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Oficializan el trámite de ANSES que paga hasta $383.800 a trabajadores despedidos

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga un respaldo económico temporal a trabajadores formalmente desvinculados de sus empleos. Los topes de cobro vigentes, los plazos para iniciar el trámite antes de sufrir descuentos y la documentación requerida.

El Gobierno oficializó el trámite de ANSES que paga hasta $383.800 a trabajadores despedidos

El Gobierno oficializó el trámite de ANSES que paga hasta $383.800 a trabajadores despedidos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abona una asistencia económica mensual que alcanza un techo de $383.800 a través de la Prestación por Desempleo para los trabajadores registrados despedidos sin justa causa. El esquema de contención social fija un haber mínimo de $191.900 y contempla una extensión de hasta 12 cuotas mensuales -con la posibilidad de sumar 6 meses adicionales para beneficiarios mayores de 45 años- según la antigüedad y los aportes acreditados en el sistema previsional.

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¿Cuánto cobra en mano un beneficiario de la Prestación por Desempleo?

El haber neto depositado en la cuenta bancaria del titular se calcula en función de los ingresos percibidos en el último empleo formal y la cantidad de años trabajados con aportes:

  • Monto mínimo de cobro: $191.900,00 de bolsillo.

  • Monto máximo de cobro: $383.800,00 de bolsillo.

  • Plazo estándar de cobertura: de 2 a 12 cuotas mensuales.

  • Adicional por edad (mayores de 45 años): 6 cuotas mensuales suplementarias automáticas.

¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder al cobro de ANSES?

Para obtener la aprobación del trámite, los solicitantes deben acreditar la causa ajena a su voluntad que motivó la finalización de la relación laboral, respetando la modalidad contractual previa:

  • Trabajadores permanentes: acreditar un mínimo de 6 meses de aportes patronales continuos o discontinuos dentro de los últimos 3 años previos al despido o rescisión.

  • Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y registrar más de 90 días de aportes en los 12 meses inmediatamente anteriores al cese de la actividad.

  • Plazo límite de presentación: realizar el trámite dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. Superado dicho lapso, el organismo descuenta un día de cobro por cada jornada hábil de demora.

¿Qué documentación se debe presentar según la causa de despido?

El trámite requiere el DNI original y copia junto con la constancia documental que certifique el cese del vínculo laboral formal:

  • Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota formal firmada por el empleador con firma certificada.

  • Despido indirecto: copias cruzadas de los telegramas de intimación previa y desvinculación.

  • Quiebra o concurso preventivo: sentencia judicial autenticada, constancia del síndico o publicación oficial del Boletín Oficial.

  • Fin de contrato a plazo fijo: copia legible del contrato de trabajo vencido.

  • Fallecimiento del empleador: acta o certificado de defunción del empleador unipersonal.

¿Cómo tramitar la Prestación por Desempleo de forma virtual o presencial?

La solicitud de la asistencia económica puede gestionarse a través de dos modalidades habilitadas por la administración pública:

  • Trámite digital (atención Virtual): ingresar al portal mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar la opción Atención Virtual y adjuntar las fotos de la documentación en formato digital.

  • Trámite presencial: solicitar un turno previo en el sitio oficial de ANSES y acudir a una Unidad de Atención Integral (UDAI) con la documentación en papel.

En pocas palabras

  • ANSES paga hasta $383.800: Beneficio de Prestación por Desempleo para trabajadores registrados despedidos sin justa causa.
  • Requisitos clave: Acreditar 6 meses de aportes (permanentes) o 90 días (eventuales/temporada) en los últimos 3 años.
  • Trámite: Se puede realizar de forma digital vía mi ANSES o presencialmente con turno previo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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