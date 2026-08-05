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AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche: cuánto se cobra en agosto de 2026

La Asignación Universal por Hijo recibió un aumento del 1,89%, mientras que la Prestación Alimentar mantiene sus valores. Así quedan los ingresos según la cantidad de hijos.

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AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche: cuánto se cobra en agosto de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para agosto de 2026 con un incremento del 1,89%, en línea con la movilidad vigente. Además, las familias que cumplen con los requisitos continúan cobrando la Tarjeta Alimentar y, en algunos casos, el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días.

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De esta manera, el ingreso mensual de muchos hogares se compone de tres beneficios que se acreditan de manera automática junto con el calendario de pagos de ANSES.

¿Cuánto cobra la AUH en agosto de 2026?

Con el aumento de agosto, la AUH por hijo quedó en:

  • Monto bruto: $150.848 por hijo.

Como ocurre todos los meses, ANSES retiene el 20% del beneficio hasta la presentación de la Libreta de Salud y Educación.

¿Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en agosto?

La Prestación Alimentar no recibió aumentos este mes y mantiene los mismos valores:

  • Familias con un hijo: $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres o más hijos: $149.425.
  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $72.250.

Este beneficio se deposita automáticamente junto con la prestación principal y no requiere inscripción previa.

¿Quiénes cobran el Complemento Leche?

El Complemento Leche está dirigido a:

  • Titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años.
  • Personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

Este adicional también se acredita de manera automática junto con el resto de las prestaciones.

¿Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar?

La Prestación Alimentar está destinada a:

  • Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Titulares de la AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
  • Personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social, desde el tercer mes de gestación.
  • Madres que perciben una Pensión No Contributiva para Madre de siete hijos.

Fechas de cobro: días de pago de la AUH de ANSES en agosto de 2026

El calendario de acreditaciones bancarias se organiza siguiendo el último número del Documento Nacional de Identidad:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

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