¿Mintió Sol Abraham? Reveló cómo apoyó a su exmarido gay y aparecieron pruebas que la dejaron expuesta

Sol Abraham fue la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada y en su visita al programa PH Podemos Hablar contó por primera vez detalles de la separación del padre de su hija.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Sol Abraham contó en PH Podemos Hablar detalles de la separación del padre de su hija y en las redes la cuestionaron con datos que la comprometen.
Sol Abraham fue la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada y en su visita al programa PH Podemos Hablar contó por primera vez detalles de la separación del padre de su hija.
La ex GH contó que ella acompañó a su ex Marcelo da Corte durante ese proceso y cómo vivió ese proceso del final de la relación al darse cuenta que no estaban funcionando como pareja.
“Mi ex tenía fantasías con el mismo sexo y a mí me pareció buena idea apoyarlo. Es gay, sí. Él como que se sentía… como que lo animé a serlo y para mí también fue como un alivio para los dos fue lo mejor y fuimos felices con esa decisión. Yo me alegro por él y por mí porque no me gusta perder el tiempo, fuimos re felices y tenemos una hija”, dijo Sol Abraham.
"Pasaron ciertas situaciones, se lo plantee y él me lo negaba. Yo me quise separar porque había algo que no me estaba cerrando y no sabía bien qué. Yo no tengo tabúes con eso. El amor se transformó y quizá en ese momento era más de familia", precisó.
Lo cierto es que ante el revuelo de sus dichos, en las redes sociales comenzaron a circular pruebas que contradicen el relato de la ganadora del reality de Telefe en cuanto a ese acompañimiento que dijo haber tenido para con su expareja en aquel entonces.
Una de ellas es el duro posteo de Lautaro Marchesini, actual pareja de su ex, donde en el mes de febrero salía al cruce de los dichos de Sol Abraham dentro de la famosa casa.
“Ahora salgo en noticias de la gente homofóbica me insulta no entiendo por qué. Esta mujer psiquiátrica que ingresó a Gran Hermano no tiene nada que ver conmigo", cuestionó.
"Si realmente los medios quieren saber la verdad de las cosas no tengo problema en hablar. Es mala persona y todo esto lo hace por maldad, que se ocupe de su hija que lo necesita. Ella y la familia todavía comen de nosotros. Deberían respetarnos”, agregó indignado.
Y luego se filtró el primer episodio del podcast de Sol Abraham, titulado El casting, que ella borró de Spotify y YouTube, donde reconstruye con ironía las preguntas a su ex para saber lo que le pasaba por ese entonces, lo que puso aún más en duda sobre si efectivamente lo apoyó al momento de terminar el vínculo tal como contó en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff.
Sol Abraham no terminó de convencer a Nati Jota cuando habló sobre la estrategia que mantuvo durante su paso por el reality Gran Hermano y se cruzaron al aire.
Invitada a PH: Podemos Hablar, en un momento Andy Kusnetzoff propuso que pasen al punto de encuentro los que se consideran mecha corta.
Sol dio un paso al frente y comenzó a contar que cuando algo le molesta no se lo puede guardar, sobre todo si es alguien que le importa, y se lo dice.
Cuando le preguntaron cuál fue la última discusión que tuvo, Sol recordó que en la casa de Gran Hermano tuvo varias peleas, pero aclaró que afuera ella no es así realmente.
Ante esto, Nati Jota no pudo ocultar su sorpresa de que en la casa fue muy diferente a como es afuera y le preguntó: “¿Qué sacó la casa una versión de vos mucho mas combativa? ¿Cómo puede ser que sea tan distinto a como sos vos en la vida? ”.
Y la tucumana explicó que los combates adentro de la casa eran pensados y para provocar, no había emocionalidad en ella.
“No tenia nunca nada personal con nadie, era para provocar y me di cuenta que ciertos gestos o modos míos sacaban lo peor del resto”, comentó, y Nati Jota reaccionó sin convencerse demasiado en lo que le decía: “Medio una psicópata, pero jugando”.
Sin embargo, Solange lo negó: “Creo que habla mal de ellos, que no entendían que era un reality show, y no de mí. Ellos me provocaban a mí”.