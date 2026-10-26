La Joaqui mostró el festejo de cumpleaños que le preparó Tiago PZK y le lanzó un picante dardo a Luck Ra

Qué dijo La Joaqui sobre la nueva canción de Luck Ra

A tres meses de la ruptura que sacudió la escena musical, La Joaqui volvió a ser noticia luego de que se conociera un adelanto de la canción que Luck Ra prepara junto a Khea. El tema, titulado El que se la queda pierde, generó comentarios en redes sociales y abrió interrogantes sobre si algunas de sus referencias estarían dirigidas a la cantante, reavivando así las versiones sobre el final de la relación.

En diálogo con Puro Show (El Trece), la artista eligió mantener la calma y no profundizar en la polémica. Lejos de mostrarse dispuesta a confrontar con su expareja, dejó en claro que prefiere mantenerse al margen de cualquier enfrentamiento. “Elijo no escuchar, pero él es un chico libre, puede ser feliz como quiera”, expresó cuando le consultaron por el lanzamiento.

En paralelo a las repercusiones que despertó el adelanto, Tiago PZK, actual pareja de La Joaqui, compartió una foto que despertó suspicacias entre los usuarios. En la imagen, el músico aparecía recostado, con una sonrisa y la mirada dirigida a la cámara, mientras llevaba una gorra y dos emojis colocados sobre los ojos. Aunque no escribió ningún mensaje que explicara el sentido de la publicación, varios interpretaron el gesto como una posible reacción hacia su colega. Sin embargo, la imagen desapareció de sus redes poco tiempo después.

Frente a las versiones que indicaban que ella podría haberle pedido a Tiago que eliminara la foto, La Joaqui negó haber tenido algo que ver y respondió con naturalidad: “No, no, él es... el gordo hace lo que quiere. Él es así”. También le preguntaron si su novio se había molestado por la canción que prepara Luck Ra, pero la cantante contestó con ironía: “Es un hombre muy protector”. Inmediatamente, buscó restarle importancia a la controversia y agregó: “¿Qué le va a molestar? Está haciendo música, está en la suya”.

Otro de los puntos que surgieron durante la entrevista fue la posibilidad de que la canción estuviera inspirada directamente en ella. Sin confirmar esa hipótesis, la artista se mantuvo prudente y respondió: “No lo sé. Tal vez él se siente así”. Cuando el cronista le planteó si alguien que había tenido una relación tan cercana con ella podía escribir una canción con referencias de ese tipo, marcó una distancia tajante respecto del presente que los une: “No, yo ya no lo conozco. Hace cuatro meses que ni lo veo”.

Aunque evitó interpretar el lanzamiento como un ataque personal, La Joaqui reconoció que, como cualquier persona, puede verse afectada por determinadas situaciones. Sin embargo, no quiso atribuirle una intención específica a Luck Ra y volvió a remarcar que no pretende cuestionar las decisiones de su expareja. “Soy una persona. Obviamente, hay cosas que a uno le pueden doler o no”. Luego, reafirmó su postura con una frase que resume su posición frente a la polémica: “Él es libre de ser feliz como quiera, la verdad”.

Durante la charla también surgió la posibilidad de que la cantante decidiera contestar a través de su propia música. La respuesta fue inmediata y no dejó lugar a interpretaciones: “No, ni en pedo”. Ante la insistencia sobre una eventual réplica artística, volvió a descartar esa alternativa y sostuvo: “No, no le haría lo mismo”.

El periodista quiso saber entonces si su decisión de no responder podía entenderse como una señal de que consideraba que el tema estaba dirigido hacia ella. La Joaqui hizo una aclaración y evitó dar por sentado que fuera la destinataria de la canción: “No siento que me lo hizo a mí. Siento que puede ser sugerente porque si no, no lo hubieran levantado todos los medios”.

Hacia el final de la entrevista llegó una de las preguntas más directas: qué le diría a Luck Ra mediante una canción si él efectivamente le dedicara la frase “el que se la queda pierde”. En ese punto, la artista dejó de lado cualquier posibilidad de convertir la historia sentimental en un intercambio musical y apeló al vínculo que compartieron durante años: “No le respondería en una canción. Es una persona con la que dormí dos años. ¿Cómo le voy a decir algo así?”.

Sin embargo, antes de cerrar el tema, La Joaqui dejó una última declaración que despertó curiosidad y sumó un matiz inesperado a sus palabras. Aunque descartó por completo la posibilidad de responder públicamente a través de la música, reconoció que, si tuviera algo para decirle a su expareja, podría hacerlo puertas adentro: “En privado sin duda le escribo”.