La importante decisión de Sandra Pettovello con los beneficiarios de Volver al Trabajo

Desde el Ministerio de Capital Humano, organismo encargado de la implementación, ya habían anticipado que el nuevo modelo buscaría reemplazar el subsidio directo por herramientas que incentiven la formación y el trabajo genuino.

El fin de un ciclo: fecha confirmada para la finalización del programa

Uno de los datos más relevantes es que el programa Volver al Trabajo tiene fecha de cierre definida. Según lo estipulado por el Decreto 198/2024, su duración fue fijada en 24 meses desde abril de 2024.

Esto significa que los pagos se extenderán hasta mayo de 2026, ya que el esquema funciona con liquidaciones a mes vencido. Luego de esa fecha, el beneficio dejará de existir en su formato actual.

La transición no será inmediata, pero ya está en marcha. Las convocatorias a cursos representan el primer filtro dentro del nuevo esquema, donde la continuidad del acompañamiento estatal dependerá del cumplimiento de ciertos requisitos.

De la asistencia al empleo: el objetivo del nuevo modelo

El programa Volver al Trabajo fue diseñado con una meta específica: fortalecer las competencias sociolaborales de los beneficiarios.

En términos prácticos, esto implicaba:

Capacitación en oficios

Desarrollo de habilidades laborales básicas

Mejora en la empleabilidad

Sin embargo, el nuevo enfoque del Gobierno busca ir más allá. La intención es dejar atrás el modelo asistencial y avanzar hacia un sistema donde la ayuda estatal esté directamente vinculada a la formación y la inserción laboral efectiva.

Este cambio responde a una lógica más amplia de reformas impulsadas por la administración de Javier Milei, que apunta a reducir la dependencia de los planes sociales y fomentar la autonomía económica.

Dos programas, un mismo destino: también alcanza a Acompañamiento Social

La reestructuración no afecta únicamente a Volver al Trabajo. El programa Acompañamiento Social también forma parte del proceso de cierre y transformación.

Este esquema estaba destinado a:

Personas mayores de 50 años

Madres con cuatro o más hijos

Ambos programas surgieron como división del antiguo Potenciar Trabajo, pero ahora comparten un mismo horizonte: su finalización en 2026.

Advertencias y análisis: lo que dicen los especialistas

La abogada laboralista Tamara Bezares aportó detalles clave sobre este proceso. A través de una transmisión en redes sociales, explicó que:

Las convocatorias a cursos ya comenzaron a llegar

No hay definiciones completas sobre el sistema de Vouchers Educativos

El cierre de los programas es un hecho confirmado

Según su análisis, el envío de notificaciones marca el inicio formal de la reconversión, aunque todavía existen interrogantes sobre cómo será la implementación total del nuevo sistema.

“El hecho de que ya estén convocando a capacitaciones indica que el proceso está en marcha”, señaló.

Un plan piloto con posible expansión masiva

Otro de los puntos destacados es que el Gobierno estaría evaluando los resultados de esta primera etapa como una prueba piloto.

Si las capacitaciones logran buenos resultados, el modelo podría extenderse a más de 900.000 beneficiarios en todo el país a lo largo del año.

Esto implicaría una transformación estructural del sistema de asistencia social, con un enfoque centrado en:

Educación aplicada al trabajo

Capacitación certificada

Inserción laboral progresiva

Incertidumbre entre los beneficiarios

A pesar de los avances, persiste un fuerte nivel de incertidumbre entre los titulares de los programas.

Las principales dudas giran en torno a:

Cómo se accederá a los Vouchers Educativos

Qué requisitos serán obligatorios

Qué pasará con quienes no completen las capacitaciones

Si habrá continuidad en los ingresos durante la transición

Por el momento, no se difundió información oficial detallada sobre estos puntos, lo que genera preocupación en miles de familias que dependen de estos ingresos.

Cambio de paradigma: del plan al compromiso

El proceso en curso marca un cambio profundo en la lógica de las políticas sociales en Argentina. Ya no se trata solo de transferencias económicas, sino de un sistema que exigirá participación activa por parte de los beneficiarios.

En este nuevo escenario:

El cobro estará condicionado

La capacitación será obligatoria

La inserción laboral será el objetivo final

Se trata, en definitiva, de un modelo que busca transformar el rol del Estado, pasando de asistente directo a facilitador de oportunidades.

Cuenta regresiva hacia mayo de 2026

Con el calendario en marcha, mayo de 2026 aparece como una fecha clave. Será entonces cuando:

Se realice el último pago

Se cierre formalmente el programa Volver al Trabajo

Se complete la transición hacia el nuevo sistema

Tal como remarcó Tamara Bezares, ese mes marcará el final de una etapa para cientos de miles de beneficiarios.

Un escenario en transformación

La implementación de los Vouchers Educativos aún no está completamente definida, pero todo indica que serán el eje del nuevo esquema de asistencia.

Mientras tanto, las capacitaciones ya comenzaron y funcionan como una señal clara de hacia dónde se dirige la política social.

El desafío será lograr que este cambio no solo reduzca la dependencia de los planes, sino que también genere oportunidades reales de empleo en un contexto económico complejo.