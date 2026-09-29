Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen una equivocación frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (24 + 5) × 4 - 45 ÷ 9 + 23.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (24 + 5) × 4 - 45 ÷ 9 + 23.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
24 + 5 = 29
La expresión queda así: 29 × 4 - 45 ÷ 9 + 23
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
29 × 4 = 116 | 45 ÷ 9 = 5
La expresión queda así: 116 - 5 + 23
El cierre se hace de izquierda a derecha.
116 - 5 = 111 |
111 + 23 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego resulta tan entretenido: parece una cuenta simple, pero obliga a frenar, mirar el orden de las operaciones y entrenar la concentración en pocos segundos.