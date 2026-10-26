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El Banco Central cerró sin comprar dólares y las reservas brutas quedaron en US$ 50.481 millones

En paralelo, los activos argentinos registraron fuertes pérdidas y las cotizaciones del dólar subieron, en una rueda marcada por la volatilidad financiera regional tras las elecciones presidenciales en Brasil.

El Banco Central cerró sin comprar dólares y las reservas brutas quedaron en US$ 50.481 millones. (Foto: archivo)

El Banco Central cerró sin comprar dólares y las reservas brutas quedaron en US$ 50.481 millones. (Foto: archivo)
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El Banco Central registró su mayor compra diaria de dólares desde fines de julio y acumula US$ 15.200 millones desde el inicio de la cuarta etapa del esquema monetario. (Foto: archivo)
El BCRA terminó la jornada sin sumar divisas en el mercado cambiario, mientras las reservas internacionales brutas se ubicaron en US$ 50.481 millones. (Foto: archivo)

El BCRA terminó la jornada sin sumar divisas en el mercado cambiario, mientras las reservas internacionales brutas se ubicaron en US$ 50.481 millones. (Foto: archivo)

Las reservas y los movimientos del Banco Central

El nivel de reservas brutas fue uno de los principales datos de la jornada. Este indicador puede registrar variaciones por distintos factores, entre ellos las operaciones cambiarias, los pagos de deuda, los movimientos de depósitos del sector público y los cambios en la valuación de los activos que integran las reservas.

En ese marco, el BCRA terminó el día sin sumar dólares mediante compras en el mercado. La cifra de US$ 50.481 millones corresponde al nivel de reservas internacionales brutas informado para el cierre de la jornada.

El riesgo país superó los 700 puntos básicos y se ubicó en torno a los niveles informados durante la rueda. Las cotizaciones financieras del dólar también avanzaron, con el contado con liquidación alrededor de los $1.675 y el dólar MEP cerca de los $1.568, según los valores registrados durante la jornada.

La reacción de los mercados en Brasil

La volatilidad regional estuvo vinculada con la reacción de los inversores al resultado de las elecciones presidenciales brasileñas, en las que se impuso Luiz Inácio Lula da Silva. Parte del mercado esperaba un resultado favorable a Flávio Bolsonaro.

La bolsa de San Pablo llegó a interrumpir sus operaciones durante 30 minutos ante la fuerte caída de las cotizaciones y luego registró un retroceso pronunciado. A su vez, el real brasileño se depreció más de un 8% frente al dólar en el mercado spot.

La evolución de la economía brasileña es relevante para la Argentina por el peso de ese país en el intercambio comercial bilateral y por su influencia en las condiciones de competitividad regional.

Las pérdidas de las acciones y los bonos argentinos coincidieron con la turbulencia financiera brasileña. Sin embargo, la evolución de los distintos indicadores responde a múltiples factores y no permite atribuir todos los movimientos de la jornada a un único acontecimiento.

En pocas palabras

  • BCRA sin compras: El Banco Central no sumó divisas y las reservas brutas cerraron en US$ 50.481 millones.
  • Mercados en baja: Acciones argentinas cayeron hasta 9% y bonos soberanos operaron con pérdidas.
  • Volatilidad regional: La incertidumbre financiera se debió a la reacción de los mercados tras las elecciones presidenciales en Brasil.
Resumen generado por Thinkindot AI
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