¿Mintió Sol Abraham? Reveló cómo apoyó a su exmarido gay y aparecieron pruebas que la dejaron expuesta

Lo cierto es que ante el revuelo de sus dichos, en las redes sociales comenzaron a circular pruebas que contradicen el relato de la ganadora del reality de Telefe en cuanto a ese acompañimiento que dijo haber tenido para con su expareja en aquel entonces.

Una de ellas es el duro posteo de Lautaro Marchesini, actual pareja de su ex, donde en el mes de febrero salía al cruce de los dichos de Sol Abraham dentro de la famosa casa.

“Ahora salgo en noticias de la gente homofóbica me insulta no entiendo por qué. Esta mujer psiquiátrica que ingresó a Gran Hermano no tiene nada que ver conmigo", cuestionó.

"Si realmente los medios quieren saber la verdad de las cosas no tengo problema en hablar. Es mala persona y todo esto lo hace por maldad, que se ocupe de su hija que lo necesita. Ella y la familia todavía comen de nosotros. Deberían respetarnos”, agregó indignado.

Y luego se filtró el primer episodio del podcast de Sol Abraham, titulado El casting, que ella borró de Spotify y YouTube, donde reconstruye con ironía las preguntas a su ex para saber lo que le pasaba por ese entonces, lo que puso aún más en duda sobre si efectivamente lo apoyó al momento de terminar el vínculo tal como contó en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff.

Nati Jota cruzó a Sol Abraham por su juego en Gran Hermano

Sol Abraham no terminó de convencer a Nati Jota cuando habló sobre la estrategia que mantuvo durante su paso por el reality Gran Hermano y se cruzaron al aire.

Invitada a PH: Podemos Hablar, en un momento Andy Kusnetzoff propuso que pasen al punto de encuentro los que se consideran mecha corta.

Sol dio un paso al frente y comenzó a contar que cuando algo le molesta no se lo puede guardar, sobre todo si es alguien que le importa, y se lo dice.

Cuando le preguntaron cuál fue la última discusión que tuvo, Sol recordó que en la casa de Gran Hermano tuvo varias peleas, pero aclaró que afuera ella no es así realmente.

Ante esto, Nati Jota no pudo ocultar su sorpresa de que en la casa fue muy diferente a como es afuera y le preguntó: “¿Qué sacó la casa una versión de vos mucho mas combativa? ¿Cómo puede ser que sea tan distinto a como sos vos en la vida? ”.

Y la tucumana explicó que los combates adentro de la casa eran pensados y para provocar, no había emocionalidad en ella.

“No tenia nunca nada personal con nadie, era para provocar y me di cuenta que ciertos gestos o modos míos sacaban lo peor del resto”, comentó, y Nati Jota reaccionó sin convencerse demasiado en lo que le decía: “Medio una psicópata, pero jugando”.

Sin embargo, Solange lo negó: “Creo que habla mal de ellos, que no entendían que era un reality show, y no de mí. Ellos me provocaban a mí”.