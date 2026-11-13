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Jubilados de ANSES: confirman fechas de cobro y aguinaldo de diciembre

El organismo previsional definió el cronograma bancario completo para el último mes del año. La diagramación concentra las acreditaciones antes de Navidad e integra el haber actualizado junto con la segunda cuota del sueldo anual complementario.

Jubilados de ANSES: confirman fechas de cobro y aguinaldo de diciembre

Jubilados de ANSES: confirman fechas de cobro y aguinaldo de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de diciembre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). El esquema bancario comenzará el miércoles 9 de diciembre y culminará el miércoles 23 de diciembre, garantizando que la totalidad de los beneficiarios disponga de sus fondos antes de las celebraciones de fin de año.

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En todos los casos, el haber mensual actualizado con el aumento del 2,2% por inflación y el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre se depositarán en una misma fecha y en una única acreditación bancaria en la cuenta habitual del titular.

¿Cuáles son las fechas de cobro de diciembre para jubilados que cobran la mínima?

Jubilados de ANSES: confirman fechas de cobro y aguinaldo de diciembre

Jubilados de ANSES: confirman fechas de cobro y aguinaldo de diciembre

El primer intervalo de pagos se desarrollará entre el 9 y el 16 de diciembre, agrupando terminaciones en el cierre del tramo:

  • DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre de 2026.

  • DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre de 2026.

  • DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre de 2026.

  • DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre de 2026.

  • DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre de 2026.

  • DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre de 2026.

¿Cuáles son las fechas de cobro de diciembre para jubilados que superan la mínima?

Los beneficiarios del sistema contributivo con haberes superiores al piso previsional cobrarán entre el 17 y el 23 de diciembre:

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre de 2026.

  • DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre de 2026.

  • DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre de 2026.

  • DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre de 2026.

  • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre de 2026.

¿Cuáles son las fechas de cobro de diciembre para Pensiones No Contributivas (PNC)?

Las PNC por Invalidez, Vejez y para Madres de 7 hijos concentrarán sus depósitos en los primeros tres días hábiles del esquema:

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre de 2026.

  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre de 2026.

  • DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre de 2026.

¿Cuánto se cobrará de bolsillo en diciembre con aumento, aguinaldo y bono?

Al integrarse la suba del 2,2%, el medio aguinaldo y el bono de $70.000, las liquidaciones brutas totales alcanzan los siguientes montos:

  • Jubilación mínima garantizada: $750.894,92

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $614.715,94

  • PNC por Invalidez o Vejez: $546.626,44

  • Jubilación máxima del SIPA: $4.581.778

En pocas palabras

  • Fechas de cobro ANSES: Jubilados y pensionados de diciembre cobrarán sus haberes actualizados y aguinaldo entre el 9 y el 23 de diciembre.
  • Detalle de pagos: El cronograma bancario distingue entre quienes cobran la mínima y quienes la superan, culminando antes de Navidad.
  • Montos confirmados: La jubilación mínima, con aumento, aguinaldo y bono, se eleva a $750.894,92.
Resumen generado por Thinkindot AI
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