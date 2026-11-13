La tajante postura del hermano de Mauro Icardi ante el conflicto con Wanda Nara: “Les pido disculpas por...”

Qué dijo el hermano de Mauro Icardi sobre el futbolista y qué piensa de Wanda Nara en medio del escándalo familiar

Asimismo, sobre el episodio de su hermano con la mayor de sus hijas, en el que supuestamente entró al cuarto de ella a través de la ventana porque la preadolescente había trabado la puerta de su dormitorio luego de una discusión, Juan Icardi cuestionó el accionar de su hermano.

"Fue raro que un padre que entre por la ventana. No justifica nada encerrar a una criatura en una habitación, en un baño", deslizó marcando su desaprobación hacia Mauro y cuestionó: "Sí, uno como padre le puede hacer, como castigo, sacarle el teléfono, pero ya llegar al punto de pegarle, de encerrarla y después irse...".

Sobre qué opinión tiene de Martín Migueles, Juan Icardi fue claro. "No me pareció una mala persona. Fijate que a la hora de pedir auxilio, como se dijo, le escribió a él. Las nenas son muy apegadas a Martín", confió y señaló que lo ha visto en el cumpleaños de Isi, así como también cuando fueron de visita a Rosario.

Al tiempo que sobre la discusión que Migueles tuvo a Mauro, Juan reflexionó: "Me imagino que en un momento de calentura uno puede decir cualquier cosa, como podría haber reaccionado Mauro también". Pero eso no fue todo, porque en ese momento disparó contra su hermano al asegurar que "Mauro a veces es muy testarudo, entonces a veces es difícil hablar con una persona así, que sí debería calmar un poco". Y agregó: "No entiendo la postura en que está, pero también tendría que pensar un poco en las hijas, que debería bajar un poco los niveles de discusiones, de todo lo que hace".

Además, al momento de referirse a Wanda Nara como mamá, el hermano de Mauro Icardi aseguró que ella se desvive por sus hijas y no dudó en calificarla de "madraza", si bien dejó en claro que aunque a los chicos hay que creerle "hay que ver si contaron la verdad, si realmente le pegó o no le pegó, no lo sabemos".

Fue allí que el excuñado de Wanda le pidió disculpas a la mediática en nombre de la familia Icardi por el escandoloso momento que actualmente atraviesa, según él, a causa de su hermano y le hizo saber que las puestas de su casa están abiertas para ella y las nenas. "Le pido disculpas por la mala situación que están pasando y que acá siempre van a tener un hombro de apoyo. Cuando quieran venir, cuando quieran llamar, siempre vamos a estar a disposición. Yo lo único que quiero es que las nenas estén bien y que ellos también estén bien", concluyó.