Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en abril con el aumento y el bono de $70.000

De esta manera, el Gobierno oficializa un nuevo piso de ingresos para jubilados y pensionados, con el objetivo de mantener una actualización frente al aumento del costo de vida.

¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima en abril?

A partir de la liquidación del próximo mes, el haber mínimo jubilatorio quedará establecido en:

Haber mínimo: $380.286,25

Este valor corresponde al ingreso básico legal, sin considerar refuerzos adicionales.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo mantiene el bono previsional de $70.000, un refuerzo que se paga desde hace meses para compensar la pérdida de poder adquisitivo de quienes cobran haberes más bajos.

Con ese adicional, el ingreso final que percibirán los jubilados de la mínima será:

Haber mínimo: $380.286,25

Bono de refuerzo: $70.000

Ingreso total: $450.286,25

De esta forma, el piso garantizado para quienes cobran la jubilación mínima superará los $450.000 en abril.

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el incremento del 2,9% se aplicará de manera proporcional sobre los ingresos de marzo, siguiendo la fórmula de movilidad basada en inflación.

ANSES_bono

Cómo quedan la PUAM y las Pensiones No Contributivas

La actualización que aplica la ANSES también impacta en otras prestaciones previsionales que están vinculadas por ley al haber mínimo.

Entre ellas se encuentran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

PUAM en abril 2026

La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima. Con el nuevo ajuste, los montos quedan de la siguiente manera:

Monto base: $304.243,19

Ingreso total con bono: $378.314,27

Este beneficio está destinado a personas mayores de 65 años que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

Pensiones No Contributivas en abril

Por su parte, las PNC por Invalidez y por Vejez, que equivalen al 70% de la jubilación mínima, se actualizarán a:

Haber base: $266.170,81

Total con refuerzo: $340.289,48

Estas prestaciones están dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con los aportes necesarios al sistema previsional.

Pensión para madres de siete hijos

También se actualizará la pensión para madres de siete hijos o más, cuyo valor es equivalente al de una jubilación mínima.

Los montos quedarán establecidos en:

Monto base: $380.312,63

Ingreso total con bono: $454.359

Este grupo también recibe el refuerzo previsional que paga ANSES.

Calendario de pagos de ANSES para abril

El cronograma oficial de pagos de abril será confirmado en los próximos días por la ANSES.

Como ocurre todos los meses, la distribución de los haberes se realizará de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

De acuerdo con el esquema habitual, el calendario se desarrollará de la siguiente manera:

Segunda semana de abril: inicio de pagos para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

Tercera y cuarta semana: cobro para quienes perciben haberes superiores al mínimo y titulares de asignaciones sociales.

Las liquidaciones se depositarán automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios, quienes podrán retirar el dinero a través de cajeros automáticos o utilizarlo con tarjeta de débito para realizar compras.