Jubilados de ANSES: confirman fechas de cobro y aguinaldo de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de diciembre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). El esquema bancario comenzará el miércoles 9 de diciembre y culminará el miércoles 23 de diciembre, garantizando que la totalidad de los beneficiarios disponga de sus fondos antes de las celebraciones de fin de año.