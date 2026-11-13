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Aumento confirmado, aguinaldo y bono: adelantan montos que cobrán los jubilados de ANSES en diciembre

Tras conocerse el índice de inflación que rige la movilidad, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) detalla cómo impactará la actualización en el último mes del año. Conocé el haber de bolsillo.

Adelantan los montos que cobrán los jubilados de ANSES en diciembre (Foto: A24.com).

Adelantan los montos que cobrán los jubilados de ANSES en diciembre (Foto: A24.com).

Con la suba automática del 2,17% correspondiente al índice de precios de octubre, los jubilados que perciben la mínima cobrarán un monto neto de bolsillo de $730.275 en diciembre de 2026, cifra que resulta de sumar el haber actualizado ($453.797), el medio aguinaldo ($226.898) y el bono de $70.000, descontando los aportes de obra social. Por su parte, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán $130.460 netos en mano por cada menor tras la retención habitual del 20%.

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¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en diciembre de 2026?

La actualización de los haberes responde al esquema establecido por el Decreto 274/2024, que ajusta mensualmente las prestaciones según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada dos meses antes. Este incremento se acredita de manera automática en las cuentas de los beneficiarios sin necesidad de realizar trámites previos.

De ratificarse la continuidad del bono extraordinario de $70.000 en las mismas condiciones vigentes hasta noviembre (congelado sin actualización por inflación), el desglose de los haberes brutos consolidados para diciembre queda conformado de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: haber básico de $453.797 + bono de $70.000 = $523.797. Al sumar el medio aguinaldo de $226.898, el bruto total llega a $750.695 (y $730.275 netos tras el descuento de obra social).

  • Pensión Madre de 7 Hijos: haber básico de $453.797 + bono de $70.000 = $523.797 (más el proporcional del aguinaldo).

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber básico de $363.038 + bono de $70.000 = $433.038 (más aguinaldo).

  • Pensiones No Contributivas (PNC): haber básico de $317.658 + bono de $70.000 = $387.658 (más aguinaldo).

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¿Qué pasa con el bono de $70.000 y cómo se calcula el aguinaldo de diciembre?

A diferencia de la movilidad mensual del 2,17%, que rige de forma automática por decreto, el pago del refuerzo de $70.000 depende de una resolución específica del Poder Ejecutivo que aún aguarda publicación oficial. Si bien el complemento se abona de manera ininterrumpida desde marzo de 2024, el monto final de bolsillo de diciembre permanecerá sujeto a esa confirmación administrativa.

En cuanto al Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo, se calcula sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el segundo semestre, sin contemplar sumas no remunerativas como el bono. De este modo, sobre el haber mínimo actualizado de $453.797, el aguinaldo asciende exactamente a $226.898.

¿Cuánto se cobra de AUH y AUH con discapacidad en diciembre de 2026?

El ajuste del 2,17% también alcanza a las asignaciones familiares y universales que liquida el organismo previsional. En el caso de la Asignación Universal por Hijo, ANSES deposita mensualmente el 80% del valor general de forma directa y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad.

El detalle de los montos brutos y netos de bolsillo para diciembre es el siguiente:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): el monto bruto asciende a $163.075. Con la retención del 20% ($32.615), el titular cobra $130.460 netos en mano por hijo.

  • AUH por hijo con discapacidad: el valor general se ubica en $530.982. Aplicado el descuento del 20% ($106.196,40), el pago mensual directo alcanza los $424.785,60 netos.

¿Cuándo cobran los jubilados y titulares de AUH de ANSES en diciembre?

De acuerdo con el cronograma oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social, los pagos correspondientes a diciembre se extenderán desde el 9 hasta el 16 del mes, organizados de forma escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el nivel de ingresos de cada titular.• DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre de 2026

  • DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre de 2026
  • DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre de 2026
  • DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre de 2026
  • DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre de 2026
  • DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre de 2026

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