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Medicamentos gratis de PAMI: quiénes acceden a la cobertura 100%

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ratificó las condiciones para acceder al subsidio social en farmacias de todo el país. La cobertura total sin cargo exige no superar el límite de 1,5 haberes mínimos y contempla una vía de excepción para quienes gastan una parte sustancial de sus ingresos en salud.

Medicamentos gratis de PAMI: quiénes acceden a la cobertura 100%

Medicamentos gratis de PAMI: quiénes acceden a la cobertura 100%

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) formalizó los criterios socioeconómicos que regulan el acceso al subsidio social con cobertura del 100% en medicamentos ambulatorios. La medida busca garantizar que los afiliados en situación de mayor vulnerabilidad económica puedan retirar los tratamientos recetados sin pagar ningún costo de bolsillo en las farmacias adheridas.

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El beneficio permite tramitar hasta cuatro moléculas recetadas mediante una validación web inmediata, o bien solicitar de cinco a más medicamentos a través de una evaluación técnica en la agencia local, siempre que el beneficiario cumpla con los topes de ingresos y las condiciones patrimoniales establecidas.

¿Cuánto se ahorra y cuál es el tope de ingresos para tener medicamentos gratis al 100%?

Medicamentos gratis de PAMI: qui&eacute;nes acceden a la cobertura 100%

Medicamentos gratis de PAMI: quiénes acceden a la cobertura 100%

Para acceder a la gratuidad total en farmacias, el organismo previsional fija como parámetro un ingreso neto mensual inferior a 1,5 haberes mínimos jubilatorios. Este límite se ubica en torno a los $653.622 en octubre tras la nueva movilidad. En los hogares donde resida al menos una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el techo de ingresos se flexibiliza y alcanza hasta 3 haberes mínimos.

Quienes cumplen con este criterio obtienen la bonificación íntegra a cargo del instituto, lo que elimina cualquier copago al momento de retirar los fármacos. Además, los tratamientos oncológicos, los medicamentos para trasplantes, la medicación para hepatitis y los tratamientos especiales continúan con cobertura del 100% de forma automática, sin importar el nivel de ingresos del jubilado.

¿Quiénes pueden solicitar el subsidio y qué requisitos patrimoniales exige PAMI?

El acceso al subsidio social demanda que el afiliado no cuente con cobertura de medicina prepaga y demuestre no disponer de recursos patrimoniales suficientes para costear los tratamientos por su cuenta. En ese sentido, la normativa exige no ser titular de más de un inmueble registrado a su nombre y no contar con un automóvil que tenga menos de diez años de antigüedad, con excepción de los hogares que acrediten convivencia con una persona con discapacidad.

Asimismo, se excluye de la ayuda económica a quienes posean aeronaves, embarcaciones o cuotas en sociedades comerciales. Por su parte, los afiliados que revistan la condición de Veteranos de la Guerra de Malvinas quedan exentos de estas evaluaciones patrimoniales al momento de iniciar la solicitud.

¿Cómo hacer el trámite de excepción si los ingresos superan el límite de 1,5 haberes?

Aquellos jubilados o pensionados que perciben haberes superiores al tope de 1,5 haberes mínimos pero destinan una parte crítica de su presupuesto mensual a la compra de remedios pueden solicitar la cobertura por la vía de excepción. La normativa contempla esta alternativa cuando el gasto total en medicamentos recetados representa el 15% o más de los ingresos netos del hogar.

Para avanzar por este canal, el afiliado debe presentar un informe médico con el resumen de la historia clínica emitido por su profesional de cabecera que fundamente la necesidad de la medicación, junto con una evaluación socio-sanitaria coordinada por la Unidad de Gestión Local (UGL), encargada de corroborar la situación socioeconómica de la familia antes de aprobar la exención extraordinaria.

¿Cómo gestionar el pedido de medicamentos al 100% en la web oficial de PAMI?

La gestión puede realizarse completamente a través de internet ingresando en la sección de trámites web del sitio oficial de PAMI o desde su aplicación para teléfonos móviles. El titular, su apoderado o un familiar deben consignar el número de documento y los datos de afiliación de la credencial, adjuntando la receta médica electrónica que emite el médico de cabecera con el diagnóstico correspondiente.

Cuando la solicitud comprende hasta cuatro medicamentos, el sistema informático resuelve la habilitación de forma directa. En cambio, si el tratamiento abarca cinco o más prescripciones, la documentación pasa a una instancia de auditoría médica central. Una vez emitido el visto bueno, el afiliado o un tercero autorizado puede dirigirse directamente a la farmacia con la credencial y el DNI para retirar los fármacos sin cargo.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?

El cronograma bancario oficial de ANSES para el mes de octubre se desarrollará según el siguiente calendario por terminación de documento, priorizando los pagos del sector pasivo:

  • Jubilaciones que no superan la mínima (con bono de $70.000):

    • DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre de 2026.

    • (Lunes 12 de octubre: feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

    • DNI terminado en 2: martes 13 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.

  • Jubilaciones que superan el haber mínimo: cobran entre el viernes 23 y el jueves 29 de octubre, a razón de dos terminaciones de DNI por jornada hábil.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): cobran del jueves 1 al miércoles 7 de octubre, dos números por día.

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF: cobran del jueves 8 al jueves 22 de octubre, un documento por día hábil.

  • Asignación por Embarazo (AUE): cobran del viernes 9 al viernes 23 de octubre.

  • Prestación por Desempleo (Plan 1): perciben sus fondos del viernes 23 al jueves 29 de octubre.

  • Asignaciones de Pago Único (APU): primera quincena del 8 de octubre al 11 de noviembre; segunda quincena del 23 de octubre al 11 de noviembre.

En pocas palabras

  • PAMI ratificó: Se definieron criterios socioeconómicos para acceder al subsidio social en farmacias.
  • Cobertura 100%: El beneficio es para quienes no superen 1,5 haberes mínimos jubilatorios o cumplan vías de excepción.
  • Trámites online: La gestión del subsidio para medicamentos se puede realizar en la web oficial de PAMI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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