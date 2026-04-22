Las asignaciones de ANSES en abril habilitan el cobro de $85.000 extra

Es fundamental que el grupo familiar respete los topes de ingresos vigentes para abril de 2026 para asegurar la percepción del dinero. La Administración Nacional de la Seguridad Social realiza cruces de datos mensuales para verificar la vulnerabilidad socioeconómica del hogar. En caso de cumplir con los requisitos, el extra de $85.000 funciona como un soporte financiero vital en un mes donde también se aplica el incremento por movilidad.

¿Cuál es el trámite para activar el pago de $85.000 ante ANSES?

El procedimiento ante la Administración Nacional de la Seguridad Social se realiza de forma remota a través de la web o la aplicación móvil. El titular debe descargar el certificado de escolaridad desde Mi ANSES, llevarlo al establecimiento educativo para su validación y luego subir una fotografía nítida del formulario al apartado "Hijas e Hijos" > "Presentar Certificado Escolar". Este paso administrativo es el que dispara la orden de pago del refuerzo extraordinario.

Una vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social aprueba la carga, el depósito de los $85.000 se efectúa en un plazo aproximado de 60 días. Al ser un beneficio unificado dentro de las asignaciones de ANSES, no se necesitan intermediarios para su gestión. Se recomienda a los padres guardar la constancia de presentación para asegurar que el extra escolar se liquide correctamente en la cuenta de haberes.

¿Qué validez tiene el certificado escolar cargado en abril?

El certificado presentado ante la Administración Nacional de la Seguridad Social tiene validez para todo el ciclo lectivo 2026. Al cargarlo durante el mes de abril, los beneficiarios de las asignaciones de ANSES en abril se aseguran de entrar en las tandas de liquidación masiva del primer semestre. Este documento no solo habilita los $85.000, sino que también sirve como registro de cumplimiento de la escolaridad exigida por la ley de seguridad social.

Es importante que los datos de la institución educativa coincidan con los registros oficiales que posee la Administración Nacional de la Seguridad Social. Si un beneficiario cambia de colegio durante el año, debe informar la novedad para evitar problemas en futuras asignaciones. La transparencia en la carga del certificado escolar garantiza que el extra de $85.000 llegue efectivamente a quienes mantienen el compromiso educativo de sus hijos bajo la cobertura de ANSES.

¿Qué sucede si el cobro de los $85.000 no se refleja en la cuenta?

Si un titular de las asignaciones de ANSES en abril no ve reflejado el pago a pesar de haber realizado el trámite, debe verificar el estado de su gestión en la sección de "Mis Asignaciones" en la plataforma oficial. La Administración Nacional de la Seguridad Social puede demorar la acreditación si el formulario presenta tachaduras o si la firma de la autoridad escolar no es legible. En esos casos, será necesario subir una nueva foto del documento.

La Administración Nacional de la Seguridad Social recuerda que la Ayuda Escolar de $85.000 es un pago único por año y por hijo. Si ya se percibió en marzo de forma automática, no corresponde un nuevo pago en abril de 2026. Para cualquier duda adicional, el organismo previsional dispone de la línea 130 para consultas telefónicas gratuitas, permitiendo que los beneficiarios de la AUH de ANSES y el SUAF despejen incertidumbres sobre su liquidación.