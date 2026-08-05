AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche: cuánto se cobra en agosto de 2026

¿Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en agosto?
La Prestación Alimentar no recibió aumentos este mes y mantiene los mismos valores:
- Familias con un hijo: $72.250.
- Familias con dos hijos: $113.299.
- Familias con tres o más hijos: $149.425.
- Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $72.250.
Este beneficio se deposita automáticamente junto con la prestación principal y no requiere inscripción previa.
¿Quiénes cobran el Complemento Leche?
El Complemento Leche está dirigido a:
- Titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años.
- Personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).
Este adicional también se acredita de manera automática junto con el resto de las prestaciones.
¿Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar?
La Prestación Alimentar está destinada a:
- Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
- Titulares de la AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
- Personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social, desde el tercer mes de gestación.
- Madres que perciben una Pensión No Contributiva para Madre de siete hijos.
Fechas de cobro: días de pago de la AUH de ANSES en agosto de 2026
El calendario de acreditaciones bancarias se organiza siguiendo el último número del Documento Nacional de Identidad:
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DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.
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DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.
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DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.
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DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.
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DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.
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DNI terminados en 5: martes 18 de agosto de 2026.
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DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.
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DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto de 2026.
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DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto de 2026.