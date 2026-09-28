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ANSES y PAMI confirmaron el subsidio del 100% en medicamentos y el haber mínimo de octubre de 2026

Los jubilados y pensionados del organismo previsional accederán a un haber actualizado de $435.919,96 en octubre y podrán solicitar la gratuidad total en remedios si sus ingresos netos no superan los $654.000.

ANSES y PAMI confirmaron el subsidio del 100% en medicamentos y el haber mínimo de octubre de 2026

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En simultáneo, PAMI recordó los requisitos del subsidio social para obtener una cobertura del 100% en medicamentos ambulatorios: los afiliados cuyo ingreso neto familiar no supere 1,5 haberes mínimos ($654.000) quedarán exentos de realizar pagos de bolsillo en las farmacias adheridas.

¿Qué requisitos patrimoniales y de ingresos exige PAMI a jubilados de ANSES?

Para solicitar la cobertura total gratuita de remedios, los jubilados deben registrar un ingreso neto mensual menor a $654.000 (equivalente a 1,5 haberes mínimos). En caso de residir con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite de ingresos familiares se amplía a 3 haberes mínimos.

En materia patrimonial y socioeconómica, el PAMI exige cumplir las siguientes condiciones:

  • Medicina prepaga: No disponer de cobertura privada de salud.

  • Inmuebles: No ser titular de más de una propiedad inmueble.

  • Vehículos: No tener un vehículo de menos de 10 años de antigüedad (salvo hogares donde resida un beneficiario con CUD).

  • Bienes de lujo: No poseer embarcaciones, aeronaves ni participaciones accionarias en sociedades comerciales.

  • Excepción Malvinas: Los Veteranos de la Guerra de Malvinas están exentos del examen patrimonial.

Tratamientos para patologías crónicas o especiales (oncológicas, trasplantes o hepatitis) conservan la gratuidad directa del 100% sin importar los ingresos del titular.

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¿Cómo es el paso a paso en PAMI para tramitar los medicamentos al 100% gratis?

El procedimiento para gestionar el subsidio social de PAMI se realiza de forma remota siguiendo esta secuencia:

  • Solicitar la receta médica electrónica: El médico de cabecera emite la orden digital con el diagnóstico clínico.

  • Ingresar a la plataforma de PAMI: Entrar a la app móvil o al portal web oficial con DNI y número de afiliación.

  • Cargar la solicitud según la cantidad de drogas:

    • Hasta 4 medicamentos: La validación y habilitación de la cobertura es automática e inmediata en el sistema.

    • 5 o más medicamentos: Requiere auditoría médica en la agencia local antes de la aprobación.

  • Retiro en farmacia: Presentar DNI y credencial del afiliado en la farmacia adherida.

¿Cómo tramitar la exención extraordinaria si los ingresos superan los $654.000?

Aquéllos afiliados que cobren más de $654.000 pueden requerir la exención si los gastos en fármacos recetados representan el 15% o más del ingreso neto del hogar.

Para este trámite de excepción se debe presentar en la Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente:

  • Informe del médico de cabecera: Resumen detallado de la historia clínica que avale la necesidad de los medicamentos.

  • Evaluación socio-sanitaria: Informe coordinado por la UGL para certificar el estado de vulnerabilidad económica.

¿Cuál es el calendario de pago de jubilaciones de ANSES en octubre de 2026?

Los jubilados de ANSES que perciben la mínima cobran sus haberes de acuerdo al siguiente cronograma por DNI:

  • DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre de 2026

  • (Lunes 12 de octubre: Feriado Nacional - Día del Respeto a la Diversidad Cultural)

  • DNI terminados en 2: martes 13 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 7: martes 20 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre de 2026

En pocas palabras

  • ANSES y PAMI: Confirmaron subsidio del 100% en medicamentos y haber mínimo de octubre.
  • Requisitos PAMI: Ingreso neto familiar hasta $654.000 y no poseer medicina prepaga o más de un inmueble.
  • Calendario de pago: Jubilaciones mínimas de octubre 2026 se pagarán según terminación de DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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