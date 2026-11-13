Aumento confirmado, aguinaldo y bono: adelantan montos que cobrán los jubilados de ANSES en diciembre

En cuanto al Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo, se calcula sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el segundo semestre, sin contemplar sumas no remunerativas como el bono. De este modo, sobre el haber mínimo actualizado de $453.797, el aguinaldo asciende exactamente a $226.898.
¿Cuánto se cobra de AUH y AUH con discapacidad en diciembre de 2026?
El ajuste del 2,17% también alcanza a las asignaciones familiares y universales que liquida el organismo previsional. En el caso de la Asignación Universal por Hijo, ANSES deposita mensualmente el 80% del valor general de forma directa y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad.
El detalle de los montos brutos y netos de bolsillo para diciembre es el siguiente:
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Asignación Universal por Hijo (AUH): el monto bruto asciende a $163.075. Con la retención del 20% ($32.615), el titular cobra $130.460 netos en mano por hijo.
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AUH por hijo con discapacidad: el valor general se ubica en $530.982. Aplicado el descuento del 20% ($106.196,40), el pago mensual directo alcanza los $424.785,60 netos.
¿Cuándo cobran los jubilados y titulares de AUH de ANSES en diciembre?
De acuerdo con el cronograma oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social, los pagos correspondientes a diciembre se extenderán desde el 9 hasta el 16 del mes, organizados de forma escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el nivel de ingresos de cada titular.• DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre de 2026
- DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre de 2026
- DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre de 2026
- DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre de 2026
- DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre de 2026
- DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre de 2026