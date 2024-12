Largas filas de jubilados en PAMI para mantener los medicamentos gratis: cómo es el trámite

Embed

"Me dieron para hacer un estudio hace do meses, ahora vengo a revalidar porque sino no me lo hacen", sostuvo uno de los abuelos que se encontraba en la fila de PAMI.

"Vengo por primera vez porque fui a la farmacia y me quiso cobrar el 50%. Soy jubilado de la mínima y tomo para la próstata", completó otro abuelo.

Otro testimonio dijo: "Tengo 4 medicaciones, es un montón de plata. A fin de mes si no me reempadronan lo voy a tener que pagar".

"Vengo a asesorarme a ver que pasa. Gasto algo de $40.000 en medicamentos y cobro la mínima. Si me sacan el subsidio me va a costar, porque no solo me sacan de acá, sino del agua, la luz. Un poquito de cada uno hace que duela el bolsillo", sentenció otro abuelo.

Y otro afirmó: "Vengo a hacer el trámite para mi madre que es discapacitada y tiene muchos medicamentos. Hasta lo que fue principio de mes no tuvo problema, ahora vengo a hacer el reempadronamiento. Ella tiene 10 medicamentos que tomar, un solo medicamento vale al rededor de $100.000".

Cómo seguir con la cobertura al 100% de medicamentos en PAMI

Para el trámite presencial solo será necesario ir con el DNI y Credencial. No se requiere más asistir con la declaración jurada. Quien atienda podrá ver con tus datos personales en el sistema y si cumplís con los requisitos para acceder al subsidio social.

Si la persona cumple con los requisitos y solicita hasta 4 medicamentos, este quedará aprobado y podrá ir directamente a la farmacia a retirar los medicamentos con cobertura total.

En el caso de solicitar 5 o más medicamentos, se deberá completar por parte del médico de cabecera el formulario en cuestión que respalde la solicitud.

Cambios en la cobertura de PAMI: los medicamentos que ya no son gratuitos este mes Cambios en la cobertura de PAMI: los medicamentos que ya no son gratuitos este mes

Trámite vía web PAMI: cómo seguir teniendo los medicamentos GRATIS

Ingresar a la web de PAMI, a la sección de “Trámites Web”, seleccionar “medicamentos sin cargo por subsidio social”, y luego en “Iniciar este trámite”.

A continuación, seguirán los siguientes pasos:

1. Ingresará número de afiliación, número de DNI y número de trámite de la última versión de DNI.

2. Completará un formulario de contacto indicando si la persona que está realizando el trámite es el afiliado titular o un familiar, número de teléfono y correo electrónico.

3. Se desplegará una pantalla con el listado de requisitos para acceder al subsidio social donde el usuario deberá confirmar si cumple con ellos. Si confirma, puede avanzar.

4. A continuación, aparecerán 3 preguntas:

a. Si posee activos societarios

b. Si posee un familiar a cargo con discapacidad

c. Si posee receta en formato de papel. Si respondes que sí, se te desplegará un campo donde podrá cargar el documento (foto o .pdf) de la receta. Si selecciona que no, avanzará porque tiene sus recetas en formato electrónico.

5. Seguidamente, aparecerá un campo de texto que es opcional para dejar algún comentario, por ejemplo, los nombres de los medicamentos que está solicitando.

6. Luego, cliqueará en “Finalizar carga de documentación”.

7. Finalmente, aparecerá la pantalla con todos los datos cargados al momento y el usuario podrá confirmar la información brindada.

8. Confirmados esos datos, el trámite quedará iniciado y aparecerá el número de caso para que el afiliado lo pueda anotar y podrán consultar el estado del trámite. El tiempo de respuesta será dentro de las primeras 24 horas.

PAMI MEDICAMENTOS.jpg Para continuar con la cobertura hay que tener el subsidio social

Quiénes pueden continuar con la cobertura al 100% de PAMI

Para continuar con la cobertura hay que tener el subsidio social, y las condiciones son las siguientes: