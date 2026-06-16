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ANSES confirmó el aumento de la AUH: quiénes pueden cobrar casi $500.000 en junio

La ANSES aplicó un aumento en la AUH y, al combinarla con la Tarjeta Alimentar, algunas familias podrán recibir hasta $496.375 durante junio. Los montos varían según la cantidad de hijos y los beneficios compatibles que tenga cada hogar.

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ANSES confirmó el aumento de la AUH: quiénes pueden cobrar casi $500.000 en junio

ANSES confirmó el aumento de la AUH: quiénes pueden cobrar casi $500.000 en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante junio de 2026. La actualización, que surge de la fórmula de movilidad vinculada a la inflación, elevó los montos de una de las prestaciones más importantes del sistema de asistencia social y beneficiará a millones de familias en todo el país.

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Sin embargo, el dato que genera mayor expectativa entre los titulares de la AUH no está únicamente relacionado con el incremento de la asignación. Al sumar los pagos de la Tarjeta Alimentar, algunos hogares podrán percibir ingresos cercanos a los $500.000 mensuales, una cifra que representa un alivio importante frente al aumento del costo de vida.

Los montos finales dependerán de la cantidad de hijos a cargo y de otros beneficios compatibles que cada familia tenga habilitados.

Cuánto paga la AUH en junio de 2026

Con el aumento del 2,6% aplicado por ANSES, el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo quedó establecido en $144.562 por cada menor.

Como sucede todos los meses, el organismo deposita el 80% del beneficio y retiene el 20% restante hasta que la familia presente la Libreta AUH, documento obligatorio que certifica la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación.

Por este motivo, el monto que efectivamente reciben los beneficiarios durante junio es de $115.650 por hijo.

En tanto, quienes cobran la AUH por discapacidad perciben un monto considerablemente superior. El valor bruto alcanza los $472.095 y el pago directo mensual ronda los $377.676.

Los nuevos montos de la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar continúa siendo uno de los complementos más importantes para las familias que reciben la AUH.

Este programa busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y se acredita automáticamente junto con la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Durante junio, los montos vigentes son los siguientes:

  • Familias con un hijo: $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres hijos o más: $149.425.

La acreditación se realiza en la misma cuenta donde se cobra la AUH.

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Cuánto cobra una familia con un hijo

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo por un menor y además acceden a la Tarjeta Alimentar tendrán durante junio un ingreso total de:

  • AUH: $115.650.
  • Tarjeta Alimentar: $72.250.

Total mensual: $187.900.

Este monto se acredita de manera automática según el calendario de pagos establecido por ANSES.

Cuánto cobra una familia con dos hijos

En el caso de los hogares que tienen dos hijos y perciben ambos beneficios, el ingreso mensual será de:

  • AUH: $231.300.
  • Tarjeta Alimentar: $113.299.

Total mensual: $344.599.

Se trata de uno de los grupos que más sintió el impacto positivo de las últimas actualizaciones en las prestaciones sociales.

Las familias con tres hijos son las que más cobran

Los hogares con tres hijos o más son los que alcanzan los ingresos más elevados mediante la combinación de la AUH y la Tarjeta Alimentar.

Durante junio recibirán:

  • AUH: $346.950.
  • Tarjeta Alimentar: $149.425.

Total mensual: $496.375.

De esta manera, estas familias logran acercarse al medio millón de pesos mensuales únicamente mediante estas dos prestaciones administradas por ANSES.

Otros beneficios que pueden aumentar el ingreso mensual

Además de la AUH y la Tarjeta Alimentar, existen programas compatibles que permiten incrementar los ingresos de determinados grupos familiares.

Uno de ellos es el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, destinado a embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo y a familias con niños de hasta tres años de edad.

Este beneficio se paga de manera automática y tiene como objetivo garantizar una adecuada alimentación durante los primeros años de vida.

A su vez, algunas provincias y municipios cuentan con programas de asistencia propios que pueden sumarse a las prestaciones nacionales, dependiendo de cada jurisdicción.

Cómo recuperar el 20% retenido de la AUH

Un aspecto importante que muchas familias suelen pasar por alto es que ANSES retiene todos los meses el 20% de la asignación.

Ese dinero no se pierde. Por el contrario, se acumula y puede recuperarse mediante la presentación de la Libreta AUH.

Para cobrar ese monto retenido es necesario acreditar:

  • La asistencia escolar de los menores.
  • Los controles médicos obligatorios.
  • El cumplimiento del calendario de vacunación.

Una vez presentada la documentación correspondiente, ANSES liquida el importe acumulado y lo deposita en la cuenta del beneficiario.

Calendario de pagos de AUH en junio

ANSES estableció el siguiente cronograma de cobro según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: 8 de junio.
  • DNI terminados en 1: 9 de junio.
  • DNI terminados en 2: 10 de junio.
  • DNI terminados en 3: 11 de junio.
  • DNI terminados en 4: 12 de junio.
  • DNI terminados en 5: 16 de junio.
  • DNI terminados en 6: 17 de junio.
  • DNI terminados en 7: 18 de junio.
  • DNI terminados en 8: 19 de junio.
  • DNI terminados en 9: 22 de junio.

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