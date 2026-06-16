ANSES confirmó el calendario de pagos de julio: cuándo cobran jubilados, pensionados y PNC

El incremento surgirá de la fórmula de movilidad basada en la evolución de la inflación. Para determinar el porcentaje final se tomará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo de 2026.

Si bien el porcentaje definitivo se conocerá una vez difundidos los datos oficiales, distintas consultoras privadas estiman que el aumento podría ubicarse entre el 2,1% y el 2,5%.

La suba impactará tanto en las jubilaciones mínimas como en los haberes superiores, además de alcanzar a las Pensiones No Contributivas y otras prestaciones previsionales administradas por ANSES.

AUH_ANSES Asignaciones de ANSES en abril: confirman las fechas de cobro oficiales

Calendario de pago para Pensiones No Contributivas en julio

Los titulares de Pensiones No Contributivas serán los primeros en cobrar durante julio.

El cronograma oficial quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.

Los beneficiarios podrán consultar la acreditación de sus haberes a través de Mi ANSES o verificar el depósito directamente en la cuenta bancaria donde perciben la prestación.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados que reciben la mínima

Para quienes perciben jubilaciones y pensiones equivalentes al haber mínimo, ANSES dispuso un cronograma escalonado que se extenderá entre el 8 y el 22 de julio.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

DNI terminado en 0: 8 de julio.

DNI terminado en 1: 10 de julio.

DNI terminado en 2: 13 de julio.

DNI terminado en 3: 14 de julio.

DNI terminado en 4: 15 de julio.

DNI terminado en 5: 16 de julio.

DNI terminado en 6: 17 de julio.

DNI terminado en 7: 20 de julio.

DNI terminado en 8: 21 de julio.

DNI terminado en 9: 22 de julio.

De esta manera, el organismo previsional distribuirá las acreditaciones a lo largo de dos semanas para garantizar un proceso ordenado y evitar demoras en el sistema bancario.

Qué se espera para los haberes de julio

Aunque ANSES todavía no informó los montos definitivos que se pagarán durante julio, el nuevo ajuste permitirá que las jubilaciones y pensiones vuelvan a actualizarse en línea con la inflación.

La expectativa está puesta especialmente en los beneficiarios que cobran la jubilación mínima, ya que también aguardan definiciones respecto de eventuales refuerzos o bonos complementarios que puedan anunciarse para acompañar el poder adquisitivo de los ingresos previsionales.

Por el momento, el organismo confirmó únicamente el cronograma de pagos y la aplicación de la actualización por movilidad, mientras se espera la publicación oficial de los nuevos valores.

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o a través de la sección Calendario de Pagos disponible en la página oficial del organismo.

Allí también podrán consultar el detalle de los haberes, descuentos aplicados y la entidad bancaria donde se realizará la acreditación correspondiente.

Con el calendario ya definido y una nueva actualización en camino, julio será un mes clave para millones de jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas que esperan la acreditación de sus haberes para organizar su economía y afrontar los gastos cotidianos.