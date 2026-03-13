Jubilados ANSES: cómo conseguir el reintegro para compras en supermercados

Además, algunos rubros tienen beneficios mayores.

Por ejemplo, los artículos de perfumería y limpieza pueden tener descuentos de hasta el 20% dentro del programa.

ANSES explicó que el descuento se aplica automáticamente cuando el beneficiario paga con la tarjeta de débito asociada al cobro de su prestación.

No es necesario realizar trámites adicionales ni registrarse previamente.

Jubilados-Descuentos-ANSES-1-728x410 Jubilados pueden obtener hasta 50% de descuento con ANSES y bancos en diciembre

Supermercados incluidos en el programa

Entre los comercios adheridos al programa beneficios capital humano anses se encuentran algunas de las principales cadenas de supermercados del país.

Entre ellas aparecen:

Disco

Jumbo

Vea

Coto

Carrefour

Changomás

Estos supermercados participan del programa con promociones específicas que pueden variar según el día de la semana, el banco del cliente o el tipo de compra.

Además de estas grandes cadenas, miles de comercios de distintos rubros también ofrecen descuentos para jubilados y pensionados dentro de la red del programa.

El descuento especial que ofrece Carrefour

Uno de los ejemplos destacados dentro del programa es el beneficio que ofrece la cadena Carrefour.

Los jubilados y pensionados pueden acceder a un descuento del 10% de lunes a viernes a través del programa Mi Carrefour.

Este beneficio está disponible para:

Personas mayores de 60 años

Beneficiarios de ANSES

El ahorro tiene un tope mensual de $35.000 y, en la mayoría de los casos, no se puede combinar con otras promociones vigentes del supermercado.

Beneficios adicionales según el banco

Además de los descuentos que ofrecen los comercios, algunos bancos suman promociones propias para jubilados que cobran sus haberes en esas entidades.

Esto permite incrementar el porcentaje de ahorro en las compras cotidianas.

Banco Nación

Los jubilados que cobran en el Banco Nación tienen un beneficio adicional.

Pueden acceder a un reintegro del 5% en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito, utilizando la aplicación BNA+ MODO.

Este beneficio tiene:

Tope semanal: $5.000

Tope mensual: $20.000

Banco Galicia

Los clientes jubilados de Banco Galicia pueden acceder a promociones más amplias en determinados rubros.

Entre ellas:

Hasta 25% de ahorro en supermercados

3 cuotas sin interés pagando con tarjetas del banco

Los topes mensuales son:

$20.000 en supermercados

$12.000 en farmacias y ópticas

Banco Supervielle

Este banco también ofrece descuentos especiales para jubilados.

Entre los principales beneficios se encuentran:

20% de descuento los martes en supermercados Jumbo, Disco, Vea y Changomás

Pago con tarjeta de débito o QR

Topes del beneficio:

$25.000 con tarjeta de débito

$15.000 pagando con QR

Además, el banco ofrece:

50% de descuento en farmacias adheridas

10% de descuento en combustibles

Banco Provincia

Los jubilados que utilizan Cuenta DNI también pueden acceder a promociones adicionales.

Entre ellas:

5% de descuento en compras en supermercados como Día, Toledo, Changomás, Carrefour y Nini

El beneficio se aplica pagando con QR o Clave DNI.

El tope es de:

$5.000 por semana por persona

Este descuento puede sumarse a otras promociones vigentes.

Cuánto cobran actualmente los jubilados

De acuerdo con la información difundida por ANSES, la jubilación mínima en marzo es de $369.600,88. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno nacional continúa pagando a los beneficiarios con menores ingresos.

De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima reciben un total de $439.600,88. Además, las jubilaciones y pensiones que no superen ese monto reciben un bono proporcional hasta alcanzar ese valor.