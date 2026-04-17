Las asignaciones de ANSES en abril habilitan el cobro de $85.000 por Ayuda Escolar

¿Quiénes tienen derecho a la Ayuda Escolar de ANSES este mes?

El beneficio de la Administración Nacional de la Seguridad Social está destinado a trabajadores registrados (SUAF) y titulares de la AUH de ANSES. Es requisito indispensable que los menores se encuentren escolarizados y que el grupo familiar cumpla con los topes de ingresos vigentes para abril de 2026.

¿Cuál es el monto de las asignaciones de ANSES con la Ayuda Escolar?

Si se suma el extra de $85.000 al haber neto de la AUH de ANSES de $109.332,80, una familia percibe un total de bolsillo de $194.332,80 por hijo. Este valor representa un soporte financiero determinante para afrontar las obligaciones del periodo lectivo actual.

¿Qué pasa si no presento el certificado escolar ante ANSES?

En caso de no cargar la documentación en la Administración Nacional de la Seguridad Social, el beneficiario perderá el derecho al cobro de los $85.000 de ese año. El organismo otorga un plazo extenso, pero la acreditación en abril de 2026 depende de que la gestión se realice cuanto antes para evitar el vencimiento de los términos de liquidación masiva.