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Las asignaciones de ANSES en abril habilitan el cobro de $85.000 por Ayuda Escolar

Se confirmó el procedimiento para percibir el refuerzo anual destinado a cubrir los gastos del ciclo lectivo 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social habilita el pago de $85.000 para los titulares de AUH y SUAF que cumplan con la presentación del certificado de escolaridad durante el mes de abril.

Las asignaciones de ANSES en abril habilitan el cobro de $85.000 por Ayuda Escolar

Las asignaciones de ANSES en abril habilitan el cobro de $85.000 por Ayuda Escolar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la gestión para que miles de familias accedan al pago extraordinario por escolaridad. En abril de 2026, las asignaciones de ANSES en abril permiten destrabar el monto de $85.000 por cada hijo en edad escolar, un alivio clave para compensar los gastos en útiles e indumentaria. Este beneficio, que en muchos casos se liquidó de oficio en marzo, requiere de un trámite digital obligatorio para aquellos beneficiarios que aún no han visto reflejada la acreditación en sus cuentas.

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El sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social establece que la Ayuda Escolar Anual alcance a niños desde los 45 días hasta los 17 años inclusive. Al integrar este extra de $85.000 en el calendario de las asignaciones de ANSES en abril, el organismo busca garantizar que el derecho a la educación cuente con el respaldo económico necesario. El proceso de validación se realiza mediante la carga del certificado escolar, documento que certifica la asistencia regular a instituciones de enseñanza oficial en todo el país.

Durante abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social prioriza la transparencia en la acreditación de estos fondos no reintegrables. Una vez que el certificado es validado en la plataforma Mi ANSES, el dinero se deposita en un plazo de hasta 60 días en la misma cuenta donde se perciben las asignaciones mensuales. Es importante destacar que las asignaciones de ANSES en abril también contemplan el aumento por movilidad, consolidando un esquema de asistencia integral para las familias durante el inicio del año académico.

¿Cómo gestionar el pago de los $85.000 de ANSES en abril?

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Las asignaciones de ANSES en abril habilitan el cobro de $85.000 por Ayuda Escolar

Las asignaciones de ANSES en abril habilitan el cobro de $85.000 por Ayuda Escolar

Para cobrar el refuerzo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, los titulares deben descargar el Formulario PS 2.68 desde la web oficial. Una vez completado por la escuela, se debe subir la foto del certificado a la sección "Hijos > Presentar Certificado Escolar". Este paso es vital para activar el pago de los $85.000 este mes.

¿Quiénes tienen derecho a la Ayuda Escolar de ANSES este mes?

El beneficio de la Administración Nacional de la Seguridad Social está destinado a trabajadores registrados (SUAF) y titulares de la AUH de ANSES. Es requisito indispensable que los menores se encuentren escolarizados y que el grupo familiar cumpla con los topes de ingresos vigentes para abril de 2026.

¿Cuál es el monto de las asignaciones de ANSES con la Ayuda Escolar?

Si se suma el extra de $85.000 al haber neto de la AUH de ANSES de $109.332,80, una familia percibe un total de bolsillo de $194.332,80 por hijo. Este valor representa un soporte financiero determinante para afrontar las obligaciones del periodo lectivo actual.

¿Qué pasa si no presento el certificado escolar ante ANSES?

En caso de no cargar la documentación en la Administración Nacional de la Seguridad Social, el beneficiario perderá el derecho al cobro de los $85.000 de ese año. El organismo otorga un plazo extenso, pero la acreditación en abril de 2026 depende de que la gestión se realice cuanto antes para evitar el vencimiento de los términos de liquidación masiva.

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