ANSES y PAMI confirmaron el subsidio del 100% en medicamentos y el haber mínimo de octubre de 2026

Medicina prepaga: No disponer de cobertura privada de salud.

Inmuebles: No ser titular de más de una propiedad inmueble.

Vehículos: No tener un vehículo de menos de 10 años de antigüedad (salvo hogares donde resida un beneficiario con CUD).

Bienes de lujo: No poseer embarcaciones, aeronaves ni participaciones accionarias en sociedades comerciales.

Excepción Malvinas: Los Veteranos de la Guerra de Malvinas están exentos del examen patrimonial.

Tratamientos para patologías crónicas o especiales (oncológicas, trasplantes o hepatitis) conservan la gratuidad directa del 100% sin importar los ingresos del titular.

ANSES confirmó un extra de más de $50.000 para AUH: cómo cobrarlo en octubre

¿Cómo es el paso a paso en PAMI para tramitar los medicamentos al 100% gratis?

El procedimiento para gestionar el subsidio social de PAMI se realiza de forma remota siguiendo esta secuencia:

Solicitar la receta médica electrónica: El médico de cabecera emite la orden digital con el diagnóstico clínico.

Ingresar a la plataforma de PAMI: Entrar a la app móvil o al portal web oficial con DNI y número de afiliación.

Cargar la solicitud según la cantidad de drogas: Hasta 4 medicamentos: La validación y habilitación de la cobertura es automática e inmediata en el sistema. 5 o más medicamentos: Requiere auditoría médica en la agencia local antes de la aprobación.

Retiro en farmacia: Presentar DNI y credencial del afiliado en la farmacia adherida.

¿Cómo tramitar la exención extraordinaria si los ingresos superan los $654.000?

Aquéllos afiliados que cobren más de $654.000 pueden requerir la exención si los gastos en fármacos recetados representan el 15% o más del ingreso neto del hogar.

Para este trámite de excepción se debe presentar en la Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente:

Informe del médico de cabecera: Resumen detallado de la historia clínica que avale la necesidad de los medicamentos.

Evaluación socio-sanitaria: Informe coordinado por la UGL para certificar el estado de vulnerabilidad económica.

¿Cuál es el calendario de pago de jubilaciones de ANSES en octubre de 2026?

Los jubilados de ANSES que perciben la mínima cobran sus haberes de acuerdo al siguiente cronograma por DNI: