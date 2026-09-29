Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen una equivocación frecuente

24 + 5 = 29

La expresión queda así: 29 × 4 - 45 ÷ 9 + 23

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

29 × 4 = 116 | 45 ÷ 9 = 5

La expresión queda así: 116 - 5 + 23

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

116 - 5 = 111 |

111 + 23 = (?)

Resultado final: 134

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego resulta tan entretenido: parece una cuenta simple, pero obliga a frenar, mirar el orden de las operaciones y entrenar la concentración en pocos segundos.