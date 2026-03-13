Jubilados ANSES: cómo conseguir el reintegro para compras en supermercados
Con Beneficios Capital Humano, los jubilados y pensionados pueden acceder a un ahorro significativo en compras en todo tipo de comercios.
Cómo hacen los jubilados para conseguir el reintegro para compras en supermercados (Foto: archivo).
"Beneficios Capital Humano" es uno de los programas que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activo para jubilados y pensionados en todo el país. A través de este sistema, los adultos mayores pueden acceder a descuentos y reintegros en supermercados, farmacias y miles de comercios adheridos.
El objetivo del programa es aliviar el gasto cotidiano de los beneficiarios del sistema previsional. Para acceder a las promociones, los jubilados y pensionados deben pagar con la misma tarjeta de débito con la que cobran su jubilación o pensión.
Según informó ANSES, el programa incluye más de 7.000 comercios en todo el país, además de acuerdos con varias cadenas de supermercados y beneficios adicionales según el banco en el que cada beneficiario perciba sus haberes.
Cómo funciona el programa de descuentos para jubilados
El programa permite que jubilados y pensionados obtengan descuentos desde el 10% en supermercados. En muchos casos, estos beneficios se aplican sin tope de reintegro, aunque puede variar según el comercio o la entidad bancaria.
Además, algunos rubros tienen beneficios mayores.
Por ejemplo, los artículos de perfumería y limpieza pueden tener descuentos de hasta el 20% dentro del programa.
ANSES explicó que el descuento se aplica automáticamente cuando el beneficiario paga con la tarjeta de débito asociada al cobro de su prestación.
No es necesario realizar trámites adicionales ni registrarse previamente.
Supermercados incluidos en el programa
Entre los comercios adheridos al programa beneficios capital humano anses se encuentran algunas de las principales cadenas de supermercados del país.
Entre ellas aparecen:
Disco
Jumbo
Vea
Coto
Carrefour
Changomás
Estos supermercados participan del programa con promociones específicas que pueden variar según el día de la semana, el banco del cliente o el tipo de compra.
Además de estas grandes cadenas, miles de comercios de distintos rubros también ofrecen descuentos para jubilados y pensionados dentro de la red del programa.
El descuento especial que ofrece Carrefour
Uno de los ejemplos destacados dentro del programa es el beneficio que ofrece la cadena Carrefour.
Los jubilados y pensionados pueden acceder a un descuento del 10% de lunes a viernes a través del programa Mi Carrefour.
Este beneficio está disponible para:
Personas mayores de 60 años
Beneficiarios de ANSES
El ahorro tiene un tope mensual de $35.000 y, en la mayoría de los casos, no se puede combinar con otras promociones vigentes del supermercado.
Beneficios adicionales según el banco
Además de los descuentos que ofrecen los comercios, algunos bancos suman promociones propias para jubilados que cobran sus haberes en esas entidades.
Esto permite incrementar el porcentaje de ahorro en las compras cotidianas.
Banco Nación
Los jubilados que cobran en el Banco Nación tienen un beneficio adicional.
Pueden acceder a un reintegro del 5% en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito, utilizando la aplicación BNA+ MODO.
Este beneficio tiene:
Tope semanal: $5.000
Tope mensual: $20.000
Banco Galicia
Los clientes jubilados de Banco Galicia pueden acceder a promociones más amplias en determinados rubros.
Entre ellas:
Hasta 25% de ahorro en supermercados
3 cuotas sin interés pagando con tarjetas del banco
Los topes mensuales son:
$20.000 en supermercados
$12.000 en farmacias y ópticas
Banco Supervielle
Este banco también ofrece descuentos especiales para jubilados.
Entre los principales beneficios se encuentran:
20% de descuento los martes en supermercados Jumbo, Disco, Vea y Changomás
Pago con tarjeta de débito o QR
Topes del beneficio:
$25.000 con tarjeta de débito
$15.000 pagando con QR
Además, el banco ofrece:
50% de descuento en farmacias adheridas
10% de descuento en combustibles
Banco Provincia
Los jubilados que utilizan Cuenta DNI también pueden acceder a promociones adicionales.
Entre ellas:
5% de descuento en compras en supermercados como Día, Toledo, Changomás, Carrefour y Nini
El beneficio se aplica pagando con QR o Clave DNI.
El tope es de:
$5.000 por semana por persona
Este descuento puede sumarse a otras promociones vigentes.
Cuánto cobran actualmente los jubilados
De acuerdo con la información difundida por ANSES, la jubilación mínima en marzo es de $369.600,88. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno nacional continúa pagando a los beneficiarios con menores ingresos.
De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima reciben un total de $439.600,88. Además, las jubilaciones y pensiones que no superen ese monto reciben un bono proporcional hasta alcanzar ese valor.