Medicamentos gratis de PAMI: quiénes acceden a la cobertura 100%

¿Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratuitos de PAMI?

El acceso al subsidio social demanda que el afiliado no cuente con cobertura de medicina prepaga y demuestre no disponer de recursos patrimoniales suficientes para costear los tratamientos por su cuenta. En ese sentido, la normativa exige no ser titular de más de un inmueble registrado a su nombre y no contar con un automóvil que tenga menos de diez años de antigüedad, con excepción de los hogares que acrediten convivencia con una persona con discapacidad.

Asimismo, se excluye de la ayuda económica a quienes posean aeronaves, embarcaciones o cuotas en sociedades comerciales. Por su parte, los afiliados que revistan la condición de Veteranos de la Guerra de Malvinas quedan exentos de estas evaluaciones patrimoniales al momento de iniciar la solicitud.

¿Cómo hacer el trámite de excepción si los ingresos superan el límite de 1,5 haberes?

Aquellos jubilados o pensionados que perciben haberes superiores al tope de 1,5 haberes mínimos pero destinan una parte crítica de su presupuesto mensual a la compra de remedios pueden solicitar la cobertura por la vía de excepción. La normativa contempla esta alternativa cuando el gasto total en medicamentos recetados representa el 15% o más de los ingresos netos del hogar.

Para avanzar por este canal, el afiliado debe presentar un informe médico con el resumen de la historia clínica emitido por su profesional de cabecera que fundamente la necesidad de la medicación, junto con una evaluación socio-sanitaria coordinada por la Unidad de Gestión Local (UGL), encargada de corroborar la situación socioeconómica de la familia antes de aprobar la exención extraordinaria.

¿Cómo gestionar el pedido de medicamentos al 100% en la web oficial de PAMI?

La gestión puede realizarse completamente a través de internet ingresando en la sección de trámites web del sitio oficial de PAMI o desde su aplicación para teléfonos móviles. El titular, su apoderado o un familiar deben consignar el número de documento y los datos de afiliación de la credencial, adjuntando la receta médica electrónica que emite el médico de cabecera con el diagnóstico correspondiente.

Cuando la solicitud comprende hasta cuatro medicamentos, el sistema informático resuelve la habilitación de forma directa. En cambio, si el tratamiento abarca cinco o más prescripciones, la documentación pasa a una instancia de auditoría médica central. Una vez emitido el visto bueno, el afiliado o un tercero autorizado puede dirigirse directamente a la farmacia con la credencial y el DNI para retirar los fármacos sin cargo.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES para jubilados en octubre de 2026?

El cronograma bancario oficial de ANSES para el mes de octubre se desarrollará según el siguiente calendario por terminación de documento, priorizando los pagos del sector pasivo: