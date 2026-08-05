En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Previsional

ANSES: cómo cambiar el lugar de cobro de la jubilación, AUH o asignaciones

El trámite puede hacerse de manera gratuita y permite elegir una nueva entidad bancaria para cobrar jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Banner Seguinos en google DESK
ANSES: cómo cambiar el lugar de cobro de la jubilación

ANSES: cómo cambiar el lugar de cobro de la jubilación, AUH o asignaciones
Leé también ANSES paga con aumento y bono en agosto: quiénes cobran desde el 10 de agosto
ANSES paga con aumento y bono en agosto: quiénes cobran desde el 10 de agosto

El trámite puede realizarse desde mi ANSES o, en algunos casos, de forma presencial. De esta manera, los beneficiarios pueden elegir un banco, una cuenta bancaria o, según la prestación, una billetera virtual habilitada para recibir los pagos. El cambio puede demorar hasta 60 días en hacerse efectivo.

¿Quiénes pueden cambiar el lugar de cobro en ANSES?

El trámite está disponible para:

  • Jubilados.
  • Pensionados.
  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
  • Beneficiarios de asignaciones familiares.
  • Titulares de la Asignación por Embarazo y otras prestaciones habilitadas por ANSES.

En el caso de los jubilados y pensionados, el único requisito es haber percibido el primer haber en la entidad bancaria asignada al momento de obtener la prestación.

Cómo cambiar el lugar de cobro de la jubilación o las asignaciones

Para realizar el trámite por internet es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social y tener actualizados los datos personales y de contacto en mi ANSES.

El paso a paso es el siguiente:

  • Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Verificar el correo electrónico y el número de celular registrados.
  • Ir al menú Cobros.
  • Seleccionar Cambiar medio de cobro de jubilaciones y pensiones o de asignaciones, según corresponda.
  • Elegir el nuevo medio de cobro y confirmar la operación.

Al finalizar, el sistema emitirá un comprobante del trámite. El cambio puede tardar hasta 60 días en impactar en la prestación.

¿Qué opciones de cobro se pueden elegir?

Según la prestación, ANSES permite seleccionar distintas modalidades de cobro:

  • Acreditación en una cuenta bancaria (CBU).
  • Sucursal bancaria.
  • Billeteras virtuales habilitadas para determinadas asignaciones.

¿Se puede hacer el trámite de forma presencial?

Sí. Los jubilados y pensionados también pueden solicitar el cambio en una oficina de ANSES con turno previo, presentando el DNI y el formulario correspondiente para el cambio de agente pagador. En el caso de las Pensiones No Contributivas por Invalidez, el trámite debe realizarse de manera presencial.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Prestación por Desempleo ANSES: cuánto se cobra en agosto de 2026 y quiénes pueden acceder
Con bono incluido: cuánto cobra la PUAM de ANSES en agosto de 2026
Certificado Único de Discapacidad y ANSES: quiénes pueden pedirlo y todos los beneficios que habilita

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar