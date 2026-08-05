AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche: cuánto se cobra en agosto de 2026

¿Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en agosto?

La Prestación Alimentar no recibió aumentos este mes y mantiene los mismos valores:

Familias con un hijo : $72.250 .

: . Familias con dos hijos : $113.299 .

: . Familias con tres o más hijos : $149.425 .

: . Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $72.250.

Este beneficio se deposita automáticamente junto con la prestación principal y no requiere inscripción previa.

¿Quiénes cobran el Complemento Leche?

El Complemento Leche está dirigido a:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años .

. Personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

Este adicional también se acredita de manera automática junto con el resto de las prestaciones.

¿Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar?

La Prestación Alimentar está destinada a:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive .

con hijos de hasta . Titulares de la AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social , desde el tercer mes de gestación.

, desde el tercer mes de gestación. Madres que perciben una Pensión No Contributiva para Madre de siete hijos.

Fechas de cobro: días de pago de la AUH de ANSES en agosto de 2026

El calendario de acreditaciones bancarias se organiza siguiendo el último número del Documento Nacional de Identidad: