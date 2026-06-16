Junio llega con triple beneficio para jubilados: algunos cobrarán casi $ 700.000

A este incremento se suma el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, beneficio que ANSES deposita automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Por otra parte, el Gobierno mantuvo el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos, con el objetivo de reforzar su poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.

La suma de estos tres conceptos convierte a junio en uno de los meses más esperados por millones de beneficiarios del sistema previsional.

ANSES_calendario

Cuánto cobra un jubilado con la mínima en junio

Los jubilados que perciben el haber mínimo son quienes reciben el paquete completo de beneficios durante este mes.

El detalle es el siguiente:

Haber mensual actualizado: $403.317,99.

Bono extraordinario: $70.000.

Medio aguinaldo: $201.658.

Total estimado a cobrar: $674.975.

Este grupo es el principal destinatario del refuerzo extraordinario dispuesto por el Gobierno nacional.

Jubilaciones superiores a la mínima

Los jubilados que perciben haberes por encima de la mínima también recibirán el aumento por movilidad y el medio aguinaldo, aunque no accederán al bono extraordinario.

Actualmente, la jubilación máxima alcanza los:

Haber mensual: $2.713.948,17.

Medio aguinaldo estimado: $1.356.974.

En estos casos, el ingreso total dependerá del haber individual que perciba cada beneficiario.

Cuánto cobra la PUAM en junio

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también forman parte del grupo alcanzado por el bono extraordinario.

Durante junio recibirán:

Haber mensual: $322.654,39.

Bono extraordinario: $70.000.

Medio aguinaldo correspondiente.

Total estimado: $553.981,59.

La PUAM representa una de las prestaciones más importantes para las personas mayores que no reúnen los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

Montos para Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez también percibirán el aumento, el aguinaldo y el bono extraordinario.

Los valores estimados para junio son:

Haber mensual: $282.322,59.

Bono extraordinario: $70.000.

Medio aguinaldo correspondiente.

Total estimado: $493.483,89.

Este grupo continúa formando parte de los sectores alcanzados por las medidas de refuerzo implementadas por ANSES.

Cómo se calcula el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% de la remuneración más alta percibida durante cada semestre del año.

En el caso de jubilados y pensionados, el pago se realiza de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de presentar documentación adicional.

Para los trabajadores en actividad, el cálculo se realiza tomando como referencia el salario bruto más alto registrado entre enero y junio.

La fórmula utilizada es simple:

Mejor sueldo bruto dividido dos:

Por ejemplo, si una persona tuvo un salario máximo de $1.200.000 durante el semestre, el aguinaldo será de $600.000.

Cuando el trabajador no prestó servicios durante todo el período, el SAC se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

aumento a jubilados mayo 2026 Aguinaldo para jubilados de ANSES: confirman si se cobra en junio

Quiénes cobran el bono de $70.000

El bono extraordinario está dirigido exclusivamente a los sectores con menores ingresos dentro del sistema previsional.

Lo reciben:

Jubilados que cobran la mínima.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Vejez.

En cambio, quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima no acceden a este refuerzo adicional.

Calendario de pagos para jubilados que cobran la mínima

ANSES estableció el siguiente cronograma para quienes perciben haberes mínimos:

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

La fecha correspondiente a los documentos terminados en 5 fue trasladada debido al feriado nacional del 15 de junio.

Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo

Para quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, el calendario quedó definido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Fechas de pago para Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas cobrarán según el siguiente cronograma: