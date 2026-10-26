El Banco Central cerró sin comprar dólares y las reservas brutas quedaron en US$ 50.481 millones

El riesgo país superó los 700 puntos básicos y se ubicó en torno a los niveles informados durante la rueda. Las cotizaciones financieras del dólar también avanzaron, con el contado con liquidación alrededor de los $1.675 y el dólar MEP cerca de los $1.568, según los valores registrados durante la jornada.

La reacción de los mercados en Brasil

La volatilidad regional estuvo vinculada con la reacción de los inversores al resultado de las elecciones presidenciales brasileñas, en las que se impuso Luiz Inácio Lula da Silva. Parte del mercado esperaba un resultado favorable a Flávio Bolsonaro.

La bolsa de San Pablo llegó a interrumpir sus operaciones durante 30 minutos ante la fuerte caída de las cotizaciones y luego registró un retroceso pronunciado. A su vez, el real brasileño se depreció más de un 8% frente al dólar en el mercado spot.

La evolución de la economía brasileña es relevante para la Argentina por el peso de ese país en el intercambio comercial bilateral y por su influencia en las condiciones de competitividad regional.

Las pérdidas de las acciones y los bonos argentinos coincidieron con la turbulencia financiera brasileña. Sin embargo, la evolución de los distintos indicadores responde a múltiples factores y no permite atribuir todos los movimientos de la jornada a un único acontecimiento.