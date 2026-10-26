Oficializan el trámite de ANSES que paga hasta $383.800 a trabajadores despedidos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abona una asistencia económica mensual que alcanza un techo de $383.800 a través de la Prestación por Desempleo para los trabajadores registrados despedidos sin justa causa. El esquema de contención social fija un haber mínimo de $191.900 y contempla una extensión de hasta 12 cuotas mensuales -con la posibilidad de sumar 6 meses adicionales para beneficiarios mayores de 45 años- según la antigüedad y los aportes acreditados en el sistema previsional.