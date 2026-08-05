ANSES: cómo cambiar el lugar de cobro de la jubilación, AUH o asignaciones

Cómo cambiar el lugar de cobro de la jubilación o las asignaciones

Para realizar el trámite por internet es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social y tener actualizados los datos personales y de contacto en mi ANSES.

El paso a paso es el siguiente:

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Verificar el correo electrónico y el número de celular registrados.

Ir al menú Cobros .

. Seleccionar Cambiar medio de cobro de jubilaciones y pensiones o de asignaciones, según corresponda.

de jubilaciones y pensiones o de asignaciones, según corresponda. Elegir el nuevo medio de cobro y confirmar la operación.

Al finalizar, el sistema emitirá un comprobante del trámite. El cambio puede tardar hasta 60 días en impactar en la prestación.

¿Qué opciones de cobro se pueden elegir?

Según la prestación, ANSES permite seleccionar distintas modalidades de cobro:

Acreditación en una cuenta bancaria (CBU).

Sucursal bancaria.

Billeteras virtuales habilitadas para determinadas asignaciones.

¿Se puede hacer el trámite de forma presencial?

Sí. Los jubilados y pensionados también pueden solicitar el cambio en una oficina de ANSES con turno previo, presentando el DNI y el formulario correspondiente para el cambio de agente pagador. En el caso de las Pensiones No Contributivas por Invalidez, el trámite debe realizarse de manera presencial.