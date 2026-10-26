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Jubilados de ANSES: confirman el calendario de cobro de noviembre por DNI

El organismo previsional dio a conocer el esquema bancario completo para el undécimo mes del año. El cronograma organiza los pagos según la terminación de documento y contempla el nuevo ingreso garantizado.

Jubilados de ANSES: confirman el calendario de cobro de noviembre por DNI

Jubilados de ANSES: confirman el calendario de cobro de noviembre por DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó las fechas que conformarán el calendario de cobro de noviembre de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. El esquema incluye el reajuste mensual fijado por la fórmula de movilidad inflacionaria y el bono extraordinario de contención económica.

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Las acreditaciones bancarias se iniciarán el lunes 9 de noviembre para quienes perciben haberes mínimos y pensiones no contributivas. En esa jornada entrará en vigencia el incremento del 1,9% atado al IPC, fijando la jubilación mínima en $444.027,73 y garantizando un piso neto de bolsillo de $514.027,73 junto con el bono de $70.000.

¿Cuánto se cobrará de bolsillo en el calendario de noviembre de 2026?

Jubilados de ANSES: confirman el calendario de cobro de noviembre por DNI

Jubilados de ANSES: confirman el calendario de cobro de noviembre por DNI

Los montos netos a percibir en la cuenta bancaria durante el próximo mes quedan estructurados de la siguiente forma:

  • Jubilación mínima garantizada: alcanza los $514.027,73 netos de bolsillo ($444.027,73 de haber básico indexado más el bono íntegro de $70.000).

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): totaliza $425.222,18 netos en mano con el bono incluido ($355.222,18 de básico).

  • Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez o Vejez): suman $380.819,41 netos finales de bolsillo ($310.819,41 de básico).

  • Jubilación máxima del SIPA: trepa a un tope de $2.987.886,17 brutos mensuales.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para jubilados de la mínima en noviembre de 2026?

El cronograma bancario oficial para el sector pasivo que percibe el haber mínimo se liquidará según la terminación de DNI en las siguientes jornadas:

  • DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre de 2026.

  • DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre de 2026.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para jubilados que superan la mínima en noviembre de 2026?

Los haberes superiores al mínimo previsional se liquidarán en la última semana del mes:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre de 2026.

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre de 2026.

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre de 2026.

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre de 2026.

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre de 2026.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para Pensiones No Contributivas (PNC) en noviembre de 2026?

Las PNC por Invalidez, Vejez y para Madres de 7 hijos cobrarán en los primeros días hábiles:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de noviembre de 2026.

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de noviembre de 2026.

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de noviembre de 2026.

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de noviembre de 2026.

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre de 2026.

¿Cómo consultar el lugar y la fecha exacta de cobro en Mi ANSES?

Para constatar la entidad bancaria asignada y el día de pago:

  • Acceder al portal web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".

  • Seleccionar la opción "Cuándo y dónde cobro".

  • Verificar la sucursal de pago y la fecha exacta en la que se habilitarán los fondos.

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