Jubilados de ANSES: confirman fechas de cobro y aguinaldo de diciembre

-
DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre de 2026.
-
DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre de 2026.
-
DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre de 2026.
-
DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre de 2026.
-
DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre de 2026.
¿Cuáles son las fechas de cobro de diciembre para Pensiones No Contributivas (PNC)?
Las PNC por Invalidez, Vejez y para Madres de 7 hijos concentrarán sus depósitos en los primeros tres días hábiles del esquema:
-
DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre de 2026.
-
DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre de 2026.
-
DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre de 2026.
¿Cuánto se cobrará de bolsillo en diciembre con aumento, aguinaldo y bono?
Al integrarse la suba del 2,2%, el medio aguinaldo y el bono de $70.000, las liquidaciones brutas totales alcanzan los siguientes montos:
-
Jubilación mínima garantizada: $750.894,92
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $614.715,94
-
PNC por Invalidez o Vejez: $546.626,44
-
Jubilación máxima del SIPA: $4.581.778