneficio, de acuerdo con el monto total de sus ingresos previsionales.

El objetivo del Gobierno es reforzar los ingresos de los adultos mayores que reciben las prestaciones más bajas y compensar el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo.

ANSES definió el nuevo monto de la PUAM: cuánto se cobra en agosto. Imagen ilustrativa hecha con IA.

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Aumento del 1,9% para jubilados y pensionados en agosto

A partir de agosto de 2026, ANSES actualizará las jubilaciones y pensiones en un 1,9%. El incremento surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio.

La actualización se realiza bajo el esquema de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que determina aumentos mensuales para las prestaciones previsionales en función de la evolución de la inflación.

Con la aplicación de este porcentaje, la jubilación mínima pasará a $419.734,71 en agosto.

En el caso de los beneficiarios que accedan al bono completo de $70.000, el ingreso mensual alcanzaría los $489.734,71.

Cuánto cobrarán los principales beneficiarios de ANSES en agosto

Con el aumento del 1,9% previsto para agosto, los principales valores quedarían de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $419.734,71.
  • Jubilación mínima con bono de $70.000: hasta $489.734,71.
  • AUH por hijo: $150.828,63.
  • AUH por hijo con discapacidad: $491.111,51.

Los montos corresponden a las prestaciones actualizadas y, en el caso de las jubilaciones, el bono se suma de manera extraordinaria al haber mensual.

Cuándo se cobrará el bono de ANSES

El bono extraordinario se acreditará junto con la jubilación o pensión correspondiente, de acuerdo con el calendario de pagos establecido por ANSES para agosto.

Las fechas de cobro se determinan según la terminación del DNI de cada beneficiario y el tipo de prestación.

ANSES deberá confirmar oficialmente el calendario de pagos y las condiciones definitivas del refuerzo extraordinario para agosto. De esta manera, los jubilados y pensionados podrán consultar cuándo estará disponible el dinero en sus cuentas.

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