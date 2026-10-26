Jubilados de ANSES: confirman el calendario de cobro de noviembre por DNI

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DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre de 2026.
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DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre de 2026.
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DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre de 2026.
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DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre de 2026.
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DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre de 2026.
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DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre de 2026.
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DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre de 2026.
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DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre de 2026.
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DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre de 2026.
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DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre de 2026.
¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para jubilados que superan la mínima en noviembre de 2026?
Los haberes superiores al mínimo previsional se liquidarán en la última semana del mes:
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DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre de 2026.
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DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre de 2026.
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DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre de 2026.
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DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre de 2026.
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DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre de 2026.
¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para Pensiones No Contributivas (PNC) en noviembre de 2026?
Las PNC por Invalidez, Vejez y para Madres de 7 hijos cobrarán en los primeros días hábiles:
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DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de noviembre de 2026.
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DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de noviembre de 2026.
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DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de noviembre de 2026.
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DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de noviembre de 2026.
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DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre de 2026.
¿Cómo consultar el lugar y la fecha exacta de cobro en Mi ANSES?
Para constatar la entidad bancaria asignada y el día de pago:
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Acceder al portal web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
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Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".
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Seleccionar la opción "Cuándo y dónde cobro".
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Verificar la sucursal de pago y la fecha exacta en la que se habilitarán los fondos.